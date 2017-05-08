Один из резонансных, лучше даже сказать — скандальных проектов последнего времени касается сноса московских пятиэтажек. Под занавес уходящей недели пришло сообщение по поводу двенадцати гарантий, которые дал мэр Москвы жителям домов, подпадающих под программу расселения. Как отнесутся жильцы к этим гарантиям — покажет скорое будущее.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вечно живая Россия

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мэр руки-ковшики

Пока что причин для недовольства и опасений масса, и вряд ли от них получится избавиться так быстро и легко. Кому-то нравится то жилье, которое есть. Кто-то им недоволен, но боится, что потеряет вообще все, что старое отберут — а нового не дадут, что за новое заставят платить, что переселят к черту на кулички, откуда придется добираться на работу так долго, что легче окажется ее сменить.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто еще хочет выиграть новенькую квартиру?

И даже если не катастрофически далеко переселят, все равно придется многое менять: старшим детям школу (вот радость для подростков), младшим —детский сад (а где в нем места? Или оперативно построят новые? Вообще всю инфраструктуру выстроят и обновят?), всем возрастам — поликлиники, прописки… Короче говоря, придется осваивать массу новых условий, которые принимаются с воодушевлением, когда переезд желанный. А когда тебя, так сказать, «попросили освободить помещение» — то видишь «заботу о себе» как череду старательно создаваемых тебе проблем. Одно ясно: доверие жителей Москвы к проектам городской администрации весьма прихрамывает.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мааам, ну пожалуйста!

Зато у кого на уходящей неделе хватило поводов для радости — так это у европейских СМИ. Победа Макрона стала для них каким-то нескончаемым эмоциональным банкетом, истинным пиром духа.

А все потому, что проиграл «пророссийский кандидат». Это, конечно, большой вопрос, насколько «пророссийскость» — главное свойство Ле Пен и насколько она вообще этим свойством одарена, но главное, что победил фанатичный еврооптимист. Макрону поются феерические оды, достойные самых отъявленных придворных льстецов при дворе какого-нибудь эмира бухарского. Если сводить все возлагаемые на нового президента надежды к одному знаменателю, получается что-то вроде «О ты, затмевающий солнце!».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Следуй за мной, если хочешь жить!

Неувязочка в том, что уже в июне состоятся выборы в парламент, где «Национальный фронт» рассчитывает на 40 мест, и после этих выборов рейтинг Макрона, этого избранного гражданским меньшинством президента, начнет падать так же, как падал рейтинг Олланда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Джон, мне до смерти надоел капитан! Я хочу жить в его каюте»

Новости из-за океана оказались не такими будоражащими (куда уж Трампу до красавчика Макрона, который даже с первой леди его переплюнул), но тоже активно обсуждаемыми. Правда, все вести из Белого дома затмило сообщение об увольнении директора ФБР. Трамп все больше кажется руководителем, который с несогласными долго не разбирается. А ведь это не может касаться только внутренней политики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пришёл, увидел, наследил

Впрочем, к Порошенко мы еще вернемся, а пока поговорим о политиках. Для России значимым событием в Вашингтоне стала встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с Дональдом Трампом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Кремлёвский проект»

Эта встреча показала всем заметную смену риторики: говорить о том, что отношения между РФ и США находятся на самой низкой точке со времен холодной войны, уже не приходится. Конечно, о резком потеплении говорить нельзя, но перемены налицо, Трамп показал готовность к налаживанию отношений, и вообще оба участника остались довольны встречей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигрень, хандра, наркозависимость? Вступай в войска хунты. Хунта: мы принимаем тебя таким, как ты есть

Чего не скажешь о главе МИД Украины Павло Климкине, который встречался с Трампом в тот же день. Вроде бы — какая редкостная удача для украинской власти, целая встреча с Трампом!

Увы, встреча продолжалась всего 6 минут. Хватило этого щедро отпущенного времени только на обмен приветствиями да на то, чтобы вместе сфотографироваться. В говорящей самой за себя мизансцене: Трамп гордо восседает за столом, Климкин рядышком скромно стоит, ссутулив плечи и улыбаясь так, что по нему не скажешь, будто как с гуся вода. Глупое положение налицо: так не стоят рядом со «своим парнем», так притуляются около «белого господина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM С новой помадой мои губы нежнее роз

С учетом не вдохновляющих новых трендов в американо-украинских отношениях, недавней встречи Путина с Меркель, по результатам которой можно делать выводы о сильно пошатнувшемся положении дорогого Петра Алексеевича, нынешняя киевская власть теряет позиции по основным направлениям. В жизни каждого Порошенко наступают минуты, когда он безжалостно рвет со своим прошлым. Так чья теперь очередь отправляться за борт?