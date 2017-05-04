Четверг, 4 Мая 2017 года
13:20:57 МСК

Казахстанские поезда перестанут ходить из Алма-Аты в Москву

Экономика

Направление признано нерентабельным

Астана, 4 мая 2017, 13:02 — REGNUM  Железнодорожный маршрут «Алма-Ата-Москва» сокращен, в АО «Пассажирские перевозки» принято решение, что поезда из бывшей казахстанской столицы будут доезжать только до Саратова.

«С 2013 года наблюдается снижение показателей поезда № 7/8 сообщением «Алматы-Москва». За указанный период уровень пассажирооборота на данном направлении снизился почти в 2 раза. При этом в прямом международном сообщении между Алматы (Алма-Ата — ИА REGNUM ) и Москвой наполняемость составила менее 40%, что является нерентабельным. Однако, учитывая интересы пассажиров, совместно с ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») вместо отмены поезда было принято решение сократить маршрут до станции Саратов», — сообщили в АО «Пассажирские перевозки».

Отмечается также, что новое расписание будет предусматривать возможность пересадки пассажиров на российский поезд № 17/18 сообщением «Саратов-Москва».

В связи с тем, что в период проведения международной выставки «ЭКСПО-2017» прогнозируется увеличение пассажиропотока из казахстанских регионов на 1,1 млн человек, высвободившиеся 20 вагонов будут направлены по маршрутам внутри страны.

С 1 июня 2017 года планируется назначить 14 дополнительных поездов: семь стандартных, четыре поезда вагонами «Тулпар-Тальго» и три пригородных поезда.

Напомним, в ноябре 2016 года российская авиакомпания «Победа» (100% «дочка» «Аэрофлота» — ИА REGNUM ) объявила об открытии рейсов Самара — Алма-Ата — Самара и Алма-Ата — Москва — Алма-Ата через аэропорт Самары. Билет на стыковочный рейс до Москвы стоит вдвое дешевле, чем на рейс Алмата-Москва казахстанской компании «Эйр Астана».

Долететь до Москвы и обратно вернуться в Алма-Ату лоукостером «Победа» можно за сумму порядка 9 тыс. рублей, в то время как трехдневный путь из Алма-Аты в Москву в один конец на поезде стоит 9,6 тыс. — 13,1 тыс. рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие железнодорожной инфраструктуры
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 4 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.05.17
«Родина-мать» на витрине пивной подвела бизнесмена из Краснодара под штраф
КраснодарРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
04.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMУкраинское болото: углубление упадка и топтание на месте — обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
04.05.17
Районы Санкт-Петербурга ранжировали по удобству для жизни
Санкт-ПетербургРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
04.05.17
Александр ШпунтАмериканский Афганистан forever
КабулАфганистан Афганский фактор Политика
NB!
04.05.17
Антиправительственный кризис в Петербурге преодолен
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
04.05.17
В Финском заливе обнаружены две погибшие советские подлодки
Санкт-ПетербургРоссия День Победы Общество
NB!
04.05.17
«В психике Мадуро доминирует ген авторитаризма»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
04.05.17
Олег АйрапетовПольский мятеж 1863 г. и народная война против него
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
04.05.17
Без языка: Таллину предложено отказаться от русского образования
ТаллинЭстония Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Культура
NB!
04.05.17
Яков РудьУкраинская «правда»
КиевУкраина Уголовные дела против оппозиционных политиков на Украине Политика
NB!
04.05.17
Станислав ТарасовРоссия перестала играть в поддавки с Турцией
СочиКраснодарский крайРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
04.05.17
Олег Сапожников«Анна Каренина. История Вронского». Кино
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
04.05.17
Игорь БекшаевЦерковь должна крепнуть и взрослеть как организм социальный
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
04.05.17
В Казахстане журналистам запрещают освещать акцию «Бессмертный полк»
АстанаКазахстан «Бессмертный полк» Политика
NB!
04.05.17
Леонид НерсисянЧто мы увидим на Параде Победы 2017 года в Москве: фоторепортаж
МоскваРоссия День Победы Политика
NB!
04.05.17
Александр БеловStrategist: Плавучие АЭС КНР – угроза интересам США в Юго-Восточной Азии
ПекинКитай Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
04.05.17
Анатолий КошкинУбрать авианосцы, сесть за стол переговоров
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
04.05.17
Алексей БанниковБессмертный подвиг уральцев: Танковый корпус и надёжный тыл — фоторепортаж
ЕкатеринбургРоссия День Победы Культура
NB!
04.05.17
Жители России назвали главные поводы для гордости за страну: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
04.05.17
Массовая гибель дельфинов в Черном море: причины выясняются
НовороссийскКраснодарский крайРоссия Массовая гибель диких животных Общество
NB!
04.05.17
Репетиция Парада Победы прошла на Красной площади в Москве — фоторепортаж
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Культура
ещё главное