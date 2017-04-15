Импорт легковых автомобилей

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор авторынка Украины

Корпорация «Укравтопром» сообщает, что с января 2017 года значительно снизилась средняя стоимость импортного автомобиля — до 13,7 тыс. долл (17,2 тыс. долл в январе 2016 года). Всего же в январе на Украину прибыло 9219 единиц автомобильной техники (6700 из них — легковые авто) на сумму 130,8 млн долл. Это на 85% по (количеству) и на 73% (по стоимости) больше, чем в январе 2016 года. Снижение стоимости объясняется просто — растёт доля б/у автомобилей из ЕС в импорте: 4743 из 6700 легковушек импортированы из ЕС. При этом на 3 страны — Германию, Францию, Словению и Румынию суммарно приходится 71% импорта (3368 авто).

Статистика Государственной фискальной службы продолжает фиксировать рост импорта российских автомобилей. Из январского завоза 1,71 млн долл приходится на российский импорт. Немного, однако почти вдвое больше, чем в январе 2016-го (914 тыс долл.).

У лоббистов европейских автомобилей с пробегом появился мощный союзник — экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк: «Хотел бы обратиться к Минфину, Минэкономики и ГФС [Государственная фискальная служба — Ред.] с целью внести в Верховную Раду законопроект об отмене импортной ввозной пошлины на б/у автомобили. Это должно распространяться на все автомобили за исключением тех, которые поступают из РФ», — такое заявление сделал политик во время заседания правительства. В качестве объяснения он сослался на то, что к нему поступают сотни обращений граждан с подобной просьбой, однако на самом деле всё проще: выборы уже не за горами, а сторонники ввоза б/у авто и легализации уже ввезённых машин проявляют высокую социальную самоорганизацию пикеты, перекрытия трасс, те же обращения. Политик перед выборами стремится заручиться их поддержкой. В настоящее время действует временная льготная пошлина, которую ввели в августе 2016 года, однако срок её действия истекает.

Есть и иная причина. Дело в том, что 2017 год — последний, когда на Украину возможен импорт автомобилей стандарта Евро-5 с пробегом. После этого ввозить можно будет только автомобили не старше 2−3 лет — они значительно дороже. Впрочем, и для этого уже нашлось средство. Проект закона об отсрочке введения на Украине норм Евро-6 уже подан в Верховную раду. Его авторы отмечают, что в самой Европе промежутки между вступлением в силу новых норм составляли в среднем около 5 лет (Евро-5 действует на Украине с 2016 года). Кроме того, ни один производитель топлива на Украине не готов предложить рынку бензин и ДТ необходимого качества.

В марте украинский парламент ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с Канадой и теперь автомобили с пробегом будут поставляться на Украину не только из ЕС, но и из-за океана — ведь для европейского авто-сэконд-хенда пошлины ещё только предстоит отменить, а для канадских авто они уже нулевые. Причём и для некоторых категорий новых автомобилей — тоже (с бензиновыми двигателями объемом 2200−3000 куб. см и с дизельными объемом свыше 2500 куб. см)

Corvettec6r Daewoo Matiz

Однако не все дешёвые авто — европейский сэконд-хенд. В пятёрке наиболее доступных на рынке Украины по версии издания «Экономические известия» — автомобили узбекской сборки: Daewoo Matiz, Ravon R2 и Ravon R4, которые можно приобрести за 5500−8500 долл.

Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко в эфире радио «Голос Столицы» призывает отменять не только пошлины на импорт, но и акциз. Кроме того, он передал в Верховную Раду законопроект о введении нулевых ставок на новые легковые автомобили из ЕС. Своя логика в этом есть. после того, как АвтоЗАЗ объявил о прекращении выпуска легковых автомобилей, на Украине осталось лишь одно предприятие по их выпуску (Eurocar в Закарпатской области). Держать пошлины для поддержки всего одного завода глава ассоциации, видимо, считает нецелесообразным.

