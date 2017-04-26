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«Зенит» отказывается принимать газон стадиона «Санкт-Петербург» — источник

Спорт

Первая тестовая игра на новой арене показала, что качество газона низкое, а вибрация поля окончательно не побеждена

Газон стадиона «Санкт-Петербург Арена»
Газон стадиона «Санкт-Петербург Арена»

Санкт-Петербург, 26 апреля 2017, 18:04 — REGNUM  Футбольный клуб «Зенит» по принципиальным соображениям отказывается принимать газон нового стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурге из-за неудовлетворительного качества покрытия. Об этом ИА REGNUM сообщил 26 апреля информированный источник. Кроме того, на стадионе остаются серьезные проблемы и с самим выкатным полем, на вибрацию которого ранее обратила внимание комиссия FIFA.

24 апреля в Санкт-Петербурге состоялось заседание совета оргкомитета «Россия-2018» при участии представителей FIFA. По итогам вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил журналистам о готовности всех спортивных объектов в России для проведения футбольного Кубка конфедераций 2017 года.

Мутко и вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в очередной раз побывали на стадионе, который на период проведения международных соревнований получил имя «Санкт-Петербург Арена».

«Вчера целый день Мутко и Албин уговаривали «Зенит» принять газон таким, какой он есть. «Зенит» упёрся: переделывайте, или не примем», — рассказал источник ИА REGNUM.

Как известно, 22 апреля «Зенит» провел свой первый матч на новом стадионе. Качество газона вызвало критику у футболистов, экспертов и наблюдателей. Невооруженным глазом были заметны проплешины на поле, вылетающие из-под бутс игроков куски травы и земли, остающиеся на газоне ямы и рытвины, которые пришлось прямо в ходе игры ровнять игрокам и даже тренерам футбольных команд.

Напомним, 7 апреля ИА REGNUM сообщило, что газон футбольного поля был испорчен неправильной инсоляцией с помощью искусственного освещения. В результате многодневного облучения трава начала гнить. 11 апреля гибель газона подтвердил в интервью «Фонтанке» гендиректор петербургского футбольного клуба «Зенит» Максим Митрофанов.

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Помимо ситуации с газоном, остается не до конца решенной и проблема вибрации выкатного поля стадиона. Как уже сообщалось, для уменьшения вибрации было решено усилить каркас поля дополнительными металлическими балками, а также «вывесить» поле на домкраты во время нахождения в чаше стадиона. О завершении этих работ было объявлено 9 марта.

Однако, как отмечает источник ИА REGNUM, с рапортом о победе над вибрацией городские власти явно поспешили.

«Вибрацию не устранили. Для питания домкратов нужно под полем протянуть несколько километров электрического кабеля. Этот кабель еще даже не купили», — сообщил источник агентства.

Напомним, после матча 22 апреля защитник «Зенита» Юрий Жирков поделился своим впечатлением от нового стадиона: «Мне немножко не хватало воздуха в первом тайме, чуть не вырвало. Немного чувствовал и вибрацию поля» (цитата по «Санкт-Петербургским ведомостям»).

До открытия Кубка конфедераций, которое произойдет в Петербурге 17 июня, на стадионе предстоит провести еще два тестовых матча «Зенита».

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Напомним, Игорь Албин, отвечавший в Смольном за достройку спортивной арены, 23 апреля сообщил, что стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга будет передан в концессию футбольному клубу «Зенит» до конца 2017 года. При этом раньше назывались намного более ранние сроки. По данным СМИ, сроки сдвинуты из-за недовольства «Зенита» качеством объекта.

По словам Игоря Албина, «постепенно ответственность будет переходить в сторону «Зенита», «клуб набирается опыта, изучает объект, дает свои замечания, мы их устраняем».

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, выступая 26 апреля с отчетом перед депутатами городского парламента, не стал называть полную стоимость нового стадиона. Он сказал, что окончательные цифры будут названы после завершения работы правоохранительных органов.

Ранее говорилось о том, что на возведение стадиона на Крестовском острове за 10 лет потрачено примерно 43 миллиарда рублей из бюджета Санкт-Петербурга.

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Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге
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