После скандальных сообщений в СМИ о том, что матч «Зенит» — «Краснодар» 17 мая с нового стадиона «Санкт-Петербург» перенесут на «Петровский», с которым «Зенит» и болельщики уже попрощались в прошлом месяце, и анонимных опровержений, ИА REGNUM решило напомнить, как развивалась ситуация в последний год, ставший самым скандальным для долгостроя на Крестовском острове.

Иван Шилов ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург»

Прежде всего, обратим внимание на два инновационных элемента конструкции стадиона, вначале составлявших гордость строителей арены, а потом — их же головную боль. Речь идет о выкатном поле и раздвижной крыше «Зенит-Арены», как по привычке еще называют новый стадион.

Почему для ретроспективы взят год? Потому что все важные решения по стадиону и организация процесса строительства находились в руках чинов городской администрации, до сих пор занимающих свои посты, и ответственность за выполнение работ уже нельзя переложить на предыдущих кураторов строительства.

Вначале несколько цитат от вице-губернатора Игоря Албина, возглавлявшего городской штаб по завершению строительства футбольного стадиона, и от его окружения:

Итак, чуть более года назад, 5 апреля 2016-го, в Санкт-Петербурге прошел третий операционный визит представителей Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

«Основные общестроительные работы на объекте планируем завершить в мае, и у нас для этого есть хороший повод — День города. Далее — пуско-наладочные работы и получение ЗОСов (заключений о соответствии). А полностью стадион будет готов в декабре 2016 года, в полном соответствии с действующим государственным контрактом», — заявил тогда вице-губернатор.

3 сентября 2016 года аппарат Игоря Албина сообщил, что «выкатное поле, расположенное на южной внешней части стадиона, уже готово». «За его состоянием тщательно следит ФК «Зенит» и Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга. В конце сентября на поле планируется провести технологическую игру. А в октябре оно должно быть перемещено в чашу стадиона», — говорилось в информационном сообщении.

Через месяц, 3 октября 2016 года, аппарат Албина проинформировал, что на стадионе «состоялась плановая сдвижка северной части раздвижной кровли». «Старт сдвижке был дан в 14 часов, за время движения было сделано несколько плановых технических остановок, и своё проектное положение северная часть кровли заняла через 1 час 40 мин, то есть в 15.40 мск крыша над строящимся стадионом сомкнулась <…> Начальник Штаба строительства, вице-губернатор Игорь Албин поздравил коллег с высокой точностью проделанной работы», — отрапортовали в аппарате смольнинского чиновника.

То есть, судя по докладам, стадион полностью готов: поле — еще в начале сентября 2016-го, а крыша — в октябре того же года.

Godot13 Стадион «Санкт-Петербург»

Правда, уже начинаются плавные нестыковки — в апреле 2016 года, потом в июле и в августе звучали обещания провести технологическую игру на стадионе в сентябре месяце. Обещания остались на словах. В октябре пообещали провести эту игру уже в марте 2017 года. Как известно, первый футбольный матч на стадионе «Санкт-Петербург» прошел лишь 22 апреля 2017 года. И это была игра уже чемпионата России.

В октябре же прошлого года начинаются печально знаменитые злоключения с полем. Напомним, в последний день того осеннего месяца аппарат Игоря Албина проинформировал: «Оргкомитет «Россия-2018» совместно с Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA) 31 октября провели инспекционный визит в Санкт-Петербург для оценки подготовки строящегося футбольного стадиона в западной части Крестовского острова и города в целом к проведению Кубка Конфедераций FIFA 2017 <…> Инспекторы особое внимание уделили состоянию поля стадиона, вибрационным показателям, готовности технических систем, текущему состоянию газона, перспективам его зимней консервации и последующей расконсервации перед тестовыми матчами».