Глава парламентского комитета по вопросам таможенной и налоговой политики Нина Южанина в целом его позицию разделяет: «Мне кажется, что как раз на новые автомобили у нас довольно большая нагрузка. Я объясню почему. Потому что таможенные платежи не заключаются лишь в акцизном налоге. Есть еще налог на добавленную стоимость. И обязательный сбор на государственное пенсионное страхование. Он платится от стоимости автомобиля 3−5%. В большинстве своем это 5%», — рассказала она в интервью изданию «Новое время».

Автобусы и коммерческие автомобили

88 единиц январского импорта — автобусы стоимостью 7,3 млн долл, сообщает Укравтопром. Это в два раза больше, чем в январе прошлого года. При этом интересно, что 58 автобусов импортированы из Белоруссии, 18 — из Германии.

По данным Укравтопрома, в марте этого года было зарегистрировано 102 новых автобуса, что на 64% выше, чем в марте 2016-го. Данные за квартал, соответственно 429 штук и 61% рост регистраций. Импортные ПАЗы занимают второе место по продажам (20 шт).

Продажи легковых автомобилей

Если по ввозу данные доступны с запозданием на пару месяцев, то по продажам — сразу. По данным «Автоконсалтинг», в марте на Украине было продано почти 7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 43% превышает показатель прошлого года, и на 47% больше, чем месяцем ранее (данные февраля — 4856 шт и рост на 16% к февралю 2016 года). Итоги первого квартала — 16,5 тыс. проданных авто (+35% к аналогичному периоду прошлого года). Директор по маркетингу группы компаний «АИС» Сергей Боровик напоминает, что до 2014 года столько могло уйти за один месяц и этот месяц был бы неудачным — в среднем продажи составляли 18−20 тыс. автомобилей. С другой стороны не следует забывать, что к этим показателям теперь следует прибавлять б/у авто из ЕС, которые не проходят по статистике автоимпортёров.

vargazs Volkswagen

Сколько прибавлять? В январе-марте украинскую регистрацию получили 9,1 тыс. таких автомобилей, из них в марте — 3,9 тыс. (в 4,5 раза больше, чем в марте 2016-го). По данным «Укравтопрома», если складывать рынки новых автомобилей и европейских авто с пробегом, то к текущей статистике продаж импортёров нужно будет прибавить около 35−40%. А, скажем, представители Renault имеют данные, что продажи новых автомобилей их марки на украинском рынке и с пробегом, ввезённых из ЕС, к текущему моменту сравнялись. У Skoda и Volkswagen продажи новых авто даже отстают от б/у (24 и 14% соответственно).

Актуальных причин для роста продаж как минимум две: отложенный спрос и улучшение ситуации на экспортных рынках (за I квартал валютная выручка экспортёров выросла на 34%). Люди больше зарабатывают и охотнее покупают.

Пятёрка лидеров рынка за не изменилась: Renault (830/511 шт) Toyota (775/596 шт), Kia (568/250 шт), Volkswagen (533/272 шт), Hyundai (389/231 шт).

Импортёры признают, что оказались не готовы к такому спросу. Дистрибьюторы Mazda и Nissan признались журналистам, что некоторым покупателям пришлось ждать своих моделей 2−3 месяца. Поэтому они полны оптимизма и ожидают, что в этом году продажи вырастут как минимум до 85 тыс. штук (64,5 тыс. в 2016-м).

Производство

Компания «Еврокар» через свою пресс-службу сообщила, что в январе-марте 2017 года выпустила 1211 легковых автомобилей, что на 79% превышает объём производства за аналогичный период прошлого года. Кроме «Еврокара», легковые авто в этот период на Украине никто не производил. С марта на предприятии приступают к выпуску Skoda Kodiaq — первого кроссовера, собираемого на Украине.

АвтоЗАЗ за указанный период выпустил 158 автомобилей, из которых 153 — коммерческие и 5 — автобусы (44 коммерческих авто и 2 автобуса в I квартале 2016 года).

