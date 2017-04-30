Как Национальный банк управляет финансовым рынком и частью экономики страны — этому будет посвящена вторая часть анализа деятельности нынешнего главы Нацбанка Данияра Акишева. Первую часть можно прочитать здесь.

Казахстан

Главным источником знаний по этому вопросу будет собственный отчет Нацбанка за 2016 год. В начале этого текста, в своем обращении Данияр Акишев останавливается на двух главных темах: борьбе с инфляцией и стабилизации финансового сектора. Очевидно, он считает их главными задачами банка на нынешнем этапе.

По данным Национального банка, удалось добиться значительного снижения инфляции: с 17,7% в июне 2016 года до 8,5% в декабре 2016 года. Удалось это за счет инфляционного таргетирования. Вторая задача только начала выполняться и находится на стадии процесса коммуникаций с участниками рынка и выработки новых правил игры.

Внешние условия для экономики

Внешние условия для казахстанской экономики отличались нестабильностью, и ко второй половине года ситуация менялась за счет следующих факторов:

наблюдалось восстановление цен на сырьевые товары и небольшой спад — на продовольственные. На конец декабря 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года цена на нефть марки Brent повысилась на 55%, на медь — на 17%, на сталь — на 38%, на алюминий — на 14%, на пшеницу снизилась на 13%;

улучшилась ситуация в России — повысился курс рубля, снизилась инфляция, темпы сокращения экономики замедлились;

экономика Китая, хотя и умеренно, но все же росла — ВВП в 2016 году увеличился на 6,7%. Правда, юань по сравнению к доллару просел на 17%;

снизился курс евро за счет выхода Великобритании из Евросоюза, и экономика ЕС замедлилась — за 2016 год темп роста экономики Евросоюза составил 1,9%, тогда как в 2015 году — 2,2%.

Но в целом положительные факторы оказались сильнее, и поэтому ситуация к концу года стала улучшаться.

Положительное сальдо торгового баланса составило 9,4 миллиарда долларов США, сократившись на 25,6% — в 2015 году оно составляло 12,7 миллиарда долларов США.

Экспорт товаров составил 37,3 миллиарда долларов США, снизившись на 19,8%, в 2015 году — 46,5 миллиарда долларов США. Импорт товаров составил 27,9 миллиарда долларов США, в 2015 году — 33,8 миллиарда долларов США, сократившись на 17,7%. Наибольшее снижение произошло по ввозу непродовольственных потребительских товаров и инвестиционных товаров. Стоимость импорта из России снизилась на 13,3% и составила 9,1 миллиарда долларов США, импорт из Китая сократился на 28,0% до 3,7 миллиарда долларов США.

Валовой приток иностранных прямых инвестиций увеличился на 39,9% и составил 20,6 миллиарда долларов США. При этом вложения иностранных прямых инвестиций в добычу сырой нефти и природного газа составили 5,7 миллиарда долларов США, в деятельность по проведению геологической разведки и изысканий — 4,8 миллиарда долларов США, в металлургическую промышленность и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — 3,3 миллиарда долларов США, в оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспорта — 2,3 миллиарда долларов США.

Приток внешнего финансирования в страну обеспечивался также средне‑ и долгосрочным заимствованием государственного и корпоративного секторов, чистый приток — 1,9 миллиарда долларов США.

Что происходит в финансовой системе

О ситуации в финансовой системе коротко сделаю выжимку из отчета по отдельным секторам.

Банки. По состоянию на 1 января 2017 года в Республике Казахстан функционировали 33 банка и восемь организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в том числе три ипотечные организации (на начало 2016 года — 35 банков и 119 организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в том числе три ипотечные организации). За 2016 год активы банковского сектора увеличились на 1,8 триллиона тенге (352 миллиарда рублей), или на 7,5%, и составили 25,6 триллиона тенге (5 триллионов рублей).

