В Казахстане измерили авторитет чиновников

Астана, , 15:19 — REGNUM Значимость казахстанских чиновников несколько поблекла на фоне частых выступлений президента Казахстана, который с начала 2017 года является, по сути, главным ньюсмейкером. Это в очередной раз продемонстрировали итоги опроса экспертов.

Рейтинг управленческой элиты сформирован на основе оценок по трем категориям: авторитетность, эффективность и перспективность. Каждый параметр оценивался по 7-балльной шкале, где 0 — отсутствие характеристики, а 7 — самый высокий показатель. Для рейтинга использовался среднеарифметический показатель экспертных оценок.

Великолепная пятерка

Лидирующую позицию в рейтинге занял глава Комитета национальной безопасности (аналог ФСБ) Карим Масимов. Его общий рейтинг составил 5,15 из 7 возможных баллов. В июле 2016 года Масимов в общем рейтинге занимал четвертую позицию, а возглавлял список тогда Имангали Тасмагамбетов (на тот момент министр обороны — ИА REGNUM ).

Между тем, Масимов остается в лидерах уже второй квартал подряд. По большей части из-за высокой оценки его эффективности. По словам экспертов, Масимов — один из тех немногих, «кто имеет системное мышление, что… дает большое преимущество».

Следующая позиция в рейтинге занята первым заместителем руководителя администрации президента Маратом Тажиным. Его характеристики эксперты оценили в целом на 4,97 балла. Отметим, что Тажин последний раз участвовал в подобном рейтинге больше трех лет назад — до февраля 2014 года, когда он был назначен послом в Россию. В январе 2017 года Марат Тажин был отозван из Москвы. Он занял место Баглана Майлыбаева, арестованного по подозрению в незаконном собирании, распространении, разглашении государственных секретов.

Несмотря на трехлетнее отсутствие в стране, Марат Тажин хватки не потерял и даже обогнал своего непосредственного руководителя — главу администрации президента Адильбека Джаксыбекова, занявшего в рейтинге третье место (4,95 балла). Впрочем, Джаксыбеков и в прошлом году был под третьим номером. Так что его позиции в рейтинге стабильные.

Следом за Джаксыбековым — на четвертой позиции — расположился средний зять президента Казахстана Тимур Кулибаев. Стоит отметить, что в рейтинге за четвертый квартал 2016 года Кулибаев занимал десятую строчку.

Ну и, наконец, пятое место в новом рейтинге занял Имангали Тасмагамбетов, который сегодня исполняет обязанности посла в России вместо отбывшего на родину Марата Тажина.

«По поводу Тасмагамбетова эксперты не имеют единого мнения. По оценкам одних, он как «сбитый летчик»: «авторитет Тасмагамбетова достаточно велик пока, но эффективность его работы, увы, вызывает сомнения. О перспективах говорить не приходится. Вряд ли в обозримом будущем будет повышение в силу многих обстоятельств, среди которых оторванность от дома из-за новой должности будет играть не последнюю роль». Другая группа экспертов рассматривает должность посла РК в РФ как реверсивную, «старик Яков еще пошумит», — говорится в отчете центра «Стратегия».

Непререкаемые авторитеты

К слову, по параметру «авторитетность» у Имангали Тасмагамбетова довольно неплохие результаты. Он вошел в число восьми наиболее авторитетных политиков страны и занял в этом отдельном мини-рейтинге третью позицию. Первое же место по авторитету принадлежит депутату Сената (верхняя палата) парламента Нуртаю Абыкаеву. Его авторитет оценен в 5,82 балла. На втором месте оказался упомянутый выше Адильбек Джаксыбеков с 5,59 балла. На третьем Тасмагамбетов, а на четвертом — лидер общего рейтинга Карим Масимов. Оставшиеся четыре участника списка: Ахметжан Есимов (глава нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017»), председатель президиума национальной палаты предпринимателей Тимур Кулибаев, Марат Тажин и председатель Сената Касым-Жомарт Токаев.

