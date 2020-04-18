Нью-Йорк, США, 18 апреля, 2020, 14:19 — ИА Регнум. В период карантина Netflix решила поддержать учителей, вынужденный вести занятия удалённо, и выложила в свободный доступ несколько документальных фильмов. Об этом 17 апреля сообщило издание Deadline.

Все фильмы бесплатно доступны на YouTube-канале компании. Сообщается, что помимо этого зрители смогут воспользоваться различными учебными материалами.

Напомним, Netflix — это американская компания и принадлежащий ей одноимённый видеостриминговый сервис. Он был запущен в 2007 году.