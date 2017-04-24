В преддверии туристического сезона Санкт-Петербург готовится побить очередной рекорд посещаемости, однако стратегические вопросы, касающиеся развития туристического потенциала, и в том числе транспортной системы города, остаются нерешенными. Одной из таких проблем является транспортная доступность аэропорта «Пулково», а также его возможное развитие как хаба.

MoukhametovR Аэропорт Пулково

Несмотря на непосредственную близость «Пулково» к городу, на сегодняшний момент в аэропорт ведет только одна дорога — Пулковское шоссе. По нему можно добраться до аэропорта либо на автомобиле, либо на общественном наземном транспорте (автобусе или маршрутке) от ближайших станций метро. Дорога является достаточно загруженной, так как именно это шоссе также ведёт в крупные туристические центры: Пушкин, Павловск, Гатчину. Эта же дорога ведёт к крупнейшим дачным массивам в Гатчинском и Лужском районах. Любые ремонтные работы или дорожно-транспортные происшествия на участке приводят к образованию заторов из-за обилия автотранспорта. Любая серьезная аварийная ситуация на дороге в сторону аэропорта фактически полностью перекрывает единственный путь в «Пулково». В таких условиях клиенты аэропорта никогда не могут быть уверены, что прибудут к рейсу вовремя. Вполне вероятно, что также усложнит положение подключение к КАД новой федеральной трассы М-11. Развязка строится как раз недалеко от «Пулково», что не может на сказаться на транспортной обстановке в районе. Многомиллионный город, а также туристы становятся заложниками любой непредвиденной ситуации на дорогах в районе «Пулково».

Выходом в данной ситуации могло бы стать строительство метро прямо в аэропорт. Противники этого решения, считают, что станция метро в аэропорту никогда не достигнет той пассажирской загрузки, которая бывает у городских станций метро. Однако аргумент «окупаемости» не помешал городским властям прорыть метро к новому стадиону на Крестовском острове, где пассажирская загрузка даже близко не приближается к потенциальному пассажиропотоку в «Пулково». Председатель совета директоров ООО «ДОРН» Андрей Карпов считает, что надо подключать к метро не аэропорт, а новый «Экспоцентр», Пушкин, Павловск и микрорайон «Южный», а аэропорт просто должен быть промежуточной станцией на этой ветке метро. Тогда направление будет пользоваться популярностью и станции метро не будут пустовать. Согласно концепции развития транспортной системы (КРТС) Петербурга, метро до «Пулково» дойдет не скоро, если вообще дойдет. С 2022 по 2028 год 1-я линия метро будет протянута до пересечения проспектов Ветеранов и Маршала Жукова, и строительство метро к аэропорту «Пулково» может стать лишь альтернативой для данного направления. Таким образом, строительство метро к аэропорту остается под вопросом еще на несколько лет.

Тем временем городские чиновники думают о строительстве до «Пулково» линии аэроэкспресса, как в Москве. В ноябре 2016 года в аппарате вице-губернатора Игоря Албина сообщили, что строительно-монтажные работы по проекту скоростной железнодорожной линии между аэропортом «Пулково» и Витебским вокзалом Санкт-Петербурга начнутся во второй половине 2018 года, после завершения чемпионата мира по футболу. Но губернатор города Георгий Полтавченко не видит смысла в строительстве железной дороги в сторону аэропорта, потому как, по его словам, пассажиров в аэропорту становится меньше. Однако реальные цифры говорят о том, что, несмотря на общее сокращение пассажиропотока (в 2015 году он сократился всего на 5,4%, в 2016 году — на 1,5%), число пассажиров на внутренних рейсах растет. Таким образом, общее падение связано исключительно с уменьшением числа международных перелетов, вызванным скачками валют и общей экономической нестабильностью. Но сокращение пассажиропотока в страны ЕС компенсирует прямой пассажиропоток между Петербургом и Китаем — в 2016 году он вырос на 82%. Нельзя также не брать во внимание, что «Пулково» является единственным аэропортом как для Петербурга и Ленобласти, так и для Новгородской и частично Псковской областей. Всего в 2016 году пассажиропоток составил 13,5 миллиона пассажиров, но потенциал аэропорта гораздо выше — пропускная способность после реконструкции составляет около 17 млн пассажиров в год. Но освоить это невозможно без свободной коммуникации между аэропортом и центром города, которую власти не намерены развивать при низком объеме пассажиропотока. Таким образом, «Пулково» оказывается в абсурдной ситуации, когда одно невозможно без другого, и наоборот.

