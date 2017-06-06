В США c 2016 года активно идут испытания нового пакета модернизации танков M1 Abrams, под названием M1A2 SEPv3 (System Enhancement Package — version 3). Согласно имеющимся данным, американская армия начнёт получать модернизированные машины в 2019 году. При этом многие СМИ главной задачей обновлённого Abrams считают эффективную борьбу с новейшими российскими танками Т-14 «Армата».

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг США

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Так ли это на самом деле?

M1A2 SEPv3 — очередная плановая модернизация, Т-14 «Армата» — прототип танка нового поколения

Для начала надо обозначить важную деталь — базовая модель американского танкаM1 Abramsпоявилась ещё в 1980-м году. С тех пор машина претерпела целый ряд изменений (имеются 14 различных уровней модернизации) и даже в версии M1A2 SEPv2 (2008 год) кардинально отличается от ранних версий. С учётом наличия большого боевого опыта (множество конфликтов на Ближнем Востоке), американские разработчики имели (и имеют) возможность доводить Abrams до самых современных требований. В новой модификации M1A2 SEPv3 танк будет обладать, наверное, самой совершенной системой управления огнём, отличным бронированием и мощнейшими бронебойными подкалиберными снарядами M829E4. Из основных недостатков машины стоит отметить отсутствие комплекса активной защиты (КАЗ), растущую с каждой модернизацией массу танка (правда в следующей версии M1A2 SEPv4 её хотят уменьшить), отсутствие автомата заряжания орудия и невозможность запуска противотанковых управляемых ракет (ПТУР) из пушки.

Chad Menegay Танк Abrams

Что же касается танка Т-14 «Армата», то, на настоящий момент, он всё ещё проходит испытания и назвать этот танк боеготовым пока нельзя. Естественно, эту новую машину отличает намного большее количество новых подходов, чем у модернизированных танков США. Это и уникальная необитаемая башня танка, с вынесенным в изолированную бронекапсулу экипажем, и сложнейший КАЗ, включающий в себя радиолокаторы, ИК-сенсоры, ультрафиолетовые пеленгаторы, датчики лазерного облучения танка и т.п. Понятно, что если в итоге удастся достигнуть заданных тактико-технических характеристик, то Т-14 однозначно будет самым защищенным и эффективным основным боевым танком мира. Тем не менее, для этого ещё нужны время, работа и надлежащее финансирование.

В любом случае — нельзя сказать, что новая модификация Abrams создана именно в ответ на появление «Арматы» — США постоянно модернизирует свои машины, и пакет улучшений M1A2 SEPv3 является вполне плановой работой. Ко всему прочему, вероятность прямого столкновения этих двух машин в ближайшие 10−15 лет очень и очень низка — прямая война между США и Россией невозможна в силу наличия стратегических ядерных сил, а на экспорт «Армата» пойдёт ещё достаточно нескоро. Даже столкновения танков Т-72 и Abramsявляются большой редкостью, а более новый российский Т-90 пока с американским танком и не встречался. Так что «баталии», вероятнее всего, так и останутся виртуальными, а с середины 2020-х годов они могут перенестись на мировой рынок вооружений. Впрочем, там продажи российских танков и без «Арматы» огромны и сравниться по этому показателю с Россией пока не может ни одна страна.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк Т-14 «Армата

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Способен ли комплекс активной защиты «Афганит» бороться с новейшими американскими боеприпасами?

В течение уже почти двух лет в экспертном сообществе США и России не утихают споры, способен ли комплекс активной защиты «Афганит» (устанавливается на бронетехнику, созданную на основе тяжелой гусеничной платформы «Армата») бороться с бронебойными оперёнными подкалиберными снарядами (БОПС), в том числе и с новейшим американским БОПС M829E4 АКЕ (Advanced Kinetic Energy).Рассудить, кто всё-таки прав, очень сложно — ведь, во-первых, мы говорим о пока ещё прототипах КАЗ «Афганит» и танка Т-14 «Армата», а во-вторых, никаких достоверных данных о проводившихся испытаниях не имеется. Есть лишь заявления о том, что «Афганит» сможет бороться с БОПС, что является уникальной способностью — единственная серийная на сегодняшний день КАЗ Trophy, которая устанавливается на израильские танки Merkava Mk.4M, может уничтожать на подлёте только противотанковые управляемые ракеты и противотанковые гранаты. Это связано с тем, что скорость полёта подкалиберного бронебойного снаряда очень высока — для M829E4 она составляет примерно 1,7 км/сек, а материал из которого сделан сердечник очень твёрд — американцы используют обедненный уран, в России более распространён вольфрам. Соответственно, многие западные специалисты считают, что сбить БОПС невозможно по двум причинам — во-первых, из-за того, что на обнаружение цели, расчёт её траектории и определение момента отстрела контрмер имеются лишь сотые и даже тысячные доли секунды, во-вторых — разрушить сердечник снаряда практически невозможно. В общем-то оба этих тезиса верны. Но нынешний уровень развития радиоэлектроники теоретическипозволяет справиться с первой задачей (хоть это и будет очень недешёво и непросто). Что касается второй задачи — то уничтожать БОПС вовсе необязательно. Имеются расчёты, что при попадании поражающих элементов КАЗ по передней четверти снаряда на расстоянии в несколько метров от танка, сердечник БОПС начинает вращаться и попадает в броню плашмя. Естественно, бронепробиваемость урановой или вольфрамовой «стрелы» в таком случае падает на порядок. Конечно, необходимость направить большую часть осколков в переднюю часть БОПС ещё сильнее усложняет задачу, стоящую перед разработчиками. Рассудить имеющийся спор может только время — если «Афганит» реально продемонстрирует эффективную борьбу с БОПС, то это будет настоящий прорыв, делающий танк Т-14 «Армата» беспрецедентно защищённым. Однако есть и другой, менее приятный факт, — «Афганит» пока прототип, а вот американские снаряды с урановыми сердечниками, заметно превосходящие по характеристикам российские, являются реальностью.