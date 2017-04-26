Несмотря на то, что бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон с большим отрывом лидирует в гонке за кресло главы Елисейского дворца, после выборов он может столкнуться с противостоянием со стороны Национальной ассамблеи, лишившись возможности проводить независимую политику и став не более чем представительной фигурой, пишет Майкл Скрафтон в статье для The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

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Так, бывший министр экономики Макрон с высокой долей вероятности одержит верх во втором туре президентских выборов во Франции, чем сильно порадует тех, кто дрожит в ужасе от перспективы победы популизма, угрожающего будущему ЕС, глобализации и НАТО. Фондовая и валютная биржи — эти вечные барометры статус-кво — отреагировали положительно на выход Макрона в лидеры в первом туре. Однако преждевременным может оказаться чувство, что высшая точка уже достигнута, а реакция на провалы и неудачи международных институтов периода после холодной войны сходит на нет.

Хотя сторонник глобализации Макрон и одержал верх в первом туре выборов с 23,8% голосов избирателей, в долгосрочной перспективе важнее другая цифра — 46% поддержки избирателей, которые отдали свои голоса кандидатам-евроскептикам. На основе результатов последних опросов общественного мнения, Макрон обладает перевесом в 20% над Марин Ле Пен, поэтому даже с учетом его просчетов можно говорить о том, что верх одержит он. Однако по-прежнему существует возможность того, что результат отрыв Макрона от Ле Пен будет менее значительным, если неприятие Макрона вызовет низкую явку избирателей.

Помимо нежелания евроскептиков поддержать неолиберальный интернациональный проект Макрона, в лидере движения «Вперед!» по-прежнему видят элитаризм и избыточную уверенность, а также припоминают ему его прежние близкие связи с непопулярным Франсуа Олландом. Основным преимуществом Макрона до сих пор является не его собственный проект или популярность, но то недоверие, с которым многие граждане Франции относятся к экстремизму и неопределенности «Национального фронта».

Иван Шилов ИА REGNUM Франсуа Оланд

С учетом того, что Макрон, скорее всего, станет новым президентом Франции, по-прежнему будет заблуждением считать, что его избрание будет представлять собой победу над евроскептиками и националистами. Макрон, вероятнее всего, станет наиболее ограниченным в политических возможностях и бессильным президентом Пятой республики. В зависимости от исхода июньских выборов в Национальную ассамблею, он может стать по большей части всего лишь представительной фигурой.

Конституция Франции предполагает разделение власти между исполнительной (президент и правительство), законодательной (Национальная ассамблея и Сенат) — и судебной ветвями. Президент как глава государства назначает правительство — премьер-министра и государственных министров. В этой системе только Национальная ассамблея, а не президент, может отправлять премьер-министра или правительство в отставку. Благодаря этому крайне важно для премьер-министров иметь поддержку большинства в Национальной ассамблее.

Выборы в парламент следуют за выборами главы государства. При этом депутаты и сенаторы также избираются на пять лет. Одной из необычных черт прогрессивного движения «Вперед!» Макрона стало пренебрежение традиционной политикой и партийной структурой. Тем не менее нехватка официальной политической базы, а также комбинация евроскептических настроений и сопротивления многим его реформам могут привести к формированию такой Национальной ассамблеи, которая в лучшем случае будет выступать против многих предложенных им инициатив, а в худшем — будет враждебна к его основополагающей философии и платформе.

Первоначальный оптимизм относительно высокой вероятности победы Макрона может в скором времени развеяться, особенно если Ле Пен удастся сократить отрыв от Макрона в последние дни перед голосованием, создав условия для выхода «Национального фронта» на выборы в Национальную ассамблею. Более того, те избиратели, которые с неохотой отдадут свои голоса за Макрона, чтобы не победила Ле Пен, скорее всего, вновь примкнут к своим партиям после выборов.

Не стоит забывать, что в первом туре выборов крайне левый кандидат Жан-Люк Меланшон получил 19,5% голосов избирателей. При этом его сторонники разделяют неприятие Ле Пен ЕС и глобализации. Подобным образом кандидаты от движения Макрона в Национальную ассамблею, как ожидается, не смогут заручиться поддержкой избирателей — сторонников правоцентристской партии «Республиканцы», благодаря которым Франсуа Фийон получил 19,5% в первом туре. Те 6,2% граждан страны, которые выступили за кандидата от Социалистической партии Франции Бенуа Амона, также вряд ли поддержат кандидатов от Макрона.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

Таким образом, может сложиться ситуация, при которой политик-неофит, впервые выбранный на пост президента Франции, будет вынужден работать с враждебной ему Национальной коалицией, или по меньшей мере с Ассамблеей, в которой нет четкой правящей коалиции. С учетом вероятного состава Национальной ассамблеи, по всей видимости, мало шансов на то, что Макрон сможет назначить премьер-министра, настроенного положительно по отношению к его программе.

Помимо того, что Франция — важная экономика ЕС и значимая сила в политике блока, страна также является ключевым членом НАТО, играя независимую роль в безопасности своих бывших колоний в Африке. Поэтому сейчас не время для Французской Республики иметь неэффективного президента. На фоне вызовов восстановления темпов экономического развития, переговоров по Brexit, а также угроз российского авантюризма, терроризма и нелегальной миграции Франции нужно сильное руководство.