Пока «Пулково» «стоит на месте», развивать авиационное направление не может и Ленинградская область. В 2009 году было подписано соглашение «О партнерстве между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью в сфере авиационной деятельности». Согласно документу, стороны не должны проводить мероприятия, направленные на создание нового аэропорта гражданской авиации в радиусе 450 км от Санкт-Петербурга вплоть до 2040 года. Это соглашение делает Петербург собакой на сене — город не развивает собственный аэропорт, и в то же время не дает возможности другим двигаться в данном направлении. И несмотря на то, что «Пулково» неоднократно намеревались модернизировать до хаба, практически никаких действий для этого не предпринято, хотя это имеет большое значение для региона. Развитие «Пулково» позволит Санкт-Петербургу приблизиться к статусу мегаполиса, расширить туристический потенциал города, а также переманить тех пассажиров, которые по тем или иным причинам вынуждены пользоваться либо московским аэропортом, либо и вовсе зарубежным — аэропортами Хельсинки, Лаппеэнранты и Риги. Факт нахождения «Пулково» между другими развитыми аэропортами, в первую очередь между двумя крупными транспортными узлами — Москвой и Хельсинки, как раз таки является одной из ключевых проблем на пути петербургского аэропорта к статусу хаба, который, однако, всё же возможно преодолеть. Намного сложнее дела обстоят с тем, что аэропорт из-за близости к городу имеет ограничения по направлениям взлета и посадки. Учитывая, что Петербург разрастается, и жилые кварталы уже практически полностью окружили «Пулково», не исключено, что в ближайшие годы аэропорт ожидает та же участь, что и его собрата в Мюнхене, который также находится недалеко от города, в связи с чем рейсы в ночное время там не производятся.

Так, сколько бы власти не упирались, при любом раскладе — и модернизации «Пулково», и отказа от нее, необходимость в строительстве нового аэропорта рано или поздно появится. В Ленобласти уже начали прорабатывать данный вопрос. Новый аэропорт хотят расположить на территории бывшего военного аэродрома в поселке Сиверский Гатчинского района. Как рассказывает губернатор области Александр Дрозденко, который стремительно продвигает проект строительства аэропорта, географическое положение Сиверского более удачно, чем у «Пулково»: расположение взлетной полосы даст выгоду в 10 минут при полете на Москву и 15 минут — при полете в сторону Европы по сравнению с петербургским аэропортом. Однако губернатор отмечает, что новый аэропорт всё же не составит конкуренцию «Пулково», так как он будет рассчитан для лоукостеров. Наличие еще одного аэропорта не только не ухудшит положения «Пулково», но и положительно скажется на коммерческом развитии региона в целом. Сопротивление властей города оказывается бессмысленным, потому как при грамотном позиционировании и продуманном построении логистики новый аэропорт действительно не будет конкурентом, а создаст единый транспортный узел. «Пулково» останется центральным аэропортом для более обеспеченных пассажиров, а площадка в Ленобласти позволит людям путешествовать более бюджетно. К тому же в экстренных ситуациях у «Пулково» «под боком» будет запасной аэродром, а при условии, что городскому аэропорту действительно запретят ночные рейсы, искать альтернативу долго не придется.

Пока что город довольствуется тем, что есть, но необходимость в построении стратегических планов и работе на опережение растет уже сейчас. Пока соседи движутся вперед семимильными шагами, Петербург со свойственным ему спокойствием живёт без стремлений и глобальных задач. Как будто никогда и не был столицей.