В Казахстане измерили авторитет чиновников
Центр социальных и политических исследований «Стратегия» представил рейтинг управленческой элиты за первый квартал 2017 года
Астана, 24 апреля 2017, 15:19 — REGNUM Значимость казахстанских чиновников несколько поблекла на фоне частых выступлений президента Казахстана, который с начала 2017 года является, по сути, главным ньюсмейкером. Это в очередной раз продемонстрировали итоги опроса экспертов.
Рейтинг управленческой элиты сформирован на основе оценок по трем категориям: авторитетность, эффективность и перспективность. Каждый параметр оценивался по 7-балльной шкале, где 0 — отсутствие характеристики, а 7 — самый высокий показатель. Для рейтинга использовался среднеарифметический показатель экспертных оценок.
Великолепная пятерка
Лидирующую позицию в рейтинге занял глава Комитета национальной безопасности (аналог ФСБ) Карим Масимов. Его общий рейтинг составил 5,15 из 7 возможных баллов. В июле 2016 года Масимов в общем рейтинге занимал четвертую позицию, а возглавлял список тогда Имангали Тасмагамбетов (на тот момент министр обороны — ИА REGNUM ).
Между тем, Масимов остается в лидерах уже второй квартал подряд. По большей части из-за высокой оценки его эффективности. По словам экспертов, Масимов — один из тех немногих, «кто имеет системное мышление, что… дает большое преимущество».
Следующая позиция в рейтинге занята первым заместителем руководителя администрации президента Маратом Тажиным. Его характеристики эксперты оценили в целом на 4,97 балла. Отметим, что Тажин последний раз участвовал в подобном рейтинге больше трех лет назад — до февраля 2014 года, когда он был назначен послом в Россию. В январе 2017 года Марат Тажин был отозван из Москвы. Он занял место Баглана Майлыбаева, арестованного по подозрению в незаконном собирании, распространении, разглашении государственных секретов.
Несмотря на трехлетнее отсутствие в стране, Марат Тажин хватки не потерял и даже обогнал своего непосредственного руководителя — главу администрации президента Адильбека Джаксыбекова, занявшего в рейтинге третье место (4,95 балла). Впрочем, Джаксыбеков и в прошлом году был под третьим номером. Так что его позиции в рейтинге стабильные.
Следом за Джаксыбековым — на четвертой позиции — расположился средний зять президента Казахстана Тимур Кулибаев. Стоит отметить, что в рейтинге за четвертый квартал 2016 года Кулибаев занимал десятую строчку.
Ну и, наконец, пятое место в новом рейтинге занял Имангали Тасмагамбетов, который сегодня исполняет обязанности посла в России вместо отбывшего на родину Марата Тажина.
«По поводу Тасмагамбетова эксперты не имеют единого мнения. По оценкам одних, он как «сбитый летчик»: «авторитет Тасмагамбетова достаточно велик пока, но эффективность его работы, увы, вызывает сомнения. О перспективах говорить не приходится. Вряд ли в обозримом будущем будет повышение в силу многих обстоятельств, среди которых оторванность от дома из-за новой должности будет играть не последнюю роль». Другая группа экспертов рассматривает должность посла РК в РФ как реверсивную, «старик Яков еще пошумит», — говорится в отчете центра «Стратегия».
Непререкаемые авторитеты
К слову, по параметру «авторитетность» у Имангали Тасмагамбетова довольно неплохие результаты. Он вошел в число восьми наиболее авторитетных политиков страны и занял в этом отдельном мини-рейтинге третью позицию. Первое же место по авторитету принадлежит депутату Сената (верхняя палата) парламента Нуртаю Абыкаеву. Его авторитет оценен в 5,82 балла. На втором месте оказался упомянутый выше Адильбек Джаксыбеков с 5,59 балла. На третьем Тасмагамбетов, а на четвертом — лидер общего рейтинга Карим Масимов. Оставшиеся четыре участника списка: Ахметжан Есимов (глава нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017»), председатель президиума национальной палаты предпринимателей Тимур Кулибаев, Марат Тажин и председатель Сената Касым-Жомарт Токаев.
На твердую тройку
Число управленцев, сумевших перешагнуть порог в четыре балла, составило 24 человека. Примерно стольким же это сделать не удалось. Согласно рейтингу за первый квартал 2017 года, число «середняков» в управленческой элите Казахстана составило 21 человек.