Дальше уже, конечно, все помнят про разразившийся грандиозный скандал вокруг вибрации выкатного поля и неуклюжие попытки вначале замолчать эту проблему, а потом долго пытаться выправить ситуацию, которую так или иначе пришлось комментировать даже президенту России. ИА REGNUM следило за развитием скандала с вибрацией и информировало читателей о нем сразу после визита инспекторов FIFA.

Выкатное поле «Зенит-Арены» непригодно для чемпионата мира — источник

29 декабря 2016 года было официально объявлено о вводе в эксплуатацию нового стадиона на Крестовском острове. Правда, некоторые источники говорят, что Ростехнадзор не принимал стадион, как полностью функционирующий объект, с полностью работающими инженерными системами. Как мы знаем, по крайней мере, выкатное поле и раздвижная крыша в конце 2016 года не были готовы. Текста заключения о соответствии, на основании которого объект ввели в эксплуатацию, нет в открытом доступе. Поэтому, что именно подписали 29 декабря, неизвестно. Однако известно, что в конце декабря Смольному и его генподрядчику на стадионе дали еще 3 месяца на «сдачу работ».

«Зенит-Арене» дали еще три месяца на сдачу

Как мы помним, в сентябре 2016-го было обещано, что поле переместится в чашу стадиона в октябре того же года для подготовки газона к играм. Поле действительно заезжало в чашу в октябре, но тут же выехало на улицу. Официальная версия: «для того, чтобы поле комфортно перезимовало за пределами чаши стадиона, а мы завершили строительные работы» — уточнил 24 октября 2016 года Игорь Албин.

Подождите, какие строительные работы, ведь еще в мае 2016-го, ко Дню города, всё ведь закончили? Они даже не помнят, о чем рапортуют?! Ну ладно, закончили строительные работы, потом снова начали. Заколдованный стадион, одним словом. Или кто-то не отвечает за свои слова и поступки.

Поле по факту вернулось в чашу 24 февраля 2017 года, и после этого начались неудачные попытки «оживления» газона. ИА REGNUM первым подробно написало об этом 7 апреля.

Pixabay.com Футбол

Хоть трава не расти: на «Зенит-Арене» зажарили газон

Результат сейчас таков: стадион «Санкт-Петербург» футбольному клубу «Зенит» не передан, он не хочет его брать даже за 1 рубль, хотя Смольный обещал передачу не позже конца января 2017 года, затем говорили про март. Сейчас называются сроки — конец 2017 года.

О состоянии поля после первой игры «Зенита» ИА REGNUM сообщало в своем материале от 26 апреля.

«Зенит» отказывается принимать газон стадиона «Санкт-Петербург» — источник

Прошедшие два матча на новом стадионе вызвали шквал критики в отношении поля и со стороны тренерского штаба «Зенита», и со стороны футболистов и экспертов. На новом газоне петербургский клуб, судя по всему, отказывается играть, и, скорее всего, для Кубка Конфедераций, который стартует в июне, придется полностью сменить газон.

Футболисты мучались на поле «Зенит-Арены» — тренерский штаб «Зенита»

В завершение еще несколько слов о раздвижной крыше. Как уже говорилось, в октябре 2016 года строители доложили, что крыша находится в проектном положении. Но это не значило, что все работы закончены.

По данным ИА REGNUM, до последнего момента система управления крышей не была доведена до эксплуатационной готовности. Попытки передвижения крыши «вручную», то есть отдельным пультом на каждом из 28 приводов, приводили к возникновению нештатных ситуаций из-за несинхронности действий и даже к поломке приводов. Но к последнему матчу (7 мая) подрядчику, отвечающему за крышу, удалось раздвинуть обе половинки кровли, хотя и опять без применения автоматики.

Когда завершатся работы по наладке автоматики, сказать не может никто. Так что ни крыша, ни поле на текущий момент не готовы на 100%, стадион клубом «Зенит» не принят, а успеют ли приготовить поле к Кубку Конфедераций FIFA, будет зависеть только от квалификации привлеченных специалистов.