На днях в СМИ появилась информация о том, что со следующего учебного года в русскоязычных школах Киргизии уроки будут вестись на киргизском языке. Чтобы прояснить ситуацию, ИА REGNUM обратилось за комментарием к Марине Глушковой, директору Центра социальной интеграции, который совместно с министерством образования и науки Киргизии занимается внедрением принципов многоязычного образования в школы страны.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

ИА REGNUM: Чем продиктовано решение переводить уроки в русскоязычных школах на киргизский язык?

У нас в стране несколько лет в пилотном режиме реализуется программа многоязычного образования. Сначала в ней участвовали школы южных регионов страны, где ученики обучаются на таджикском и узбекском языках. Для них была разработана программа, которая позволяет лучше изучить государственный (киргизский) и официальный (русский, — прим. ИА REGNUM ) языки. Потом присоединились школы с киргизским языком обучения, которые хотят иметь лучший доступ к знанию русского языка и дальше — иностранных: английского, турецкого, китайского. Сейчас главное — отработать методику.

Первые пилотные школы в Киргизии появились в 2011 году, но больший масштаб, когда в стране появилось 56 пилотных школ и началась работа с двумя вузами, которые готовят педагогические кадры, был достигнут в 2014 году. Интенсивная работа с пилотными организациями велась в течение трех лет.

В начале текущего учебного года мы провели мониторинг и анализ устойчивости программ многоязычного образования. Некоторые школы очень хорошо реализуют программу, администрации школ и районов поощряют педагогов, родители поддерживают, и программа развивается. Есть несколько школ, где программа приостановлена, или мы считаем необходимым ее закрыть в связи с неэффективной работой.

В этом году выбрали 11 пилотных школ в Бишкеке и началась подготовка педагогов, которые могут работать на основе подхода, который называется «интегрированное обучение предмету и языку». И, конечно, работа с бишкекскими школами, прежде всего, направлена на возможность изменить качество обучения государственному языку.

Мы работаем по двум направлениям: обучаем преподавателей киргизского языка, как это сделать более эффективно, и второе — безусловно, чтобы знать язык, необходима языковая практика, поэтому планируется ряд предметов начать вести на киргизском языке на основе либо частичного, либо двустороннего погружения.

ИА REGNUM: Какова необходимость внедрения обучения на киргизском языке, какие проблемы с его использованием в стране существуют и где преимущественно отмечается недостаточный уровень владения государственным языком?

В основном проблема существует в столице и ее пригородах. Приступив к работе, мы делали замеры в бишкекских школах на знание выпускниками 11-х классов того уровня владения, который предписан стандартом — B1.

Протестировали около 600 учеников. Оказалось, что из них выполняют этот стандарт примерно лишь 20% — это если не носители языка, то дети, выросшие в киргизскоязычной среде. Знания 30%-40% — на уровне ниже — А2. Велика группа, которая знает лишь элементы на уровне А1, также есть дети, которые не выполнили некоторые субтесты и не показали нулевой уровень. Понятно, что низкие результаты прежде всего, у детей из русскоговорящих семей, которые не имеют практики использования киргизского языка, а лишь изучают его в качестве отдельного предмета.

ИА REGNUM: Какие предметы в пилотных школах будут проводиться на киргизском языке?

Речь идет, прежде всего, о предметах коммуникативного цикла. Мы показываем, как это можно реализовать, когда часть урока проводится на киргизском, а часть — на русском. Это касается, например, предметов физкультуры, искусства, ИЗО и проч. Там, где можно развивать коммуникацию и помочь ребенку в понимании содержания урока на втором языке через жесты, визуальные материалы, схемы.

В городе мы старались ориентироваться на помощь в овладении государственным языком. И это вовсе не значит, что все обучение перейдет на киргизский, и это не значит, что все школы перейдут, это часть обученных педагогов. В конце учебного года мы будем с ними планировать, решать, какие предметы лучше взять на такой основе, и как эту преемственность для практики языка можно поддерживать.

Сейчас, на этапе планирования, мы постараемся осторожно и с умом подойти к выбору предметов, которые будут вовлечены в программу. Это, безусловно, будет выбор школ, но мы будем советовать и предупреждать о последствиях того или иного шага.

В начальной школе, вероятно, это будут физкультура, ИЗО, труд, возможно, родиноведение. В среднем звене — предметы из области искусства, а в старших классах — уроки довоенной подготовки.

ИА REGNUM: Нововведения коснутся предметов основного цикла вроде математики, русского языка и так далее?

