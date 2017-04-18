



Василий Суриков. Этюд

В Башкирии большая часть общественности не придала значения заявлению Всетатарстанского общественного центра (ВТОЦ) о необходимости продления договора о разграничении полномочий между Татарией и федеральным центром, присоединения части территории Башкирии к Татарии и придания татарскому языку статуса второго государственного в России. Однако, по мнению части опрошенных ИА REGNUM экспертов, часть русской общественности возмутили «языковые» претензии ВТОЦевцев, а часть башкирской общественности — «территориальные». Примечательно, что наиболее сочувственно в Башкирии были восприняты «экономические» требования этой скандально известной организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам съезда ВТОЦ, в котором приняли участие более 200 делегатов из разных регионов РФ, приняли резолюцию о необходимости продления договора о разграничении полномочий между Татарией и федеральным центром. По словам председателя президиума ВТОЦ Фарита Закиева, действующий в настоящее время документ является «фикцией». В резолюции съезда говорится, что доходы между республикой и федеральным центром должны распределяться в пропорции 70% на 30%. Также делегаты съезда считают необходимым введение второго государственного языка в РФ — татарского, поскольку в Татарии проживает только треть всех татар России, остальные — во многих регионах страны. Кроме того, предлагается присоединить к Татарстану часть северных территорий соседней республики Башкортостан, где большую часть населения составляют татары.

Читайте также: Договор между Татарией и Москвой: «70% доходов нужно оставить республике»

В то время как ВТОЦ проводит съезды, создавая повестку, прокуратура через суд добивается признания отделения ВТОЦ в Набережных Челнах экстремистской организацией.

Провокация, не более того

В Башкирии большинство жителей о требованиях ВТОЦ ничего не знают, а те, кто знает, воспринимают их как провокативные. «ВТОЦ как общественная организация с националистической направленностью всегда отличался своими радикальными лозунгами, часто выдвигал нереальные политические требования, иногда выходя за пределы закона, а иногда балансируя на грани, — считает политолог, эксперт Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов EAWARN, старший научный сотрудник Института этнологических исследований УНЦ РАН Ильдар Габдрафиков. — Период его наивысшей активности пришелся на конец 80-х — начало 90-х годов прошлого века, на время так называемого парада суверенитетов. Уже с середины 90-х общественно-политическая активность ВТОЦ начала падать, от него отвернулись многие общественники, и в дальнейшем он превратился в своего рода клуб лиц пожилого возраста, которые время от времени собирались и принимали какие-то свои обращения, на которые почти никто не реагировал, их деятельность всерьез никто не воспринимал».

В связи с тем, что в 1994 году Татария, а вслед за ней и другие республики подписали договоры с Москвой о разграничении полномочий, был достигнут консенсус между региональными и федеральными элитами, в данном случае между Москвой и Казанью, надобность в таких организациях, как ВТОЦ, отпала или снизилась.

«Но даже в то время ВТОЦ была отведена роль всего лишь национально окрашенного фона в торгах Казани с Москвой, — утверждает эксперт. — Вот и сейчас, видимо, ВТОЦовцы решили, что наступило то самое время, когда стоит о себе громко напомнить, приняв заявления столь радикального характера. Поэтому эти, не побоюсь этого слова, экстравагантные заявления надо рассматривать исходя из того, что и кого представляют люди, которых их приняли. Для них важно то, чтобы на их заявления кто-то обратил внимание, а не выступление с реальными предложениями, которые действительно можно воплотить в жизнь».

Политик Максим Божко подчеркивает, что инициативы, высказанные ВТОЦ, не стоит рассматривать с точки зрения их содержания. «Смысл этих заявлений в их провокативной сути, и чтобы убедиться в этом, необходимо разобраться в реальном статусе этой организации, — настаивает эксперт. — Дело в том, что ВТОЦ является в Татарии организацией почти маргинальной». «Почти» — поскольку власти республики, жестко контролирующие политическую активность в Татарии, все-таки позволяют ВТОЦ проводить съезды. А «маргинальной» — поскольку, позволяя съезды ВТОЦ, подчеркнуто держат дистанцию, и сотрудники администрации президента Татарии, которые порой присутствуют на съездах ВТОЦ, выполняют там функцию только лишь наблюдателя, но не делегата, не посла от власти.

