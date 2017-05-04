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Дебаты кандидатов во Франции: Макрона сочли убедительнее Ле Пен

Политика

Большинство сторонников выбывших кандидатов Фийона и Меланшона также отдали предпочтение Макрону

Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

Париж, 4 мая 2017, 12:56 — REGNUM  

63% опрошенных граждан Франции посчитали бывшего министра экономики Франции и лидера президентской гонки Эммануэля Макрона более убедительным во время дебатов кандидатов на пост главы Елисейского дворца, сообщает Le Figaro.

Такие данные предоставила организация Elabe, проведшая опрос для телеканала BFM TV. В свою очередь, выступление на дебатах противника Макрона лидера правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен понравилось 34% участников опроса.

Подобное разделение — 64%-33% — можно было видеть и по вопросу о том, чья программа была лучше.

В ходе опроса выяснилось, что большинство сторонников лидера движения «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона отдали свое предпочтение Макрону. Так, 66% тех, кто в первом туре отдал свои голоса Меланшону, назвали Макрона более убедительным кандидатом, тогда как только 30% отдали предпочтение Ле Пен.

Такую же картину можно было наблюдать и в случае с избирателями бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона, 58% которых отдали предпочтение Макрону, а 38% — Ле Пен.

Напомним, второй тур выборов президента Франции пройдет 7 мая. По данным опросов общественного мнения, верх в гонке за кресло главы Елисейского дворца одержит лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон.

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