Подход президента США Дональда Трампа к внешней политике, основанный на тактике и сделках, а не на стратегическом видении, стал причиной ряда ошеломительных зигзагов в курсе Вашингтона. Не обладая какими-либо убеждениями, не говоря уже о четких приоритетах, Трамп сбил с толку своею непостоянностью союзников и стратегических партнеров США, особенно в Азии, тем самым нанеся удар по региональной безопасности, пишет Брахма Челлани в статье для The Strategist.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полный назад

Читайте также: Хаос во внешней политике США: Вините Трампа — The National Interest

Без сомнения, некоторые из шагов Трампа сблизили его с традиционным курсом США. В частности, он заявил, что НАТО не является «устаревшей организацией», которой он считал альянс в ходе своей предвыборной кампании. Подобное изменение позиций помогло смягчить напряженность в отношениях США и Европы.

Читайте также: Трамп забрал свои слова о том, что НАТО — устаревшая организация

Однако в Азии, перед которой стоят значительные вызовы в области безопасности, экономики и политики, непостоянство Трампа лишь обострило взрывоопасность обстановки в регионе. На фоне огромного числа точек напряженности, которые могут стать причиной вооруженного конфликта, последнее, что нужно лидерам Азии, — это еще один непредсказуемый фактор. Тем не менее именно так и можно охарактеризовать Трампа. Глава Белого дома показал себя более непостоянным, чем сквернослов Родриго Дутерте, возглавляющий Филиппины, или «автократ» Си Цзиньпин. Даже известный своей импульсивностью лидер КНДР Ким Чен Ын кажется более почти предсказуемым в сравнении с Трампом.

Читайте также: Президент Германии назвал Трампа «непредсказуемым»

Возможно, наиболее постоянной чертой внешней политики Трампа является его тяга к получению краткосрочных преимуществ. Так, недавно в своем микроблоге Twitter он поднял вопрос о том, зачем называть КНР валютным манипулятором, если Пекин взаимодействует с Вашингтоном по решению северокорейской проблемы. Всего за несколько дней до этого президент-республиканец назвал Китай «всемирным чемпионом» по валютным манипуляциям.

Читайте также: США не стали вносить Китай в список «валютных манипуляторов»

Это заявление Трампа, возможно, предоставляет еще одну возможность проанализировать азиатскую политику Трампа. Для начала оно свидетельствует о том, что проблема КНДР внезапно вышла на первый план внешней политики США, а также что прежний курс стратегического терпения, которому следовала предыдущая администрация США, может быть заменен иным курсом, сопряженным с большим числом инцидентов.

Читайте также: Майкл Пенс — о КНДР: «Стратегическое терпение» США истекло

Подобная интерпретация лишь подкрепляется заявлениями вице-президента Майкла Пенса о том, что недавние удары по Сирии и Афганистану стали демонстрацией «силы» и «решительности» США в отношении Северной Кореи. Подобные заявления показывают отсутствие понимания того, что, когда дело касается КНДР, у США нет надежного военного курса, поскольку любой удар США приведет к уничтожению основных населенных центров Южной Кореи.

Читайте также: The National Interest: Удар Трампа по Сирии — сигнал КНДР

Нынешняя стратегия администрации США — полагаться на Китай для решения проблемы ядерной программы КНДР — также не сработает, поскольку Пхеньян пытается вырваться из китайской хватки и пойти на прямое взаимодействие с США.

Читайте также: США нужна большая сделка с Китаем по КНДР — The National Interest

Если учесть непростые отношения лидеров КНДР и КНР, наиболее эффективным может оказаться подход Трампа, который он предлагал во время своей предвыборной кампании — провести встречу с Ким Чен Ыном «за гамбургером». При этом, раз «ядерный джинн уже вырвался из бутылки», ядерное разоружение КНДР не может больше считаться заслуживающим внимания вариантом. Тем не менее заморозка ядерной программы вполне может стать темой переговоров.

Читайте также: «Задача-минимум США в КНДР — заморозка испытаний, максимум — смена режима»

Попытки Трампа переложить на Китай северокорейскую проблему не только не дадут никаких положительных плодов, но и могут оказаться более дестабилизирующим фактором для Азии. Трамп, который первоначально стремился бросить вызов амбициям Китая, теперь, кажется, готов пойти Пекину на уступки, тем самым лишь обострив внешнеполитический просчет своего предшественника Барака Обамы.

Из всех случаев проявления непостоянства этот имеет самое значительное геостратегическое значение, поскольку Китай, несомненно, по полной воспользуется этим преимуществом для продвижения своих целей. Автор отмечает, что от роста подавления политически несогласных лиц и этнических меньшинств до попыток нарушить территориальный статус-кво в Азии Пекин постоянно проверяет, как далеко он может зайти. При Обаме КНР сошло с рук очень многое. При Трампе может сойти еще больше.

Сейчас Трамп называет Китай другом и партнером своей администрации. Он, кажется, нашел в себе теплые чувства к председателю КНР Си Цзиньпину. «Между нами очень теплые отношения, — заявил он. — Мы нравимся друг другу. Он очень нравится мне».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Эти теплые отношения выходят за рамки риторики: своими действиями Трамп уже укрепил позиции Си, подорвав собственные, хотя он, возможно, и не заметил этого. Для начала Трамп не стал воплощать свои угрозы отказаться от политики «одного Китая». Более актуальным примером стало то, что Трамп принял Си на своей вилле в штате Флорида, не требуя от Пекина оставить те или иные нечестные торговые или инвестиционные практики, против которых он собирал людей под свои политические знамена во время предвыборной кампании.

Благодаря саммиту с Трампом Си укрепил свои позиции в преддверии XIX съезда Коммунистической партии Китая, который пройдет в нынешнем году. На нем Си может освободиться от институционного коллективного управления и получить в руки больше автократической власти, чем кто-либо со времен Мао Цзэдуна. Встреча лидеров США и КНР также стала подтверждением молчаливого согласия Вашингтона с территориальными захватами КНР в Южно-Китайском море. Все это подтолкнет Китай не только к милитаризации своих семи искусственных островов, но и на территориальный ревизионизм в других частях региона, от Восточно-Китайского моря до Гималаев.

Трамп полагает, что «большое число потенциально серьезных проблем исчезнет» благодаря его отношениям с «замечательным» Си. В действительности же обещание «Сделать Америку снова великой» является антитезой мечте Си вернуть китайской нации былое величие.

Видение Си, которое бездумно поддерживает Трамп, заключается в том, что США и Китай должны пойти на «новую модель взаимоотношений великих держав». Сложно тем не менее представить себе, каким образом эти две страны, следующие столь противоположным взглядам на мир, не говоря об их «крайних комплексах превосходства», смогут совместно заниматься надзором над мировыми делами.

Вполне можно себе представить, заключает автор, что Трамп в очередной раз изменит свою позицию в отношении Китая или КНДР. И подобное непостоянство может оказаться даже опаснее, чем нынешний курс администрации США. Необходимость постоянно подстраиваться лишь вызовет большее беспокойство среди союзников и партнеров США, которые сталкиваются с риском того, что их ключевые интересы могут быть использованы в качестве разменной монеты. Если данная обеспокоенность подтолкнет некоторые страны к наращиванию их вооруженных сил, стратегический ландшафт Азии фундаментально изменится.