В 2016 году объем депозитов резидентов в депозитных организациях увеличился на 13,7% до 18,2 триллиона тенге (3,56 триллиона рублей). Увеличение депозитов в национальной валюте и сокращение вкладов в иностранной валюте привело к снижению уровня долларизации депозитов с 69,0% до 54,6%. При этом за 2016 год депозиты небанковских юридических лиц увеличились на 12,5% до 10,3 триллиона тенге (2 триллиона рублей), а физических лиц — на 15,4% до 7,8 триллиона тенге (1,5 триллиона рублей).

Объем кредитования банками экономики в 2016 году увеличился на 1,5% до 12,9 триллиона тенге (2,5 триллиона рублей). Кредиты в национальной валюте увеличились на 3,2% до 8,7 триллиона тенге (1,7 триллиона рублей), тогда как кредиты в иностранной валюте понизились на 1,9% до 4,2 триллиона тенге (822 миллиарда рублей). Уровень долларизации кредитов понизился с 33,7% до 32,6%.

Страховые компании. По состоянию на 1 января 2017 года страховой сектор Республики Казахстан был представлен 32 страховыми организациями, 15 страховыми брокерами и 59 актуариями. Совокупный объем активов страховых организаций вырос на 3,8% и составил 856,5 миллиарда тенге (167,6 миллиарда рублей). Совокупный собственный капитал за 2016 год уменьшился на 0,5% и составил 402,3 миллиарда тенге (78,7 миллиарда рублей). Сумма обязательств страховых организаций составила 454,2 миллиарда тенге (88,9 миллиарда рублей), что на 7,9% больше, чем по итогам 2015 года. Сумма страховых резервов составила 412,3 миллиарда тенге (80,7 миллиарда рублей), или 90,7% от совокупного объема обязательств, что на 9,0% больше по сравнению с 2015 годом.

Совокупный объем страховых премий увеличился на 23,8% и составил 356,9 миллиарда тенге, из них сумма страховых премий по договорам прямого страхования составила 323,2 миллиарда тенге (63,2 миллиарда рублей), что на 22,7% больше объема за 2015 год.

Рынок ценных бумаг. По состоянию на 1 января 2017 года рынок ценных бумаг Республики Казахстан был представлен 46 брокерами и (или) дилерами, 10 кастодианами, 23 управляющими инвестиционным портфелем, 2 трансфер-агентами, 1 организатором торгов, 1 организацией, осуществляющей клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг. По итогам 2016 года совокупные финансовые показатели брокеров и (или) дилеров и управляющих инвестиционным портфелем по сравнению с 2015 годом снизились. Уменьшение активов на 5,6% связано со снижением стоимости инвестиций в капитал других юридических лиц. На уменьшение собственного капитала на 14,0% повлияло уменьшение нераспределенной прибыли в связи с отрицательной переоценкой иностранной валюты.

Количество эмитентов негосударственных эмиссионных ценных бумаг на 1 января 2017 года составило 1 730, из них количество акционерных обществ с действующими выпусками акций составило 1 337. Планомерное снижение количества действующих выпусков акций происходит в связи с тем, что акционерные общества, размер уставного капитала которых не был приведен в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан об акционерных обществах, ликвидируются в добровольном или принудительном порядке.

В 2016 году было зарегистрировано 17 выпусков негосударственных облигаций общим объемом 414,7 миллиарда тенге (81,1 миллиарда рублей), 9 облигационных программ объемом выпуска 953,8 миллиарда тенге (186,7 миллиарда рублей), включая 25 выпусков облигаций в пределах данных облигационных программ объемом 666,2 миллиарда тенге (130,4 миллиарда рублей).

За 2016 год два эмитента допустили дефолт по выплате основного долга и начисленного вознаграждения по выпущенным облигациям (АО «Имсталькон», АО «Казахстан Кагазы»).

Накопительная пенсионная система. По состоянию на 1 января 2017 года АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) является единственной организацией, осуществляющей привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных взносов и добровольных пенсионных взносов. Единственным акционером ЕНПФ является правительство Казахстана. Национальный Банк является доверительным управляющим акциями ЕНПФ, принадлежащими правительству и осуществляет управление пенсионными активами. Размер пенсионных накоплений составил 6,7 триллиона тенге (1,31 триллиона рублей), увеличившись за 2016 год на 857,1 миллиарда тенге (167,7 миллиарда рублей), или на 14,7%. Сумма пенсионных выплат в 2016 году составила 169,7 миллиарда тенге (32,2 миллиарда рублей) с учетом переводов в страховые организации.