Большие надежды эксперты возлагают на председателя правления фонда национального благосостояния Умирзака Шукеева, первого заместителя председателя партии «Нур Отан» Мухтара Кул-Мухаммеда, министра труда и социальной защиты Тамару Дуйсенову, которые заняли в общем рейтинге 25, 26 и 27 места, соответственно.
Между тем, Тамара Дуйсенова оценивается экспертами так: «Проблемы вроде понимает, но в имеющихся системных условиях ничего сделать не может».
Подняться на несколько строчек по сравнению с 2016 годом удалось также председателю Конституционного совета Игорю Рогову, председателю Национального банка Данияру Акишеву, управляющему Международным финансовым центром «Астана» Кайрату Келимбетову и министру по делам религий и гражданского общества Нурлану Ермекбаеву.
Персона министра информации Даурена Абаева у экспертов вызывает пока негативные оценки, поскольку он до сих пор никак себя не проявил: «Все еще работает в качестве исполнителя. Отсутствие инициатив, реагирование постфактум и отсутствие работы на перспективу. Хотя, возможно, сказывается недостаточность информации, исходящей из ведомства». Критике подвергается и его кадровая политика: «Все последние назначения на руководящие посты оставляют желать лучшего»; «Видно как меняют его назначенцев в СМИ — постепенно теряет кадровый контроль над этой сферой».
Осторожные оценки у экспертов вызывает фигура министра национальной экономики Тимура Сулейменова, который пришел на этот пост с должности члена Коллегии, министра по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Круглые двоечники
Не обошлось в рейтинге и без тех, кто провалился в глазах экспертного сообщества. Таких оказалось двое — министр образования и науки Ерлан Сагадиев и министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. Они набрали в общем рейтинге 2,99 и 2,87 балла, соответственно. Примечательно, что Арыстанбек Мухамедиулы по всем трем параметрам — эффективность, перспективность и авторитетность — набрал количество баллов, равное общей оценке. У Сагадиева же выше всего эксперты оценили авторитетность (3,04 балла) и эффективность (3 балла), а вот перспективы у министра образования, по мнению экспертного сообщества, даже на троечку не тянут (2,91 балла).
Таблица 1. Рейтинг управленческой элиты за 1 квартал 2017 года (оценка производится по 7-балльной шкале, где 0 — отсутствие характеристики, а 7 — самый высокий показатель. Для рейтинга используется среднеарифметический показатель экспертных оценок).
|№
|ФИО
|итог
|авторитет-ность
|эффектив-ность
|перспектив-ность
|1.
|Масимов К.К.
|5,19
|5,22
|4,96
|5,39
|2.
|Тажин М.М.
|4,97
|5,09
|5,23
|4,61
|3.
|Джаксыбеков А.Р.
|4,95
|5,59
|4,73
|4,55
|4.
|Кулибаев Т.А.
|4,80
|5,13
|4,52
|4,74
|5.
|Тасмагамбетов И.Н.
|4,77
|5,26
|4,74
|4,32
|6.
|Сагинтаев Б.А.
|4,65
|4,74
|4,61
|4,61
|7.
|Нигматулин Н.З.
|4,64
|4,96
|4,50
|4,48
|8.
|Токаев К.К.
|4,59
|5,04
|4,23
|4,50
|9−10.
|Кожамжаров К.П.
|4,57
|4,61
|4,65
|4,43
|9−10.
|Назарбаева Д.Н.
|4,57
|4,70
|4,13
|4,87
|11.
|Абыкаев Н.А.
|4,56
|5,82
|4,27
|3,59
|12.
|Мамин А.У.
|4,53
|4,41
|4,64
|4,55
|13.
|Асанов Ж.К.
|4,52
|4,57
|4,65
|4,35
|14.
|Есимов А.С.
|4,51
|5,13
|4,13
|4,26
|15.
|Байбек Б.К.
|4,49
|4,09
|4,26
|5,13
|16.
|Утемуратов Б.Д.
|4,47
|4,78
|4,41
|4,23
|17.
|Исекешев А.О.
|4,46
|4,35
|4,26
|4,78
|18
|Бисембаев А.А.
|4,25
|4,30
|4,17
|4,26
|19.