Выбор предметов всегда связан с целями развития многоязычия. Например, в школах с таджикским или узбекским языком обучения часть таких предметов берется для рассмотрения. Потому что они хотят получать высшее образование, а оно у нас существует либо на государственном, либо на официальном языке. Тогда и ряд предметов такого толка рассматривается для перехода на двуязычное или двустороннее погружение.

А в ситуации, когда мы хотим развивать язык как средство коммуникации, а не язык для последующего профессионального обучения, обычно выбираются предметы гуманитарного цикла, которые позволяют развивать коммуникативные навыки.

ИА REGNUM: Как отбирались школы, участвующие в программе внедрения двуязычного образования?

По конкурсу. Принципиальным условием принятия школы в проект была согласованная позиция администрации учебного заведения с родителями. Школы проводили родительские собрания, договаривались и выясняли, что родители не возражают. Участие — исключительно на добровольной основе.

И потом, в этих школах мы тоже не работаем со всеми классами сразу, ведь и там имеются проблемы отсутствия двуязычных педагогов.

ИА REGNUM: Программа касается только школ или охватывает и систему высшего образования?

Мы начали работать с педагогическими вузами, где занимаемся подготовкой студентов к работе в многоязычных программах, чтобы будущий педагог был готов к такой системе преподавания. Так улучшается и его знание второго языка, и понимание, как работать в многоязычной среде.

Со студентами других специальностей мы пока не работаем, но это, скорее всего, вопрос времени.

ИА REGNUM: Готовы ли к такому формату работы учителя?

Для них проводится четырехмодульный курс повышения квалификации. Каждый модуль включает трехдневный обучающий блок и межмодульную практику. В этот период учителя разрабатывают и представляют на обсуждение планы уроков, методические приемы, новые подходы к оцениванию и прочее. Затем эксперты и обучающиеся педагоги посещают уроки, анализируют, что получилось, что нет, какие нужны изменения, какие подходы необходимо поменять. Именно такая практика позволяет учителям лучше понять, что и как делать, а экспертам увидеть, насколько освоен новый подход.

Подготовкой мы занимаемся уже год, и в течение следующего учебного года мы будем сопровождать и консультировать школы. Но это не значит, что закончится проект, и программа будет свернута. Эти школы должны внедрить ее и далее устойчиво продолжать по ней работать. В этом их будут поддерживать методисты районных и городских отделов образования, которые также в этом году пройдут обучение.

Для поддержания этого процесса разработаны курсы повышения квалификации по методике интегрированного обучения предмету и языку и по методике преподавания второго языка. Эти курсы переданы Республиканскому институту повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, и они впоследствии смогут обучать учителей. Пытаемся обеспечить устойчивость дальнейшей работы.

ИА REGNUM: А готовы ли ученики? Не станет ли переход на другой язык обучения причиной снижения успеваемости?

Нет, меняется сам подход и роль педагога, который пытается организовать коммуникацию в классе, давая больше возможностей детям. Как правило, когда внедряется многоязычный подход, улучшаются не только языковые навыки, но и когнитивные, и в принципе повышается мотивация к обучению.

Причиной внедрения многоязычного образования в Киргизии стал вопрос об интеграции общества, в том числе и через языковую практику. Этот результат, конечно, зависит от того, насколько учитель подготовлен и может реализовать задачи билингвального подхода, какая среда в школе создается по отношению к языкам, многоязычию в целом, социокультурным аспектам. Важную роль в поддержке многоязычия играет позиция родителей, если у них негативное отношение, то, понятно, что и дети будут это воспроизводить. Поэтому речь идет о добровольном участии и возможности выбирать, в какой языковой программе будет учиться ребенок.

Кроме того, языковая программа выстраивается с учетом состава класса. Например, в бишкекских школах в основном картина такая, что примерно 70−80% детей — из киргизкоязычных семей, остальные — из русскоязычных. Там внедряется программа двустороннего погружения и поддерживаются оба языка — киргизский и русский.

ИА REGNUM: Есть ли риск, что русскоязычные школы утратят свой статус?

Никто не собирается так вот, с завтрашнего дня, переводить обучение на киргизский язык. Проект абсолютно пилотный. Сейчас Жогорку Кенеш (парламент Киргизии — прим. ИА REGNUM ) выступил с инициативой, чтобы была разработана и принята программа внедрения многоязычного образования в более широком масштабе. Сегодня обсуждаются этапы такой работы и возможности системы образования обеспечить качество образования при таком подходе. Так как существует множество сложностей, никаких поспешных шагов не планируем.