Сегодняшняя публикация о митинге жителей Окинавы напомнила поездку на этот южный японский остров. Тогда по итогам посещения этого острова написал статью, озаглавив ее «Рай посреди ада». Поводом для такого заголовка послужило посещение чудесного окинавского ботанического сада с экзотическими растениями Юго-Восточной Азии и не менее экзотическими птицами, обитающими в этой части мира. Наиболее красивыми и яркими среди них были разнообразные попугаи. При входе посетителей приветствовала гостеприимная вывеска «Добро пожаловать в рай!»

США

На безоблачном небосводе светило яркое солнце, со стороны океана шевелил листья растений приятный освежающий ветерок. Вдруг сначала издалека, а скоро прямо над нами раздался разрывающий всю округу оглушительный рев моторов, и сад вместе с нами оказался в густой тени шедшего на посадку, а потому низколетящего, огромного сизо-черного американского бомбардировщика Б-52. Так как до тех пор не доводилось видеть, тем более прямо над собой, эту зловещую «летающую крепость», ощущение, мягко говоря, было не из приятных.

Мы, находившиеся в ботаническом саду иностранцы, задрав головы, наблюдали эту поразившую нас картину. Японцы же, не обратив особого внимания на происходящее, продолжали любоваться прекрасной растительностью.

Не удержавшись, спросил у сопровождавшей нас японки-гида, как часто эти американские ястребы-бомбардировщики «бороздят» окинавское небо. «Явление это обычное, — сказала женщина, — ведь рядом с нашим «раем» — американская военно-воздушная база». «Так значит ваш «рай» находится по соседству с «адом?» — поддержал предложенную аналогию. «Да, вы очень образно сказали», — вежливо ответила японка, мягко и в то же время грустно улыбнувшись.

Во время пребывания на острове часто слышал от местных жителей и активистов движения за ликвидацию американских баз такие гневные слова: «Центральному правительству, да и японцам с основных островов не понять, в каких условиях проходит наша жизнь и жизнь наших детей и внуков. Ведь мы еще не видели мирной жизни, для нас война не закончилась в 1945 году, а фактически продолжается по сей день. Задумались бы наши правители в Токио, каково жить, постоянно испытывая страх за наших детей, которым реально грозит смерть от падающего американского самолета, пьяных солдат США за рулем. Мы уж не говорим о расстройстве здоровья в результате невозможности нормального сна из-за ночных полетов американских самолетов, артиллерийских и других учений, взрывов боеприпасов. И никуда не спрячешься — ведь остров маленький, свободной земли нет, а на переезд требуется немало денег. Да и работы на основных островах для окинавцев нет. Кстати, под базами заняты наиболее плодородные и удобные для обработки земли».

По печальной статистике только за период с 1972 года, когда административные права на Окинаву были переданы Японии, здесь было совершено свыше 5 тысяч преступлений. Это — большая часть всех преступлений 48-тысячного американского контингента в Японии. Дело не ограничивается только пьянством, драками и порчей общественного имущества. Половина из всех преступлений — а это несколько десятков каждый месяц — уголовные. Военные нередко оказываются замешанными в самые грязные дела — надругательства над японскими девушками и женщинами и даже убийства. Страну, да и весь мир, потряс случай в 1995 году, когда трое морских пехотинцев изнасиловали 12-летнюю девочку. Это стало причиной многочисленных общественных выступлений против американского присутствия в стране.

Последовавший взрыв негодования японцев этим возмутительным случаем вынудил американские власти пойти на уступки. До этого американцы не могли быть судимы японскими судами. Однако изнасиловавшие девочку эти три морских пехотинца подверглись суду в Японии и получили по 10 лет и 6 с половиной. Но бесчинства не прекратились — аналогичные случаи были зафиксированы в 2008, а затем в 2012 годах. Год назад была убита американским морпехом 20-летняя японская девушка.

Эти случаи настраивают против американских военных не только жителей Окинавы, но и всех остальных японцев. Между тем проблем из-за присутствия в стране американских баз становится все больше. Дело уже не только в преступлениях военных, а еще и в том, что весь остров, по сути, превращен в одну сплошную военную базу, что создает немало проблем для развития экономики Окинавы.

Но японская пропаганда усердно работает над тем, чтобы убедить жителей в необходимости присутствия в стране иностранных военных баз. При этом в качестве главного обоснования сегодня используется так называемая северокорейская угроза, а нередко и «опасное наращивание военной мощи КНР». А на многочисленные преступления американской солдатни власти просто закрывают глаза, отделываясь выражением формальных протестов. И это не удивительно. Вместо попыток освободиться от военного присутствия американцев в своей стране премьер-министр страны Синдзо Абэ выступает за отказ от «мирной конституции», создание собственной крупной и оснащенной новейшим вооружением армии и более активное участие вместе с США в чреватых большой войной международных конфликтах. А потому шансов на то, что население «непотопляемого стратегического ударного авианосца» — Окинавы в обозримом будущем обретет долгожданное освобождение, немного.