Платежные системы. В 2016 году через межбанковскую систему переводов денег и систему межбанковского клиринга было проведено 35,3 миллиона транзакций на сумму 590,7 триллиона тенге (115,6 триллиона рублей). По сравнению с 2015 годом количество платежей в платежных системах увеличилось на 0,63%, сумма платежей выросла в 2,5 раза. Рост объемов платежей в платежных системах обусловлен в основном увеличением объемов платежей с ценными бумагами резидентов Казахстана на 89,4% и операциям с межбанковскими депозитами и переводами собственных средств банков и их клиентов в 2,9 раза.

Системы денежных переводов. На рынке Казахстана действуют такие системы денежных переводов, как: Золотая корона, Western Union, Unistream, Contact, Блиц, Faster и другие. В 2016 году через системы денежных переводов было проведено (отправлено) 2,4 миллиона транзакций на сумму 405,3 миллиарда тенге (79,3 миллиарда рублей). При этом объем денег, отправленных через системы денежных переводов, увеличился на 6,0%.

В большинстве случаев системы денежных переводов используются населением страны для проведения переводов денег за пределы Казахстана: доля платежей и переводов денег, отправленных за рубеж, составила 90,3% от общего количества и 94,3% от общей суммы транзакций.

За 2016 год через системы денежных переводов за рубеж из страны было отправлено 2,1 миллиона транзакций на сумму 382,2 миллиарда тенге (74,8 миллиарда рублей), тогда как поступившие переводы денег из-за рубежа составили 1,2 миллиона транзакций на сумму 248,5 миллиарда тенге (48,6 миллиарда рублей). Средняя сумма одного отправленного из страны перевода составляет около 179 тысяч тенге (35 тысяч рублей), полученного в страну перевода — 206 тысяч тенге (40 тысяч рублей).

Рынок платежных услуг. Общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек на 1 января 2017 года составило 15,7 миллиона единиц, среднее количество используемых платежных карточек в 2016 году составило 8 миллионов единиц, что превышает соответствующий показатель 2015 года на 11,3%.

В 2016 году через электронные терминалы и системы удаленного доступа банков было проведено 474,7 миллиона транзакций на сумму 12,4 триллиона тенге (2,4 триллиона рублей), при этом рост по сравнению с 2015 годом по количеству операций составил 13,6% и по сумме — 28,6%. Из них безналичные платежи и переводы денег составили 125,3 миллиона транзакций на сумму 1,9 триллиона тенге (372 миллиарда рублей), увеличившись по сравнению с 2015 годом на 38,8% по количеству и 44,6% по сумме платежей.

Интернет и мобильные платежи. В настоящее время наиболее динамично развивающимся направлением оказания дистанционных платежных услуг выступают системы интернет/мобильного банкинга, около 20% клиентов банков подключены к данным системам.

Объем произведенных транзакций посредством интернет и мобильных устройств без использования и с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов на территории и за пределами Казахстана в 2016 году составил 58,3 миллиона транзакций на сумму 934,0 миллиарда тенге (182,8 миллиарда рублей). По сравнению с 2015 годом количество транзакций увеличилось на 69,4% по количеству и в 2,3 раза по сумме платежей

Что сделал Национальный банк

За 2016 год Национальный банк в рамках своих функций сделал следующее:

рекомендуемые ставки по депозитам в тенге были повышены с 10% до 14%, а рекомендуемые ставки по депозитам в иностранной валюте снижены с 3% до 2%;

с февраля 2016 года начал устанавливать базовую ставку. Первоначально ставка была установлена в 17%, а затем осуществлялось ее снижение 4 раза: в мае — до 15%, в июле — до 13%, в октябре — до 12,5%, в ноябре — до 12%;

