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Японцы вышли на митинги против присутствия военных США

Общество

Митинг приурочен к первой годовщине гибели 20-летней девушки, жительницы префектуры Окинава, которая была жестоко убита бывшим американским морпехом

Наха, Япония, 30 апреля 2017, 03:21 — REGNUM  В субботу, 29 апреля, в Токио состоялись массовые протесты против американского военного присутствия на Окинаве. Здесь располагается крупнейшая за пределами США база ВВС и дивизия морской пехоты, передают «Вести.Ru».

Протестные митинги прошли в память о событиях годичной давности. Тогда бывший американский морпех жестоко убил 20-летнюю местную девушку. Когда жительница префектуры возвращалась домой, военный сначала ее сбил, после чего задушил и изнасиловал в кустах.

Год назад в связи с этим событиям протесты против присутствия американских военных на Окинаве прошли по всей Японии. Причем подобные случаи с убийством девушек на острове американскими военными до этого уже случались.

Тогда неожиданно министр обороны США Эштен Картер принес извинения японскому коллеге и пообещал оказать всю необходимую помощь в расследовании.

На американской военной базе на Окинаве находятся около 25 тыс. военных США. Ранее не раз поднимался вопрос о перенесении базы, однако эта тема до сих пор не закрыта.

Напомним, что в течение трех дней, с 12 по 14 апреля, США проводили военные учения на японском острове Окинава. «Тренировки» были организованы на случае нанесения Северной Кореей удара по Японии.

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Военный альянс США и Японии
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