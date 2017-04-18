До выборов губернатора Рязанской области осталось всего четыре месяца. Этот период приходится на лето — традиционно «мертвый сезон». Однако в регионе до сих пор ни одна из партий, которая может выдвинуть кандидата-соперника врио губернатора Николая Любимова, не начала активную выборную кампанию. КПРФ и «Справедливая Россия» даже не определились с кандидатами, а активность кандидата от ЛДПР Александра Шерина пока остановилась на встречах в рамках визитов «Поезда ЛДПР». Корреспондент ИА REGNUM выяснил, чем может обернуться такое затишье для партий и кандидатов.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Рязанский Кремль

Ldpr.ru Александр Шерин

Вся проблема — в кадрах

Пока известны имена только двух возможных кандидатов. О желании баллотироваться заявил врио губернатора Николай Любимов. Но перед официальным выдвижением ему предстоит выиграть праймериз «Единой России».

Также с кандидатом на должность губернатора Рязанской области определилась ЛДПР, которая будет выдвигать хорошо известного в регионе депутата Госдумы Александра Шерина. Остальные партии — молчат. И если «Справедливая Россия» чуть ли не открыто заявила, что имеет проблемы с кадрами, предложив выдвинуть в качестве единого кандидата от парламентской оппозиции того же Александра Шерина, то КПРФ пока отделывается общими фразами: кандидат будет — позже, но будет.

«Такая ситуация может быть следствием того, что Николай Любимов изначально попытался выстроить диалог с представителями партий, — считает политолог Александр Семенов. — Все понимают, что победитель предопределен. Сценарий выборов будет иметь характер референдума: президент оказал доверие Николаю Любимову, теперь рязанцы должны это доверие подтвердить своим доверием. Другие партии не торопятся именно из-за этого. Нужно понимать, что если конкуренция и будет, то это будет конкуренция за второе место. Вряд ли кто-то собирается конкурировать с лидером. Мне кажется, партии имеют установку взять свой электорат, не более того. К примеру, Александр Шерин вполне может набрать 10−12% голосов — за него проголосует базовый электорат. Но пока могу сказать, что он работает в обычном режиме депутата Госдумы, но не в предвыборном режиме, я не вижу какой-то активизации».

Кроме того, проблема может крыться и в кадровом кризисе в партиях. С этим явно сталкивается, к примеру, КПРФ.

«У КРПФ вечный кандидат — Владимир Федоткин, который участвует во всех выборах. Но ему летом исполнится 70 лет. У «Справедливой России» вообще не очень понятно, кто может выступить. Это тоже является причиной затишья», — считает политолог.

При этом такая ситуация может обернуться проблемами как для представителей оппозиционных партий, которые не успеют провести толковую кампанию, так и для партии власти. По мнению Александра Семенова, опасность, в первую очередь, заключается в возможности низкой явки, которую обычно порождает отсутствие интриги. Кроме того, предопределенность выборов может сыграть и против Николая Любимова: какая-то часть сторонников «Единой России», подумав, что все решено, может не пойти на участки. На фоне отказа от участия в выборах выиграть определенные проценты могут и конкуренты Николая Любимова.

Kremlin.ru Николай Любимов

То ли открыто, то ли закрыто

На пользу Николаю Любимову сейчас активно работает его прошлое. В регионе новый глава на момент назначения был совершенно неизвестен, но своей командой представлен как один из соавторов «экономического чуда» в Калужской области. В Рязанской области Николай Любимов начал позиционироваться как совершенно открытый политик — на пресс-конференции стали приглашать оппозиционных журналистов, чего не было при бывшем главе региона Олеге Ковалеве, да и самих пресс-конференций стало заметно больше. К тому же Николай Любимов не боится «выходить в народ». Спустя месяц после назначения он уже раздавал белые тюльпаны, поздравляя рязанских женщин с 8 марта, после — с удовольствием фотографировался с молодоженами на субботнике около рязанского ЗАГСа, а на 9 Мая вместе со всеми прошел в «Бессмертном полку», показав здесь всю свою семью. Но при этом некоторые эксперты отмечают закрытость нового губернатора — о том, как будет строиться «экономическое чудо» в Рязанской области и как будут утраиваться инвестиции, пока говорят мало.

Вряд ли это может сыграть роль на выборах. Верных шагов, по мнению политологов, пока больше. К примеру, осторожная кадровая политика. Николай Любимов не только не поменял ни одного чиновника на более-менее значимых постах, но и предложил работу своему предшественнику Олегу Ковалеву, сделав его советником губернатора на общественных началах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора Рязанской области пройдут в сентябре 2017 года. В феврале 2017 года Олег Ковалев досрочно покинул пост, объяснив свое решение возрастом. В этот же день президент Владимир Путин назначил Николая Любимова временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области.

Последние губернаторские выборы в Рязанской области прошли в 2012 году. Тогда среди кандидатов были все те же представитель ЛДПР Александр Шерин и коммунист Владимир Федоткин. Олег Ковалев выиграл выборы в первом туре с результатом 64,4% голосов. Второе место занял Владимир Федоткин (21,9%). Либерал-демократу досталось третье место с результатом 9% голосов. Позже проигравшие кандидаты заявили о массовых нарушениях на выборах. Олег Ковалев назвал их «самыми чистыми и спокойными за последние годы».