В свете этого, полагает Божко, даже сейчас, когда все активнее и острее разворачивается борьба за перераспределение в пользу федерального центра ресурсов, аккумулируемых республиканской экономикой, ВТОЦ бессмысленно рассматривать в качестве авангарда и тарана республиканских элит в диалоге с федеральным центром.

«Да, своими провокационными заявлениями ВТОЦ ищет внимания и сочувствия татар, да, такие заявления хороши для привлечения грантов турецких специализированных фондов, поддерживающих пантюркизм, да, ВТОЦ предлагает свои услуги «националистического авангарда» властным элитам Татарии, но пока что эти предложения властные элиты разумно игнорируют, — уверен собеседник агентства. — Причем соотношение сил Татарии и федерального центра настолько несопоставимо, что это дает все основания рассчитывать и на дальнейшее «благоразумие» властей республики. А потому относиться к заявлениям ВТОЦ имеет смысл только как к заявлениям маргиналов-самозванцев и не более того».

Язык до Киева доведёт

Часть русской общественности волнуют именно языковые требования ВТОЦевцев, как заявляют русские общественности, именно языковой вопрос может стать фактором нестабильности. «Условно, несколько человек из 4% граждан России одной национальности очень хотят, чтобы остальные 96% граждан России других национальностей стали считать их язык государственным, со всеми вытекающими — обязательным изучением, вывесками на этом языке, документооборотом и т.д. А они нас, 99% граждан, спросили, прежде чем это предлагать?» — отмечает пресс-секретарь региональной общественной организации «Комитет по защите прав родителей и учащихся образовательных учреждений с русским языком обучения в Башкирии» Галина Лучкина.

Признавая право всех российских детей изучать их родные языки, общественники напоминают, что язык жив, пока на нем общаются, пока к нему прибегают в том или ином случае, и, если даже язык назвать государственным, это не заставит людей общаться на нем. «Понастроив «коммунальных квартир» по стране с вывеской «Татарстан», «Башкортостан», «Коми» и др., мы обрекаем татар в Башкирии и башкир в Татарии на минимальную поддержку родного языка и, как следствие, беспокойство населения о сохранении его, — считают общественники. — Выход видим в одном: убрать национальные названия и дать каждому народу России, проживающему компактно, возможность учиться в школе на родном языке, а также дать возможность изучать родные языки в городских русскоязычных школах, ни в коем случае не навязывая, а сообразуясь только с желанием и потребностями детей и родителей».

Политолог Дмитрий Михайличенко относится к данным требованиям более спокойно. «Предложение о статусе татарского языка также излишне политизировано, — отмечает эксперт. — Государство развивает наднациональную идентичность «россияне» с приоритетным знанием русского языка. Это не означает ущемления прав других национальных языков. В постсоветский период государство планомерно создает условия для развития национальных языков, в том числе и татарского».

Апрельское обострение

Предложение о вхождении части территории Башкирии в Татарию не вызвало восторга даже у большинства татар, проживающих в Башкирии. Депутат Госсобрания Башкирии Рамиль Бигнов, в прошлом — председатель Региональной национально-культурной автономии татар Башкирии, отметил, что этот вопрос поднимался не в первый раз, и он «не видит там никакой перспективы». «Это некая организация высказала свою точку зрения, но от высказывания точки зрения общественной организации до ее реализации — пока дистанция, которую нереально преодолеть. Для меня она неактуальна», — выразил свою точку зрения Бигнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2013 года Союз татарской молодежи «Азатлык» (СТМ) в очередной раз заявлял о необходимости референдума по присоединению северных районов Башкирии к Татарии, требование было обусловлено тем, что в Башкирии якобы «ущемляются права татар». Лидер башкирского националистического движения «Кук-буре» в 2013 году высказал ИА REGNUM мнение, что «руководство СТМ поддалось на провокацию». «Выступая в Татарии за обязательное изучение двух государственных языков, но при этом отрицая необходимость изучения в Башкирии башкирского языка, СТМ противоречит сам себе», — считал Азат Сальманов.

