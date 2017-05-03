Юрий Баранчик, , 00:52 — REGNUM

В Сочи произошло то, что должно было произойти рано или поздно — капитуляция Запада в отношении России. Из российских и немецких официальных лиц об этом никто не скажет даже ни полслова. Именно поэтому Владимир Путин и Ангела Меркель так тщательно зачитывали заготовленные шерпами тексты заявлений для прессы и были так осторожны в подборе слов при ответах на вопросы. Игра сделана — Россия выиграла этот раунд европейской политики. Но для того, чтобы она (игра) прошла все стадии своей реализации, надо будет приложить еще согласованные взаимные усилия.

Что же произошло вчера в Сочи. Во-первых, было само место встречи в Сочи. Меркель прилетела в Сочи, прилетела туда, куда пожелала российская сторона. Могла не прилетать. Но тогда для Германии и для Меркель лично в плане сентябрьских выборов все было бы гораздо хуже. Поэтому решила не рисковать.

Во-вторых, Меркель не прилетала в Россию два года — с 2014. Что же такого произошло, что лучшие представители западной правящей элиты сами обозначили снятие с России той блокады, которую они ей сами и устроили? Произошло несколько событий — выход Британии из Евросоюза — Brexit, победа Трампа на выборах президента США и позиция России, которая за два последних года не отступила ни на сантиметр ни по одному из ключевых вопросов современной геополитической ситуации в мире. В результате Германия остается один на один не только с тонущим в финансово-экономическом плане Евросоюзом, не только с миллионами хлынувших беженцев, но и с проблемой распадающейся Украины.

Напомню, Германия была одной из тех стран, которые гарантировали Януковичу переговоры. Однако европейские переговорщики Януковича «кинули». Германия долго не хотела этого признавать, проиграв США место президента (Порошенко вместо Кличко) Украины и, тем не менее, думала продавить Россию на этом направлении европейской политики. Тогда бы у нее получилось получить у США ярлык на княжение над европейской территорией. Москва этого не забыла и предприняла свои ответные и ассиметричные действия, выступив адвокатом одной из сторон в гражданском конфликте на Украине.

Германия играла в долгую, надеясь переиграть Россию на длительном временном отрезке и получить Украину под свой геополитический контроль, несмотря на президента-ставленника США. Однако Россия играла в еще более долгую игру, опираясь на те политические и финансово-экономические ресурсы, которые были созданы за предыдущее время. Даже военное присутствие в Сирии не смогло как-то сказаться на российской позиции на Украине, наоборот, она только усилилась. Поэтому все эти разговоры о размене Украины на Сирию или наоборот, которые так долго вели как на Западе, так и на Украине политологи, конечно, не имеют никакого отношения к действительности.

Дело в том, что, конечно, Сирия и Украина связаны между собой. Однако они и различаются. Украина — это исключительно региональная европейская проблематика, как и любая другая страна постсоветского пространства. И даже если за нее ведется противоборство, то оно идет по определенным правилам — даже не до первой крови. А вот Сирия — это действительно сегодня ключевая точка мировой геополитики. Поэтому какой для России смысл идти на размен там, где одна часть головоломки и так наша по-любому? — Никакого.

И это четко и неоднократно уже дал понять Трамп и его госсекретарь: проблема окраины — это проблема предыдущей администрации и ЕC, которые попробовалb в 2014 году «кинуть» Владимира Путина. Вот пусть за это сейчас и отдуваются, а мы (новая администрация США) — не при делах, мы будем вести диалог «с чистого листа бумаги». Грамотно — зачем впрягаться за чужие косяки? И этот момент Трамп дал чОтко, именно так — через О, понять Меркель, когда она поехала к нему за ярлыком на княжение: «Какое княжение? — сказал Трамп. — Вы нам 350 млрд. долларов должны («Вы нам еще за Севастополь ответите» в переводе на русский).

Этот момент дал понять Трамп и вчера. И сделано это было, с одной стороны, очень тонко, а с другой, нарочито показательно — он позвонил в ходе переговоров не Меркель, а Путину. Это знак очень показательный. Трамп показывает мировой элите — «В наших с Владимиром отношениях — Меркель не при делах, как договоримся, так и будет».

