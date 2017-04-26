The Strategist: Выбранный в пику Ле Пен Макрон будет президентом-фикцией?
Несмотря на то, что бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон с большим отрывом лидирует в гонке за кресло главы Елисейского дворца, после выборов он может столкнуться с противостоянием со стороны Национальной ассамблеи, лишившись возможности проводить независимую политику и став не более чем представительной фигурой, пишет Майкл Скрафтон в статье для The Strategist.
Читайте также: Дебаты кандидатов во Франции: Макрона сочли убедительнее Ле Пен
Так, бывший министр экономики Макрон с высокой долей вероятности одержит верх во втором туре президентских выборов во Франции, чем сильно порадует тех, кто дрожит в ужасе от перспективы победы популизма, угрожающего будущему ЕС, глобализации и НАТО. Фондовая и валютная биржи — эти вечные барометры статус-кво — отреагировали положительно на выход Макрона в лидеры в первом туре. Однако преждевременным может оказаться чувство, что высшая точка уже достигнута, а реакция на провалы и неудачи международных институтов периода после холодной войны сходит на нет.
Хотя сторонник глобализации Макрон и одержал верх в первом туре выборов с 23,8% голосов избирателей, в долгосрочной перспективе важнее другая цифра — 46% поддержки избирателей, которые отдали свои голоса кандидатам-евроскептикам. На основе результатов последних опросов общественного мнения, Макрон обладает перевесом в 20% над Марин Ле Пен, поэтому даже с учетом его просчетов можно говорить о том, что верх одержит он. Однако по-прежнему существует возможность того, что результат отрыв Макрона от Ле Пен будет менее значительным, если неприятие Макрона вызовет низкую явку избирателей.
Помимо нежелания евроскептиков поддержать неолиберальный интернациональный проект Макрона, в лидере движения «Вперед!» по-прежнему видят элитаризм и избыточную уверенность, а также припоминают ему его прежние близкие связи с непопулярным Франсуа Олландом. Основным преимуществом Макрона до сих пор является не его собственный проект или популярность, но то недоверие, с которым многие граждане Франции относятся к экстремизму и неопределенности «Национального фронта».
С учетом того, что Макрон, скорее всего, станет новым президентом Франции, по-прежнему будет заблуждением считать, что его избрание будет представлять собой победу над евроскептиками и националистами. Макрон, вероятнее всего, станет наиболее ограниченным в политических возможностях и бессильным президентом Пятой республики. В зависимости от исхода июньских выборов в Национальную ассамблею, он может стать по большей части всего лишь представительной фигурой.
Конституция Франции предполагает разделение власти между исполнительной (президент и правительство), законодательной (Национальная ассамблея и Сенат) — и судебной ветвями. Президент как глава государства назначает правительство — премьер-министра и государственных министров. В этой системе только Национальная ассамблея, а не президент, может отправлять премьер-министра или правительство в отставку. Благодаря этому крайне важно для премьер-министров иметь поддержку большинства в Национальной ассамблее.
Выборы в парламент следуют за выборами главы государства. При этом депутаты и сенаторы также избираются на пять лет. Одной из необычных черт прогрессивного движения «Вперед!» Макрона стало пренебрежение традиционной политикой и партийной структурой. Тем не менее нехватка официальной политической базы, а также комбинация евроскептических настроений и сопротивления многим его реформам могут привести к формированию такой Национальной ассамблеи, которая в лучшем случае будет выступать против многих предложенных им инициатив, а в худшем — будет враждебна к его основополагающей философии и платформе.
Первоначальный оптимизм относительно высокой вероятности победы Макрона может в скором времени развеяться, особенно если Ле Пен удастся сократить отрыв от Макрона в последние дни перед голосованием, создав условия для выхода «Национального фронта» на выборы в Национальную ассамблею. Более того, те избиратели, которые с неохотой отдадут свои голоса за Макрона, чтобы не победила Ле Пен, скорее всего, вновь примкнут к своим партиям после выборов.
Не стоит забывать, что в первом туре выборов крайне левый кандидат Жан-Люк Меланшон получил 19,5% голосов избирателей. При этом его сторонники разделяют неприятие Ле Пен ЕС и глобализации. Подобным образом кандидаты от движения Макрона в Национальную ассамблею, как ожидается, не смогут заручиться поддержкой избирателей — сторонников правоцентристской партии «Республиканцы», благодаря которым Франсуа Фийон получил 19,5% в первом туре. Те 6,2% граждан страны, которые выступили за кандидата от Социалистической партии Франции Бенуа Амона, также вряд ли поддержат кандидатов от Макрона.
Таким образом, может сложиться ситуация, при которой политик-неофит, впервые выбранный на пост президента Франции, будет вынужден работать с враждебной ему Национальной коалицией, или по меньшей мере с Ассамблеей, в которой нет четкой правящей коалиции. С учетом вероятного состава Национальной ассамблеи, по всей видимости, мало шансов на то, что Макрон сможет назначить премьер-министра, настроенного положительно по отношению к его программе.
Помимо того, что Франция — важная экономика ЕС и значимая сила в политике блока, страна также является ключевым членом НАТО, играя независимую роль в безопасности своих бывших колоний в Африке. Поэтому сейчас не время для Французской Республики иметь неэффективного президента. На фоне вызовов восстановления темпов экономического развития, переговоров по Brexit, а также угроз российского авантюризма, терроризма и нелегальной миграции Франции нужно сильное руководство.