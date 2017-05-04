СМИ: В 2019 году армия США получит танк — «убийцу российской «Арматы»

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Техника

Основные боевые танки армии США M1A2 SepV2 будут модернизированы до уровня SepV3

M1A2 SEP v.3 на испытаниях
Markus Rauchenberger
M1A2 SEP v.3 на испытаниях

Вашингтон, 4 мая 2017, 19:00 — REGNUM  В США стартует программа очередной модернизации основных боевых танков М1 Abrams, сообщает портал dtmdatabase.com.

По информации портала, основной боевой танк армии США будет обновлен до модификации M1A2 SepV3 (System Enhancement Package — SEP). Боевые машины этого типа начнут поступать в строевые части и продаваться на экспорт с 2019 года.

На данный момент американские бронетанковые войска оснащены танками M1A2 SepV2, которые и должны быть модернизированы до уровня SepV3. Уточняется, что испытания компонентов этой версии проводятся с 2016 года.

Основная часть модернизации касается усиления характеристик электронного оборудования и увеличения мощности системы электроснабжения машины для обеспечения энергией нарастающего количества датчиков.

Кроме того, заявлено о модернизации тактической системы передачи информации и усилении эффективности систем защиты танка за счет оснащения корпуса и башни боевой машины пакетами динамической защиты.

Сообщается, что боекомплект танка будет дополнен новейшим бронебойным оперенным подкалиберным снарядом (БОПС) M829A4, который должен быть способен эффективно поражать новейший российский танк Т-14 «Армата», с учетом применения на нем комплекса активной защиты «Афганит».

Представители Пентагона заявляют, что ранее в таких снарядах не было нужды, так как большинство российских танков типа Т-72Б3 и Т-90 не столь серьезно защищены.

Стоит отметить, что уже заявлено о разработке концепции дальнейшей модернизации танка М1А2 до уровня SepV4, направленной на уменьшение веса танков М1А2 SepV3 за счет миниатюризации электронного оборудования машины при сохранении уровня бронезащиты.

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