И что делать Меркель? Если она сейчас попадет впросак с Украиной, то вопрос ведь отнюдь не в ее перевыборах осенью, а в будущем Германии. И не хочет Меркель, чтобы в будущих учебниках истории в Германии было черным по белому написано: «Именно при Меркель произошел распад Евросоюза, в результате чего Германия оказалась на краю пропасти… (и далее по тексту о братской помощи русских)». Поэтому надо совместно с Путиным делать так, чтобы не потерять лицо. Что и было в полном объеме продемонстрировано на пресс-конференции в промежутках между первой и второй частью переговоров.

Приблизительно таким же образом рассуждают и другие эксперты: «Визит Меркель можно связывать с предстоящими первыми переговорами между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Они пройдут во время саммита «Большой двадцатки» и по их итогам, вероятно, многое прояснится в отношении политики США на российском направлении. А ясность здесь определенно нужна. За сто дней правления Трампа так и осталось загадкой, как именно он намерен строить свои отношения с Москвой.

Все это, разумеется, не может не беспокоить Германию, и не может не рождать подозрений, что американский президент все-таки собирается сделать украинский вопрос частью какой-то сделки с Путиным. И естественно, Меркель не может не интересовать, какое место в этой сделке отводится Объединенной Европе и ее стране, в частности. В этих условиях визит канцлера в Россию становится своеобразной «разведкой без боя». И ее исход во многом определит политику Германии в отношении не только Москвы, но и США».

Чтобы не проиграть, Ангеле Меркель надо правильно занять позицию в строю. Особенно важно это сделать накануне и до встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в июле на саммите 20-ки в Гамбурге. Потому что если Путин и Трамп договорятся без нее и исключительно уведомят канцлера Германии о сути того маневра, который ей предстоит совершить, то этого ей политические и финансовые элиты Германии не простят. А кризис на Украине надо решать. И виноват в нем — Берлин, который попробовал кинуть Москву и поставить своего человека.

И так как Трамп показал, что он в это вмешиваться не будет, то у Меркель остается только один вариант правильного поведения — договариваться об условиях почетной капитуляции (чтобы другим не было видно) с президентом России Путиным и потом совместно начать сливать Порошенко и вообще делать то, что нарисовали на бумаге стратеги в Кремле.

Плюс немаловажным для Меркель является и вопрос денег: с исчезновением киевской хунты западные банки лишаются около 80−85 млрд. долларов. И мы об этом ранее уже писали в статье «Реальность против Украины: 6:0».

То, что данная интерпретация итогов переговоров близка к истине, было сказано на пресс-конференции с Ангелой Меркель самим Владимиром Путиным: «Я глубоко убежден, что сегодняшние киевские власти упустили, можно сказать, шанс реализовать минские договоренности тогда, когда у них были такие внутриполитические возможности». Меркель на это ничего не возразила. Имеющий уши да услышит. В этой связи, например, официальному Минску было бы очень своевременно начать устанавливать хорошие и по-настоящему братские отношения с будущим президентом и народом Новороссии, той страны, которая будет создана на месте бывшей Украины, так как Порошенко после вчерашней встречи Владимира Путина с Ангелой Меркель — уже отыгранная политическая фигура.

Возможно, кому-то это покажется чересчур оптимистичным или несвоевременным, однако и разрешение украинского кризиса и улучшение российско-германских отношений, несмотря на всю сложность нынешней ситуации в отношениях России и Запада возможно. Однако гораздо быстрее эти процессы будут идти, если Европа и Германия, в частности, осознают, что отношения с Россией надо развивать в рамках формата Большой Европы. Тогда имеющиеся проблемы станут частными случаями гораздо более общей проблемы — формирования общего пространства безопасности, торговли, финансов и экономики между ЕС и Россией.

В любом случае, первая после 2014 года встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель на российский земле доказала, что происходит стремительное угасание Украины как антироссийского политического актива. А от токсичных политических активов надо избавляться также быстро, как и от финансовых.