На твердую тройку

Число управленцев, сумевших перешагнуть порог в четыре балла, составило 24 человека. Примерно стольким же это сделать не удалось. Согласно рейтингу за первый квартал 2017 года, число «середняков» в управленческой элите Казахстана составило 21 человек.

Большие надежды эксперты возлагают на председателя правления фонда национального благосостояния Умирзака Шукеева, первого заместителя председателя партии «Нур Отан» Мухтара Кул-Мухаммеда, министра труда и социальной защиты Тамару Дуйсенову, которые заняли в общем рейтинге 25, 26 и 27 места, соответственно.

Между тем, Тамара Дуйсенова оценивается экспертами так: «Проблемы вроде понимает, но в имеющихся системных условиях ничего сделать не может».

Подняться на несколько строчек по сравнению с 2016 годом удалось также председателю Конституционного совета Игорю Рогову, председателю Национального банка Данияру Акишеву, управляющему Международным финансовым центром «Астана» Кайрату Келимбетову и министру по делам религий и гражданского общества Нурлану Ермекбаеву.

Персона министра информации Даурена Абаева у экспертов вызывает пока негативные оценки, поскольку он до сих пор никак себя не проявил: «Все еще работает в качестве исполнителя. Отсутствие инициатив, реагирование постфактум и отсутствие работы на перспективу. Хотя, возможно, сказывается недостаточность информации, исходящей из ведомства». Критике подвергается и его кадровая политика: «Все последние назначения на руководящие посты оставляют желать лучшего»; «Видно как меняют его назначенцев в СМИ — постепенно теряет кадровый контроль над этой сферой».

Осторожные оценки у экспертов вызывает фигура министра национальной экономики Тимура Сулейменова, который пришел на этот пост с должности члена Коллегии, министра по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Круглые двоечники

Не обошлось в рейтинге и без тех, кто провалился в глазах экспертного сообщества. Таких оказалось двое — министр образования и науки Ерлан Сагадиев и министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. Они набрали в общем рейтинге 2,99 и 2,87 балла, соответственно. Примечательно, что Арыстанбек Мухамедиулы по всем трем параметрам — эффективность, перспективность и авторитетность — набрал количество баллов, равное общей оценке. У Сагадиева же выше всего эксперты оценили авторитетность (3,04 балла) и эффективность (3 балла), а вот перспективы у министра образования, по мнению экспертного сообщества, даже на троечку не тянут (2,91 балла).

Таблица 1. Рейтинг управленческой элиты за 1 квартал 2017 года (оценка производится по 7-балльной шкале, где 0 — отсутствие характеристики, а 7 — самый высокий показатель. Для рейтинга используется среднеарифметический показатель экспертных оценок).