Крупнейший производитель грузовых автомобилей — КрАЗ — по прежнему не делится со СМИ своей отчётностью. Однако, судя по информации, оглашённой на собрании акционеров, завод чувствует себя не слишком плохо: чистый доход в 2016 году — 1,232 млрд грн. Гендиректор АвтоКрАЗа Роман Черняк в интервью для ЛИГА. Бизнес отметил, что предприятие сегодня имеет финансовые проблемы, возникшие из-за кредитов, взятых в докризисные времена (вероятно, валютных). Сегодня представители завода ведут переговоры о реструктуризации задолженности и, одновременно, находятся в поиске зарубежного инвестора: «Это глобальные компании из Китая, Индии и Западной Европы. Названия пока не могу озвучить… Несколько вариантов. Первый — производство некоторых новых моделей автомобилей на наших существующих мощностях. Второй — модернизация наших механических и металлургических производственных мощностей. Оба варианта не являются взаимоисключающими и в той или иной степени могут пересекаться. Также возможна передача какой-то доли собственности нашего предприятия, поскольку рассматривается возможность вливания в основные средства существующего производства. Если договоримся только о выпуске определенных видов продукции, то будет создано совместное предприятие». По его словам, максимум, на что сегодня готово руководство — продажа 15−20% пакета акций.

jeka3000 КрАЗ-255 — аэродромный тягач

В начале года представители завода анонсировали рабочие планы: выпустить 1200 автомобилей за 2017 год (в 2016 выпуск составил 1000 шт). Роман Черняк уточнил, что ⅔ из озвученного плана — это портфель заказов. Остальное предстоит найти сбытовикам. 100 машин из портфеля приходится на оборонный заказ, который значительно сократился, тогда как конкуренция выросла: «Нам никто не принес эти заказы на тарелочке. Во всех тендерах мы участвуем на общих основаниях, туда свободно может прийти любая иностранная компания. Из озвученных 2 млрд грн на закупку техники [в январе глава Полтавской ОГА заявил, что КрАЗ получит госзаказ на 2 млрд грн. — Ред.] мы рассчитываем получить заказов на 1 млрд грн».

Производство автобусов на Украине в январе-марте этого года внезапно возродилось: 169 штук против 10 за тот же период в 2016-м. Производители отчитались о таких результатах: «Черкасский автобус» — 70 шт; корпорация «Эталон» — 35 шт;, корпорация «Богдан» — 31 шт; Часовоярский завод — 28 шт;

Электромобили

Соучредитель Electrocars Александр Кравцов в своём Facebook утверждает, что Украина занимает 5 место в мировом рейтинге развития рынка электромобилей. Впрочем, удивляться и воодушевляться не следует — взлёт объясняется эффектом низкой базы: продажи обычных авто в 2016 году упали до рекордного уровня, тогда как продажи электромобилей росли. И случилось так, что электромобили составили 4% регистраций, что и обусловило высокое место в рейтинге. Например, Украина в рейтинге обошла США и Японию, однако глупо было бы думать, что инфраструктура для электромобилей на Украине развита лучше, чем в этих странах.

У украинских чиновников своеобразное соревнование: кто первым поймает Илона Маска. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Маску строить на Украине хранилища энергии. Министр инфраструктуры Владимир Омелян, в свою очередь, пообещал содействовать тому, чтобы на Украине появилось подразделение Tesla. И заманивать решили всерьёз. «Для стремительного развития рынка мы планируем временно, до 1 января 2023 года, освободить от НДС импорт и дальнейшие поставки электрического транспорта, а также зарядных станций. Также мы освобождаем такой транспорт от уплаты акциза. Здесь мы не затрагиваем электробусы, поскольку это единственный, кроме троллейбусов, вид колесного электротранспорта, который мы хоть и медленно, но производим на Украине», — рассказал Владимир Омелян на встрече рабочей группы по стимулированию развития электротранспорта. Министр также добавил, что до 2028 года не будет взиматься НДС на импорт комплектующих для электрокаров и зарядные станции, а до 2033-го — на электрокары, комплектующие и зарядные станции, производимые на Украине. Указанные нормы вступят в силу с января 2018 года и будут означать для производителей (Tesla или других) поистине сказочные условия: 15 лет без НДС — таким на Украине могли похвастаться только аграрии и аптеки. Правда, ещё нужно добиться поддержки этого предложения в парламенте.