|Касымбеков М.Б.
|4,21
|4,59
|4,29
|3,76
|20.
|Касымов К.Н.
|4,20
|4,65
|4,30
|3,65
|21.
|Мами К.А.
|4,17
|4,57
|4,13
|3,83
|22.
|Жумаканов В.З.
|4,16
|4,14
|4,24
|4,10
|23.
|Бозумбаев К.А.
|4,08
|4,00
|4,09
|4,14
|24.
|Султанов Б.Т.
|4,06
|4,09
|4,09
|4,00
|25.
|Шукеев У.Е.
|3,96
|4,43
|3,61
|3,83
|26.
|Кул-Мухаммед М.
|3,86
|4,00
|3,74
|3,83
|27.
|Дуйсенова Т.К.
|3,83
|3,78
|4,09
|3,61
|28.
|Мынбаев С.М.
|3,81
|3,91
|3,91
|3,61
|29.
|Жасузаков С.А.
|3,70
|3,83
|3,96
|3,30
|30.
|Рогов И.И.
|3,67
|3,65
|4,09
|3,26
|31.
|Мырзахметов А.И.
|3,66
|3,83
|3,59
|3,57
|32.
|Келимбетов К.Н.
|3,65
|3,74
|3,48
|3,74
|33.
|Абаев Д.А.
|3,64
|3,39
|3,65
|3,87
|34.
|Акишев Д.Т.
|3,58
|3,43
|3,83
|3,48
|35.
|Имашев Б.М.
|3,57
|3,61
|3,57
|3,52
|36.
|Абдрахманов К.К.
|3,52
|3,43
|3,65
|3,48
|37.
|Сулейменов Т.М.
|3,49
|3,32
|3,48
|3,68
|38.
|Ермекбаев Н.Б.
|3,48
|3,59
|3,36
|3,50
|39.
|Касымбек Ж. М.
|3,42
|3,43
|3,35
|3,48
|40.
|Биртанов Е.
|3,38
|3,28
|3,52
|3,34
|41.
|Алдабергенов Н.Ш.
|3,36
|3,16
|3,53
|3,39
|42.
|Атамкулов Б.Б.
|3,29
|3,27
|3,36
|3,23
|43.
|Бекетаев М. Б.
|3,20
|3,13
|3,17
|3,30
|44.
|Абдибеков Н.К.
|3,19
|3,00
|3,26
|3,30
|45.
|Абдыкаликова Г.Н.
|3,16
|3,13
|3,17
|3,17
|46.
|Сагадиев Е.К.
|2,99
|3,04
|3,00
|2,91
|47.
|Мухамедиулы А.
|2,87
|2,87
|2,87
|2,87
Таблица 2. Сравнительный рейтинг топ-15
|№
|ФИО
|1 квартал 2016 г.
|4 квартал 2016 г.
|1 квартал 2017 г.
|1.
|Масимов К.К.
|4,50 (8)
|5,05 (1)
|5,19
|2.
|Тажин М.М.
|---
|---
|4,97
|3.
|Джаксыбеков А.Р.
|4,63 (6)
|4,88 (2)
|4,95
|4.
|Кулибаев Т.А.
|4,25 (13)
|4,24 (10)
|4,80
|5.
|Тасмагамбетов И.Н.
|5,02 (1)
|4,85 (3)
|4,77
|6.
|Сагинтаев Б.А.
|4,14 (15)
|4,36 (7)
|4,65
|7.
|Нигматулин Н.З.
|4,88 (2)
|4,21 (13)
|4,64
|8.
|Токаев К.К.
|4,64 (5)
|4,20 (14)
|4,59
|9−10.
|Кожамжаров К.П.
|4,02 (22)
|4,41 (6)
|4,57
|9−10.
|Назарбаева Д.Н.
|4,29 (12)
|4,23 (11)
|4,57
|11.
|Абыкаев Н.А.
|4,69 (4)
|4,51 (4)
|4,56
|12.
|Мамин А.У.
|3,79 (26)
|4,03 (15)
|4,53
|13.
|Асанов Ж.К.
|---
|4,29 (9)
|4,52
|14.
|Есимов А.С.
|4,56 (7)
|4,32 (8)
|4,51
|15.
|Байбек Б.К.
|4,11 (17)
|4,23 (12)
|4,49
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