с мая 2016 года Национальный Банк, наряду с краткосрочными нотами со сроком 7 и 28 дней, которые используются для целей денежно-кредитной политики, начал выпускать ноты с более длительным сроком погашения (с мая ноты со сроком обращения 91 день, с июня — 182 дня, с сентября — 364 дня);

для более качественной оценки ожиданий рынка и составления прогнозов макроэкономических показателей в 2016 году началось проведение опросов населения. Результаты позволяют отслеживать изменение финансового положения домохозяйств, их потребительское и сберегательное поведение, восприятие ими роста цен, ожидания по инфляции и обменному курсу, а также общее настроение населения относительно экономического положения страны в целом;

объем интервенций Национального банка на валютном рынке в 2016 году составил 2,9 миллиарда долларов США. Участие не носило систематического характера и было продиктовано исключительно необходимостью сглаживания резких дестабилизирующих колебаний;

Национальный банк провел подготовительную работу для проведения комплексной оценки качества активов, в том числе провел консультации с международными экспертами и с центральными банками, имеющими соответствующий опыт, были утверждены критерии и требования к консультанту, аудиторам по проведению оценки качества активов банков. Была начата работа по разработке модели стресс-тестирования на основе информации по индивидуальным займам, формируемой базами данных кредитных бюро. Таким образом, Национальный банк готов к проведению в 2017 году проверки качества активов по единой методологии;

Национальным банком совместно с АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» была начата работа по разработке мер, направленных на усиление депозитной базы банковского сектора через внедрение инструментов, стимулирующих долгосрочное хранение средств и регулирование стоимости вкладов исходя из срочности привлекаемых ресурсов.

Помимо этих основных мероприятий было проведено еще большое количество мероприятий в рамках надзорных функций:

Проведены 20 инспекторских проверок банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в том числе 12 проверок на основе оценки рисков (из них 10 — банков, 2 — организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций) и 8 внеплановых проверок. По обращениям правоохранительных органов Республики Казахстан и физических лиц были проведены 10 документальных проверок. По результатам в отношении банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, были применены 19 ограниченных мер воздействия в виде письменных предписаний, составлены 412 административных протоколов. Общий размер наложенных административных штрафов составил 148,4 миллиона тенге (29 миллионов рублей), в том числе 89,7 миллиона тенге по 227 административным делам, переданным на рассмотрение в суды (за нарушения Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

В 2016 году было проведено 12 проверок на основе оценки рисков деятельности субъектов страхового рынка, в том числе 9 проверок деятельности страховых организаций и 3 проверки деятельности страховых брокеров. По итогам инспекторских проверок в отношении субъектов страхового рынка в 2016 году применены 11 ограниченных мер воздействия в виде письменных предписаний (3 ограниченные меры воздействия по итогам инспекторских проверок 2015 года и 8 ограниченных мер воздействия по итогам инспекторских проверок 2016 года), составлено 152 протокола об административных правонарушениях. Общий размер административных штрафов, наложенных на субъекты страхового рынка в 2016 году, составил 37,6 миллиона тенге (7,3 миллиона тенге). В рамках мер раннего реагирования, направленных на повышение финансовой устойчивости страхового сектора, 3 страховыми организациями осуществлена докапитализация на общую сумму 14,3 миллиарда тенге (2,8 миллиарда рублей).

В 2016 году проведены 12 проверок на основе оценки рисков деятельности субъектов рынка ценных бумаг, в том числе 10 брокеров-дилеров, имеющих также лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, 1 брокера-дилера, осуществляющего также трансфер-агентскую деятельность и АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», а также одна внеплановая проверка брокера-дилера по обращению его клиента (физического лица). По результатам проведенных проверок в 2016 году в отношении субъектов рынка ценных бумаг применены 11 ограниченных мер воздействия в виде письменных предписаний, составлено 146 протоколов об административных правонарушениях, из которых 107 передано на рассмотрение в суды. Общий размер административных штрафов, наложенных на субъекты рынка ценных бумаг в 2016 году, составил 55,4 миллиона тенге (10,8 миллиона рублей).