№ ФИО итог авторитет-ность эффектив-ность перспектив-ность 1. Масимов К.К. 5,19 5,22 4,96 5,39 2. Тажин М.М. 4,97 5,09 5,23 4,61 3. Джаксыбеков А.Р. 4,95 5,59 4,73 4,55 4. Кулибаев Т.А. 4,80 5,13 4,52 4,74 5. Тасмагамбетов И.Н. 4,77 5,26 4,74 4,32 6. Сагинтаев Б.А. 4,65 4,74 4,61 4,61 7. Нигматулин Н.З. 4,64 4,96 4,50 4,48 8. Токаев К.К. 4,59 5,04 4,23 4,50 9−10. Кожамжаров К.П. 4,57 4,61 4,65 4,43 9−10. Назарбаева Д.Н. 4,57 4,70 4,13 4,87 11. Абыкаев Н.А. 4,56 5,82 4,27 3,59 12. Мамин А.У. 4,53 4,41 4,64 4,55 13. Асанов Ж.К. 4,52 4,57 4,65 4,35 14. Есимов А.С. 4,51 5,13 4,13 4,26 15. Байбек Б.К. 4,49 4,09 4,26 5,13 16. Утемуратов Б.Д. 4,47 4,78 4,41 4,23 17. Исекешев А.О. 4,46 4,35 4,26 4,78 18 Бисембаев А.А. 4,25 4,30 4,17 4,26 19. Касымбеков М.Б. 4,21 4,59 4,29 3,76 20. Касымов К.Н. 4,20 4,65 4,30 3,65 21. Мами К.А. 4,17 4,57 4,13 3,83 22. Жумаканов В.З. 4,16 4,14 4,24 4,10 23. Бозумбаев К.А. 4,08 4,00 4,09 4,14 24. Султанов Б.Т. 4,06 4,09 4,09 4,00 25. Шукеев У.Е. 3,96 4,43 3,61 3,83 26. Кул-Мухаммед М. 3,86 4,00 3,74 3,83 27. Дуйсенова Т.К. 3,83 3,78 4,09 3,61 28. Мынбаев С.М. 3,81 3,91 3,91 3,61 29. Жасузаков С.А. 3,70 3,83 3,96 3,30 30. Рогов И.И. 3,67 3,65 4,09 3,26 31. Мырзахметов А.И. 3,66 3,83 3,59 3,57 32. Келимбетов К.Н. 3,65 3,74 3,48 3,74 33. Абаев Д.А. 3,64 3,39 3,65 3,87 34. Акишев Д.Т. 3,58 3,43 3,83 3,48 35. Имашев Б.М. 3,57 3,61 3,57 3,52 36. Абдрахманов К.К. 3,52 3,43 3,65 3,48 37. Сулейменов Т.М. 3,49 3,32 3,48 3,68 38. Ермекбаев Н.Б. 3,48 3,59 3,36 3,50 39. Касымбек Ж. М. 3,42 3,43 3,35 3,48 40. Биртанов Е. 3,38 3,28 3,52 3,34 41. Алдабергенов Н.Ш. 3,36 3,16 3,53 3,39 42. Атамкулов Б.Б. 3,29 3,27 3,36 3,23 43. Бекетаев М. Б. 3,20 3,13 3,17 3,30 44. Абдибеков Н.К. 3,19 3,00 3,26 3,30 45. Абдыкаликова Г.Н. 3,16 3,13 3,17 3,17 46. Сагадиев Е.К. 2,99 3,04 3,00 2,91 47. Мухамедиулы А. 2,87 2,87 2,87 2,87

Таблица 2. Сравнительный рейтинг топ-15

№ ФИО 1 квартал 2016 г. 4 квартал 2016 г. 1 квартал 2017 г. 1. Масимов К.К. 4,50 (8) 5,05 (1) 5,19 2. Тажин М.М. --- --- 4,97 3. Джаксыбеков А.Р. 4,63 (6) 4,88 (2) 4,95 4. Кулибаев Т.А. 4,25 (13) 4,24 (10) 4,80 5. Тасмагамбетов И.Н. 5,02 (1) 4,85 (3) 4,77 6. Сагинтаев Б.А. 4,14 (15) 4,36 (7) 4,65 7. Нигматулин Н.З. 4,88 (2) 4,21 (13) 4,64 8. Токаев К.К. 4,64 (5) 4,20 (14) 4,59 9−10. Кожамжаров К.П. 4,02 (22) 4,41 (6) 4,57 9−10. Назарбаева Д.Н. 4,29 (12) 4,23 (11) 4,57 11. Абыкаев Н.А. 4,69 (4) 4,51 (4) 4,56 12. Мамин А.У. 3,79 (26) 4,03 (15) 4,53 13. Асанов Ж.К. --- 4,29 (9) 4,52 14. Есимов А.С. 4,56 (7) 4,32 (8) 4,51 15. Байбек Б.К. 4,11 (17) 4,23 (12) 4,49

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