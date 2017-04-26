Глава ФСБ заявил о создании новой масштабной террористической сети

Москва, , 11:11 — REGNUM Директор ФСБ РФ Александр Бортников в ходе VI Московской конференции по международной безопасности заявил о ведущихся террористами крупнейших группировок переговоров об объединении.

По его словам, главари террористических группировок «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и структур, подобных «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали менять тактику.

В частности, они ведут переброску боевиков в Афганистан, Йемен и в африканские страны, создавая там опорные пункты и базы. Лидеры группировок также ведут переговоры об объединении. Такие данные поступают, сказал глава ФСБ РФ.

Фактически, сказал Бортников, речь идёт о формировании новой масштабной террористической сети. Тем не менее, и поодиночке группировки обладают достаточными ресурсами «для продолжения своей преступной деятельности».

Ранее на заседании Национального антитеррористического комитета РФ Бортников назвал недостаточной проводимую в России работу по борьбе с терроризмом — она не в полной мере отвечает исходящей от международного экстремизма угрозе.

Бортников пояснил, что необходимо сдерживать терроризм еще на границе с Россией, для чего нужно усиливать пограничный контроль.

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