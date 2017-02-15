Бывшей первой леди Филиппин не вернуть своих конфискованных драгоценностей

Её муж и президент страны, правивший в течение более 20 лет до 1986 года, не мог позволить себе такую роскошь

Манила, , 12:59 — REGNUM

Верховный суд Филиппин лишил бывшую первую леди страны Имельду Маркос прав на возвращения конфискованных у неё драгоценностей, сообщает The Guardian.

Филиппинское правосудие пришло к заключению, что Макос приобрела эти украшения незаконным образом. Так, судьи установили, что бывший глава островного государства Фердинанд Маркос, находившийся у власти 21 год до 1986 года, когда ему пришлось бежать на Гавайи, не мог позволить себе такие украшения на зарплату государственного служащего.

Под решение суда подпадают ювелирные украшения, среди которых и оправленные редкими розовыми брильянтами, на сумму $150 тыс.

В настоящее время украшения бывший первой леди находятся в Центральном банке Филиппин, тогда как в президентском дворце можно ознакомиться с богатой коллекцией обуви Маркос, выставленной там для демонстрации её расточительности.