Также Омелян добавил, что вскоре его министерство закупит 50 зарядных станций для электромобилей. Станции будут устанавливаться в аэропортах, и планируется, что они будут бесплатными.

Журналист Алексей Тамразов, который ранее изучал закупку партии гибридных авто для МВД Украины (и обнаружил, что министерство переплачивает поставщику на каждом из почти 700 авто 5−7 тыс. долларов) провёл ещё одно расследование. В этот раз его заинтересовало, насколько выгодна эксплуатация электромобиля в украинских реалиях? Результаты неутешительны. Согласно расчёту журналиста, бензиновый автомобиль одного класса с электромобилем обходится покупателю на 4−10 тыс. евро дешевле. И эту разницу за время эксплуатации не покрывает даже экономия на заправке. Условная стоимость километра пробега электромобиля в версии журналиста — 1,72 грн, с бензиновым двигателем — 1,53 грн. Конечно, соотношение может меняться в зависимости от марки авто, однако не настолько глобально, чтобы электромобиль стал выгодным. Изменить это соотношение могут два обстоятельства: рост стоимости углеводородного топлива при сохранении стоимости электроэнергии в текущих ценах либо удешевление стоимости электромобилей на 4−5 тыс. евро путём снижения таможенных пошлин (вариант: сборка на Украине). Что же, если верить слова Омеляна, то со следующего года придётся серьёзно скорректировать расчёты, а эксплуатация бензиновых автомобилей и электромобилей может сравняться в стоимости.

S 400 HYBRID Mitsubishi Outlander

Что же касается скандальных полицейских Mitsubishi Outlander, то они наконец-то доплыли до Украины. Администрация морских портов Украины заявила, что судно с 635 автомобилями в начале апреля начало выгрузку в порту «Черноморск» (бывший «Ильичёвск»).

В компании «Рено Украина» заявили о том, что готовятся к концу 2017 года открыть на Украине 3 дилерских центра по продаже электромобилей — в Киеве, Одессе и Львове. Вероятнее всего компания предложит рынку Renault Zoe (68 Квт, запаса хода 300 км летом и 200 км зимой) и Kangoo ZE (44 Квт, запас хода 200/120 км).

Городской транспорт

«У нас большие планы заменить на новый и современный общественный транспорт, а также коммунальную технику и технику для обслуживания дорог. В этом направлении мы давно сотрудничаем с белорусскими партнерами», — такое заявление сделал городской голова Киева Виталий Кличко в автобусном столичном парке №6. Большие планы — это 80 троллейбусов и 100 автобусов, которые Киев хочет закупить в Белоруссии. По словам Кличко, белорусская техника удовлетворяет городские власти не только по соответствию европейским нормам, но и по цене (на 30% ниже конкурентов). Это уже не первый контракт, в 2016 году Киев закупил у Минска 50 автобусов, да и в прежние годы большая часть городской техники приобреталась именно там. Часть автобусов, возможно, будет с гибридной силовой установкой, киевские власти проявляют интерес к подобным решениям.

К слову, в этом году Белоруссии стоит рассчитывать на заказы и от других городов Украины. Европейский инвестиционный банк выделяет Украине льготный кредит на программу «Городской общественный транспорт на Украине». Первые 200 млн из 400 млн евро вскоре будут доступны украинским властям, после чего их распределят по коммунальным транспортными предприятиям 11 городов, участвующих в программе. Кредит предназначен для обновления парка техники, реконструкции инфраструктуры и т.п.

Предыдущий обзор:

Восстановление автопроизводства? Не, не слышали! — главные новости автомобильного рынка Украины в феврале 2017 года

Также читайте:

Триумфальный возврат КамАЗа, конец эры «Запорожца»: главные новости авторынка Украины в январе 2017 года