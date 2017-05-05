Своим положительным отношением к диктаторам президент США Дональд Трамп лишь укрепляет их позиции, в отличие от своих предшественников, которые общались с ними, хотя бы стремясь к высшему благу, пишет Энн Эплбаум в статье для The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Так, отмечает автор, каждый президент США в недавней истории по тем или иным причинам встречался с «диктаторами». Франклин Рузвельт поделил Европу с Иосифом Сталиным на Ялтинской конференции. Ричард Никсон ездил в Пекин, где встречался с Мао Цзэдуном, тогда как его соратник по Республиканской партии Рональд Рейган принимал в Белом доме президента Филиппин Фердинанда Маркоса с его супругой. При этом большинство глав Белого дома встречалось с принцами Саудовской Аравии либо в Вашингтоне, либо в Эр-Рияде.

Контакты неизбежны, как иногда и сделки, которые часто оправдываются тем, что они являются унизительными жертвами во имя большего блага. В ходе холодной войны США часто поддерживали вопиющих авторитарных лидеров против столь же вопиющих, по мнению автора, коммунистических движений. Причины, по которым это делалось, лучше всего высказала Джин Киркпатрик, бывший постпред США при ООН, заявившая, что авторитаризм изменить можно, а вот коммунизм — нет, ибо его «тоталитарные стремления убивают коммерцию, религию, гражданское общество и многое другое».

Такое убеждение оказалось ошибочным — после 70 лет коммунизм развалился, тогда как проводимая США политика часто приводила к негативным последствиям, например, во Вьетнаме. Однако даже наиболее постыдные теперь встречи по меньшей мере были частью более широкой стратегии. Когда Рейган принял у себя Фердинанда Маркоса в 1982 году, он старался говорить об истории американо-филиппинской дружбы, «основанной на общих истории и идеалах». Рейган также высоко оценил конституцию островного государства, в которой воплощены «независимость, свобода, демократия, справедливость и равенство».

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Когда же дело касается президента Трампа с его частными и очевидно положительными заявлениями в адрес «диктаторов», тех же ожиданий нет. В его восхищение теми, кто, как считает автор, занимается пытками и убийствами своих оппонентов, не содержится никаких исторических или этнических нюансов, никаких отсылок к умопостигаемым идеалам. Для примера можно сравнить высказывания Рейгана, сделанные в 1982 году, с замечаниями Трампа по случаю визита в Вашингтон «жестокого диктатора» Египта Абдул-Фаттаха Халила ас-Сиси.

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«Я хочу, чтобы все знали, если есть какие-либо сомнения, мы поддерживаем Сиси самым активным образом, — заявил Трамп.— Он сделал фантастическую работу в очень сложной ситуации».

Несмотря на аресты тысяч человек и пытки, как отмечает автор, и заключение за «ведение независимых благотворительных учреждений или организаций», риторика Трампа носила не только позитивный, но и личный характер. Президент Египта, заявил Трамп, был «очень близок ко мне с первого раза, как я его встретил».

Для Сиси эта встреча была крайне важна, поскольку она поспособствовала консолидации его власти в стране и оправданию его жестокости. Звонок с поздравлением Трампа президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану после его победы на референдуме, а также приглашение главы Филиппин Родриго Дутерте будут иметь такой же эффект.

Kremlin.ru Родриго Роа Дутерте

«Знаете, он очень популярен на Филиппинах, — отметил Трамп. — У него очень высокий уровень поддержки на Филиппинах».

Ни за одним из этих словесных превознесений не стоит четкой стратегии. В некоторых случаях подобная риторика может поспособствовать интересам президента. У Трампа инвестиции на Филиппинах и в Турции, с которых он получает, считает автор, неразглашаемый доход. Более того, Дутерте уже направил делового партнера Трампа на пост специального посланника Манилы в США. Нет также оснований считать, что подобный курс имеет более глубокие дипломатические цели или является частью умной игры.

Напротив, Трамп испытывает очевидное восхищение перед странными и жестокими лидерами, такими как Ким Чен Ын, которого президент-республиканец назвал «хитрюгой», заявив, что был бы польщен встречей с ним. Все это соответствует устоявшейся у него практике. Он сознательно работал с коррумпированными или иным образом нечистыми на руку деловыми партнерами прежде — например, он посчитал допустимым войти в партнерские отношения с союзниками Корпуса стражей исламской революции Ирана при возведении роскошного объекта недвижимости в Азербайджане.

Из-за того что Трамп делает столь большое число вопиющих высказываний каждый день, легко не заметить, насколько значительна смена парадигмы и какими реально будут последствия на местах. Так, на протяжении 70 лет, подчеркивает автор, США способствовали поддержанию мира благодаря системе альянсов, основанных на общей вере в демократию.

В течение того же периода президенты США поддерживали эти альянсы как риторически, так и экономически и военным путем. И США получали выгоду от такой поддержки. Теперь же, когда президент США не проводит различий между диктатором и демократом, можно ожидать, что первые усилят свои позиции и будут проводить более агрессивную политику. При этом демократические альянсы ослабнут, как и мир и процветание.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Таким образом, заключает автор, стоит ожидать, что люди будут искать морального лидерства в других местах. Такие качества, как считает автор, и показала канцлер ФРГ Ангела Меркель, когда она призвала президента России Владимира Путина прекратить репрессии мужчин нетрадиционной ориентации. Именно такую риторику привыкли слышать от «лидера свободного мира», теперь же её можно ожидать только от Меркель.

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