Кроме того, Национальный банк выплатил компенсацию по депозитам физических лиц, открытым в национальной валюте (тенге), в связи с переходом к режиму свободно плавающего обменного курса — общая сумма выплаченных сумм компенсации составила 53,9 миллиарда тенге (10,5 миллиарда тенге) по 191 706 вкладам.

Валовые золотовалютные резервы Национального банка по итогам 2016 года составили 29,5 миллиарда долларов США, что на 1,7 миллиарда долларов США, или на 6,0% больше по сравнению с итоговым показателем 2015 года. Увеличение золотовалютных резервов в 2016 году было обусловлено повышением цен на золото на мировых рынках, нетто-покупками валюты Национальным Банком на валютном рынке, нетто-покупками золота на внутреннем рынке в рамках приоритетного права государства на покупку аффинированного золота у отечественных производителей, операциями конвертации и реконвертации средств Национального фонда. Доходность стратегического портфеля за 2016 год составила 3,2%. Доходность портфеля ликвидности в 2016 году составила 1,18%. Согласно рыночной оценке стоимость портфеля золота за 2016 год выросла с 7,6 миллиарда долларов США до 9,6 миллиарда долларов США.

Общая рыночная стоимость портфеля Национального фонда по итогам 2016 года составила 64,2 миллиарда долларов США, в том числе валютного портфеля (95,4%) — 61,2 миллиарда долларов США и тенгового портфеля, включающего облигации АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (4,0%) — эквивалент 2,6 миллиарда долларов США, остатка на тенговом счете (0,6%) — 384,6 миллиона долларов США.

Доходность портфеля Национального фонда за 2016 год составила 0,84%. Доходность портфеля Национального фонда с начала создания по 31 декабря 2016 года составила 68,04%, что в годовом выражении составляет 3,39%.

В 2016 году Национальным банком разработаны и приняты парламентом Республики Казахстан следующие законы:

от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»;

от 26 июля 2016 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем».

В течение 2016 года Национальным Банком проводилось сопровождение в парламенте Республики Казахстан законов «О коллекторской деятельности», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности».

Выводы:

С одной стороны, Акишеву помогло улучшение внешней конъюнктуры — увеличение цен на сырье, что позволило увеличить иностранные инвестиции и экспорт С другой стороны, на него свалились все проблемы, которые не были решены его предшественниками и начали обостряться — в первую очередь, проблемы банков Удалось стабилизировать курс тенге и даже добиться относительного снижения использования доллара и евро в экономике Пошло снижение инфляции, хотя обычно из обывателей никто в это не верит. Национальный фонд получил прибыль, хотя в 2014—2015 годах он был убыточным — это хороший знак ЕНПФ пока показывает не очень большую прибыль, что огорчает — посмотрим, как будет идти дело дальше Надзор над банками усилился — наконец-то слабые и несоответствующие банки стали попадать под лишение лицензий. Тут надо усилить карательные меры и наконец, отделить козлищ от агнцев, то есть жестко требовать докапитализации банков от их акционеров и лучше работать с невозвращенными кредитами. По банкам надо будет еще решать ситуацию с их кредитованием экономике — возможно, тут надо убрать государство как конкурента с дешевыми кредитами и дать банкам самим кредитовать предприятия. Надо отметить, что кроме банковского и пенсионного секторов, все остальные секторы финансового рынка показывают бурный рост, что радует. Улучшилась работа Национального банка с потребителями финансовых услуг — их защита усилилась, по их жалобам активнее принимаются меры.

Фактически, достаточно много в деятельности Данияра Акишева зависело не от его усилий, а от внешней ситуации, поэтому объем его деятельности не так велик, но в принципе, там, где от него и Нацбанка что-то зависело, отмечаются положительные тенденции. Единственное, что ему сейчас нужно — это решить два вопроса: как дальше быть с кредитованием государством реального сектора, что мешает коммерческим банкам, и как сделать так, чтобы банки не висели мертвым грузом на экономике. Для этого нужны не столько знания, сколько политическая воля и смелость — посмотрим, хватит ли ему их.