Казахстанские поезда перестанут ходить из Алма-Аты в Москву

Астана, , 13:02 — REGNUM Железнодорожный маршрут «Алма-Ата-Москва» сокращен, в АО «Пассажирские перевозки» принято решение, что поезда из бывшей казахстанской столицы будут доезжать только до Саратова.

«С 2013 года наблюдается снижение показателей поезда № 7/8 сообщением «Алматы-Москва». За указанный период уровень пассажирооборота на данном направлении снизился почти в 2 раза. При этом в прямом международном сообщении между Алматы (Алма-Ата — ИА REGNUM ) и Москвой наполняемость составила менее 40%, что является нерентабельным. Однако, учитывая интересы пассажиров, совместно с ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») вместо отмены поезда было принято решение сократить маршрут до станции Саратов», — сообщили в АО «Пассажирские перевозки».

Отмечается также, что новое расписание будет предусматривать возможность пересадки пассажиров на российский поезд № 17/18 сообщением «Саратов-Москва».

В связи с тем, что в период проведения международной выставки «ЭКСПО-2017» прогнозируется увеличение пассажиропотока из казахстанских регионов на 1,1 млн человек, высвободившиеся 20 вагонов будут направлены по маршрутам внутри страны.

С 1 июня 2017 года планируется назначить 14 дополнительных поездов: семь стандартных, четыре поезда вагонами «Тулпар-Тальго» и три пригородных поезда.

Напомним, в ноябре 2016 года российская авиакомпания «Победа» (100% «дочка» «Аэрофлота» — ИА REGNUM ) объявила об открытии рейсов Самара — Алма-Ата — Самара и Алма-Ата — Москва — Алма-Ата через аэропорт Самары. Билет на стыковочный рейс до Москвы стоит вдвое дешевле, чем на рейс Алмата-Москва казахстанской компании «Эйр Астана».

Долететь до Москвы и обратно вернуться в Алма-Ату лоукостером «Победа» можно за сумму порядка 9 тыс. рублей, в то время как трехдневный путь из Алма-Аты в Москву в один конец на поезде стоит 9,6 тыс. — 13,1 тыс. рублей.