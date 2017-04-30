Марат Шибутов, , 18:23 — REGNUM

Национальный банк Республики Казахстан при гораздо меньшем к нему внимании СМИ и общества, является не менее важным актором в политической и экономической жизни. Соответственно, очень важно кто занимает этот пост и как он управляет это структурой. Поэтому как руководит Данияр Акишев — вопрос, который касается всех. Можно конечно сделать экспертный опрос и посмотреть его результаты, можно послушать одного из самых лучших исследователей элиты на постсоветском пространстве Данияра Ашимбаева, а я сделаю упор на собственные документы Национального банка. Ведь на днях вышли два новых отчета — Отчет Национально банка за 2016 год и консолидированная финансовая отчетность Национального Банка Республики Казахстан за 2016 год. Вот краткие выжимки оттуда и свои мысли по этому поводу я и представлю вам. Это очень охарактеризует Данияра Акишева — потому что он занял свой пост в конце 2015 года и 2016 год это первый полный год его деятельности.

Но сначала пара пояснений.

Биография Данияра Акишева

Как написано на стайте Национального банка биография Данияра Акишева следующая: Акишев Данияр Талгатович — уроженец г. Алматы, родился 25 мая 1976 года.

В 1996 году с отличием окончил Казахскую Государственную Академию Управления по специальности экономист (специализация — организация банковского дела).

Свою трудовую деятельность Акишев Д.Т. начал в 1995 году в качестве специалиста на Центрально-Азиатской фондовой бирже.

В период с 1996 года по 2003 год работал на разных должностях в Департаменте исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан, с 2003 года по 2007 год возглавлял данный Департамент.

В августе 2007 года Распоряжением Президента Республики Казахстан Акишев Д.Т. был назначен заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

С августа 2014 года по август 2015 года занимал должность заведующего Отделом социально — экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан, с августа 2015 года по ноябрь 2015 года также являлся временно исполняющим обязанности помощника Президента Республики Казахстан.

Указом Президента Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года №109 Акишев Д.Т. назначен Председателем Национального Банка Республики Казахстан.

В дополнение к этому можно отметить следующие факты: член Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан (с 08.06.2016). Имеет награду — нагрудный знак «Заслуженный работник Национального Банка Республики Казахстан» (2006)

Отмечу личное наблюдение — перечень и объем статистических данных на сайте Национального банка постоянно расширяется, что говорит о внимание Акишева к этой теме.

Какие полномочия и функции у Национального банка

Деятельность Национального банка регулируется законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года № 2155 «О Национальном Банке Республики Казахстан». Согласно нему, Национальный Банк Казахстана является государственным органом, обеспечивающим разработку и проведение денежно-кредитной политики государства, функционирование платежных систем, осуществляющим валютное регулирование и контроль, государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, содействующим обеспечению стабильности финансовой системы и проводящим государственную статистику.

Национальный Банк Казахстана подотчетен президенту, что означает:

назначение президентом с согласия Сената Парламента председателя Национального Банка; освобождение его от должности;

назначение на должность и освобождение от должности президентом заместителей председателя Национального Банка по представлению председателя Национального Банка Казахстана;

утверждение президентом структуры и общей штатной численности, системы оплаты труда Национального Банка;

утверждение президентом Положения о Национальном Банке;

утверждение президентом годового отчета Национального Банка;

утверждение президентом концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты — казахстанского тенге;

представление Национальным Банком по вопросам своей компетенции информации, запрашиваемой президентом.

Основной целью Национального Банка является, обеспечение стабильности цен в Республике Казахстан.

Для реализации основной цели на Национальный Банк возлагаются следующие задачи:

разработка и проведение денежно-кредитной политики государства;

обеспечение функционирования платежных систем;

осуществление валютного регулирования и валютного контроля;

содействие обеспечению стабильности финансовой системы;

регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, а также иных лиц в пределах компетенции;

обеспечение надлежащего уровня защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг;

осуществление статистической деятельности в области денежно-кредитной статистики и статистики внешнего сектора;

иные задачи в соответствии с законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Национальный банк имеет следующие основные функции и полномочия:

разрабатывает и проводит государственную денежно-кредитную политику Республики Казахстан;

эмитирует государственные эмиссионные ценные бумаги;

является единственным эмитентом банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан и организует наличное денежное обращение на территории Республики Казахстан;

осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в Республике Казахстан;

является заимодателем последней инстанции, вправе предоставлять займы юридическим лицам, открывшим банковские счета в Национальном Банке Казахстана, организует систему их рефинансирования;

участвует в регулировании внешнего долга финансовых организаций;

осуществляет регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, а также иных лиц в соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан;

устанавливает и публикует официальный курс национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам согласно перечню и порядку, определяемым Правлением Национального Банка Казахстана;

осуществляет доверительное управление Национальным фондом Республики Казахстан на основании договора о доверительном управлении, который заключается между Национальным Банком Казахстана и Правительством Республики Казахстан и публикуется в официальных печатных изданиях;

осуществляет функции кастодиана в отношении пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;

Как видно, на Национальном банке лежит большая ответственность, поэтому крайне важно следить за их состоянием.

