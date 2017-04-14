



Шатилло Г.В Минский Автомобильный Завод

Китайская компания Zoomlion построит под Минском завод по созданию оборудования для спецтехники, собираемой совместно с Минским автозаводом (МАЗ). В строительство завода в «Великом камне» планируется вложить около $45 млн. Уже 15 апреля 2017 году будет заложен первый камень будущего предприятия. Предполагается, что производство на заводе стартует в 2019 году.

МАЗ и Zoomlion намерены развивать линейки автокранов, коммунальной и дорожно-строительной техники. На первом этапе «Зумлион-МАЗ» будет поставлять комплектующие на «Могилевтрансмаш», где китайское навесное оборудование для коммунальной и дорожностроительной техники будет посажено на белорусские шасси, сообщается на официальном сайте МАЗ. В 2017 году на существующем заводе в Могилеве выпустят около 20 образцов белорусско-китайской спецтехники.

Ранее партнеры уже создали и сертифицировали три единицы техники: автокраны грузоподъемностью 40 и 60 тонн и коммунальный автомобиль. Компания Zoomlion в 2015 году стала резидентом парка «Великий камень» и зарегистрировала ООО «Зумлион Бел-Рус». На территории Белоруссии компании было выделено 13 га земли для создания производства моделей специальной строительной и коммунальной автотехники.

Как отмечают в компании «Зумлион-МАЗ», строительство завода под Минском позволит повысить уровень локализации производства. Также Zoomlion планирует создать несколько совместных предприятий в качестве партнеров — МАЗ, БелАЗ, Гомсельмаш и МТЗ. Таким образом, в «Великом камне» будет выпускаться оборудование для всех этих предприятий. Спецмашины китайско-белорусского производства будут поставлять в Россию, на Украину и в Казахстан, а также в страны Евросоюза: Литву, Латвию, Польшу, Болгарию и Венгрию. Белорусско-китайскую спецтехнику также планируют экспортировать на Ближний Восток, в Африку и Латинскую Америку.

«Проект с Китаем окончательно хоронит один из пяти интеграционных проектов между Россией и Белоруссией, а именно объединение холдингов МАЗ и КАМАЗ», — так в интервью ИА REGNUM прокомментировала это событие доктор экономики Анна Мейзер. «Из широко разрекламированного проекта по объединению двух автозаводов ничего не вышло. МАЗу категорически необходимы были инвестиции в дальнейшие разработки моделей грузовиков и спецтехники, однако КАМАЗ и российское государство отказались вкладываться в МАЗ под весьма сомнительные гарантии официального Минска. Для Китая же МАЗ интересен не как производитель автомобилей, а как возможность закрепиться на рынке стран Восточной Европы», — отметила Мейзер.

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Напомним, что компания Zoomlion занимается производством дорожно-строительной техники. Комплектующее оборудование поставляется из стран Германии и Италии такими известными фирмами как: Rexroth, HBS, Parker.

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