Татарские общественные организации Башкирии были осторожны в своих оценках. «О данном заявлении слышу впервые, но догадываюсь, о чем идет речь, так как нечто подобное уже звучало, — сообщал ИА REGNUM Загир Хакимов, председатель исполкома региональной общественной организации «Конгресс татар РБ». — При правлении Муртазы Рахимова проблемы татарского населения региона игнорировались, что вызывало закономерное недовольство татар Башкирии. Например, несколько раз в Краснокамском районе действительно заходила речь о присоединении района к соседнему Татарстану. Но теперь, когда в правительстве Башкирии появились вменяемые люди, готовые сделать шаг навстречу чаяниям татар, есть надежда, что татарский вопрос можно решить и без перекраивания административных карт и других радикальных мер».

«Причина подобных провокационных заявлений в том, что в некоторых национальных республиках «языковой вопрос», вызванный принудительным изучением титульных языков, до сих пор не решен, — считали представители русской общественности Башкирии. — С мнением русского населения этих районов считаться никто не собирается. При этом нужно признать, что в Башкирии языковой вопрос и вопрос дискриминации русского населения стоит менее остро, чем в Татарии».

Читайте также: Татарские национал-сепаратисты требуют референдума о присоединении районов Башкирии

Башкирский общественник, экс-председатель Всемирного Курултая башкир Азамат Галин в 2017 году выразил мнение, что татарским национал-сепаратистам «нужны территории Башкирии, чтобы увеличить и распространить свое влияние на Башкирию, доминировать на этой части территории и получить выход к государственной границе РФ».

У политолога Дмитрия Михайличенко вопрос о присоединении части Башкирии к Татарии вызвал ассоциации с периодом начала 1920-х годов, когда часть интеллигенции в Казани активно муссировала эти слухи. «С учетом нынешнего непростого контента взаимоотношений федерального центра и Татарии эти заявления неизменно проецируются на региональную власть и смотрятся как стремление пересмотреть существующий порядок в государстве», — предположил эксперт.

Почувствуйте разницу

Один из собеседников ИА REGNUM описал усилия ВТОЦ достаточно экспрессивно, но доходчиво: «Ребята мечутся и усиленно ищут спонсоров, они хотят быть полезными республиканским элитам, но при нынешнем раскладе сил — это только суета в расчете на гранты из Турции, а для республиканских элит они неинтересны. Единственное, что цепляет в их маниловщине и интересно кому-то, кроме самых отъявленных национал-сепаратистов, это предложения иначе делить скукоживающийся федеральный пирог».

Эта реплика не противоречит мнению политолога Дмитрия Михайличенко: «Из поднимаемых Татарией вопросов обоснованным является только один — федеральный центр концентрирует у себя огромные ресурсы, что ставит регионы в крайне затруднительное положение. В то же время хочется напомнить, что многие годы федеральный центр не обделял Татарию финансовыми потоками. Напомню, что в соседние регионы таких вливаний не было».

Азамат Галин, подчеркивая, что финансовые перипетии между центром и регионами не чужды всем субъектам РФ, предлагает увидеть разницу между позицией Татарии и Башкирии.

«Татарстан всегда отличался от Башкирии риторикой, — утверждает общественный деятель. — Мы в Башкирии всегда говорим: «Мы разные, но вместе мы одно целое», в Татарии в полемике придерживаются позиции «стремиться к независимости». Татария всегда демонстрировала непомерные амбиции, и сегодня всё, что происходит с их бюджетом, банками и экономикой, напрямую связано с этими амбициями. Вы спросите, а что же башкиры? А башкиры, как и 500 лет назад, стоят на страже границ России, тесно прижав Татарию».