По состоянию на 31 декабря 2016 года НБК имеет 17 филиалов и 15 дочерних организаций в Республике Казахстан, 1 представительство в г. Москва, Российская Федерация.

Дочерние организации следующие (АО — акционерное общество, РГП — республиканское государственное предприятие):

РГП «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан» РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» АО «Банковское сервисное бюро Национального Банка Республики Казахстан» АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» РГП «Банкнотная фабрика Национального Банка Республики Казахстан» АО «Резервный центр Национального Банка Республики Казахстан «Q-BRO» АО «Академия «Региональный финансовый центр города Алматы» АО «Центр обеспечения деятельности Национального Банка Республики Казахстан» АО «Фонд проблемных кредитов» АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана» АО «Государственное кредитное бюро» АО «Единый регистратор ценных бумаг» АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» АО «Рейтинговое агентство «Региональный финансовый центр города Алматы» АО «Казахстанская фондовая биржа»

Какие финансовые результаты показал Национальный банк как организация

Несмотря на то, что согласно соответствующего закону Национальный банк при выполнении своих задач не должен руководствоваться целью получения прибыли, все равно очень интересно как у него с финансами. Поэтому ниже краткая выжимка из его консолидированной финансовой отчетности за 2016 год.

Пересчет в рубли был дан по официальным средним за год курсам Национального банка РК — в 2016 году курс рубля к тенге составил тенге 5,11 тенге за 1 рубль, а в 2015 году 3,61 тенге за 1 рубль. Обсуждение трендов будет идти относительно цифр в тенге.

Как видно, 2016 год был закончен, как и с 2015 год с убытками. Однако убытки возросли с 49 миллиардов тенге до 124 миллиардов тенге, что существенно. Главную роль тут сыграло увеличение процентных расходов — это выпуск долговых ценных бумаг на 207,5 миллиардов тенге, ну и счета и депозиты банков на 48,2 миллиарда тенге. Правда не очень понятно, нужны были деньги Национальному банку или нашим финансовым институтам опять нужно было куда-то вложить свои деньги без особых усилий.

Прибыль и убыток за 2016 год

2016 год 2015 год тыс. тенге тыс. рублей тыс. тенге тыс. рублей Процентные доходы (счета, депозиты, инвестиции, актив для продажи, сделки «обратного репо», инвестиции) 148 533 396 29 067 201 147 805 914 40 943 466 Процентные расходы (долговые ценные бумаги, счета и депозиты, сделки «репо», счета Минфина) -275 512 973 -53 916 433 -15 699 507 -4 348 894 Чистый процентный (убыток) доход -126 979 577 -24 849 232 132 106 407 36 594 573 Чистый комиссионный доход (за управление активами, депозитарная деятельность, обслуживание операций) 15 174 814 2 969 631 30 265 308 8 383 742 Операционные расходы -69 989 450 -13 696 566 -9 150 149 -2 534 667 Убыток за год -124 255 628 -24 316 170 -48 559 394 -13 451 356

В 2015 году после девальвации Национальный банк получил большой доход за счет переоценки имеющейся у него иностранной валюты в 362 миллиарда тенге и за счет переоценки золота в 976 миллиардов тенге. Это вместе дало хороший прочий совокупный доход. В 2016 году такого дохода уже нельзя было получить — наоборот, из-за укрепления тенге произошел убыток в 101 миллиард тенге. В общем, тут все дело в курсовой разнице.

Доходы за 2016 год

2016 год 2015 год тыс. тенге тыс. рублей тыс. тенге тыс. рублей Убыток за год -124 255 628 -24 316 170 -48 559 394 -13 451 356 Прочий совокупный (расход) доход за год, за вычетом подоходного налога 4 812 356 941 753 1 297 680 713 359 468 342 Всего совокупного (расхода) дохода за год -129 067 984 -25 257 923 1 249 121 319 346 016 986

Количество капитала и обязательств же по сути не изменилось — в принципе, чуть выросли обязательства, чуть уменьшился капитал. Все в пределах небольших колебаний.

Капитал и обязательства за 2016 год

2016 год 2015 год тыс. тенге тыс. рублей тыс. тенге тыс. рублей Всего обязательств 10 524 167 142 2 059 523 903 10 291 213 868 2 850 751 764 Капитал 2 816 186 505 551 112 819 2 945 264 306 815 862 689 Всего обязательств и капитала 13 340 353 647 2 610 636 722 13 236 478 174 3 666 614 453

В общем, как видно ключевым фактором для финансового состояния Национального банка стало отсутствие девальвации и желание поддержать банки второго уровня. Особой заслуги или вины тут Данияра Акишева нет.

Поэтому ждите второй части этой статьи — может, там мы узнаем, какой Данияр Акишев управленец?