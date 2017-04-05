Кирпичом по голове и пешеходы по лужам: экстремальная весна в Барнауле
Ну вот, похоже, и Барнаул после снежной зимы и штормовых ветров вновь дождался теплых солнечных дней и ласкового солнышка. Если верить прогнозам синоптиков, то сегодня, 10 апреля, температура воздуха в столице Алтайского края прогреется до +15 °C. А это значит, сезон пешеходов, неуклюже бегущих по внушительным лужам, продолжается.
Действительно, пока город до конца не очищен от невообразимо большого количества снега, на который не поскупилась нынче сибирская зима, взору барнаульцев предстает местами и вовсе безрадостная картина.
Ну и без коммунальных аварий ни одно межсезонье не обходится. Коммунальщики говорят, что особенно много ЧП происходит по причине подвижек грунта и изношенных сетей.
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Впрочем, самая главная напасть еще впереди — регион готовится к мощнейшему паводку, который может оказаться сильнее наводнения 2014 года. Согласно прогнозу развития ситуации, этой весной в зону подтопления могут попасть 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта и более 15 тысяч жилых домов.
Причем опасной может стать не только вторая волна паводка, которую сформирует снег, сошедший с Алтайских гор, но и первая — от вскрытия алтайских рек.
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Говоря о безрадостной картине, нельзя не вспомнить не только несанкционированные свалки и сошедший со снегом асфальт на дорогах (ямы пока заделывают кирпичами).
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Экстремальность нынешней весне придают также фасады домов на проспекте Ленина. К домам №63 и №67 и другим, расположенным на «красной линии» между площадью Октября и пл. Советов, даже подходить страшно.
Предупредительная лента вряд ли спасет, если какому-то размокшему от вешней воды куску штукатурки или лепнины «вздумается» упасть в несколько другом месте. Такая ситуация произошла в мае 2016 года и на днях повторилась, — к счастью, без жертв.
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В остальном Барнаул, как и все другие российские города, сейчас «чистит» пёрышки и готовится к майским праздникам и Пасхе. С 1 апреля дан старт традиционному месячнику весенней санитарной очистки и благоустройства.
В его рамках возобновлены еженедельные санитарные дни — «чистые четверги». В ближайшие 30 дней улицы, тротуары, газоны, парки и скверы, дворовые территории планируется максимально очистить от грязи, мусора и опавшей листвы.
Известно, что основные мероприятия пройдут в местах массового отдыха горожан (Нагорный парк,парк Центрального района,сквер Пушкина,Демидовская площадь) и на незакрепленных территориях (парк Целинников, аллея вдоль парка, березовая роща по ул. Солнечная Поляна, «Аллея ветеранов» по ул. Аванесова, парк «Юбилейный» и другие). Планируется благоустроить аллею по проспекту Космонавтов, сквер «Химиков» и Мизюлинскую рощу.
Также в апреле произведут очистку от мусора берегов рек, лесных массивов и склонов оврагов. Коммунальщикам предстоит привести в порядок мусорные контейнеры, отремонтировать и покрасить ограждения, остановочные павильоны. Большое внимание уделят приведению в порядок памятников, мемориальных досок на зданиях, мемориальных комплексов и мест захоронения.
Снизить объем пыли на городских дорогах уже сейчас помогают вакуумно-подметальные машины. Всего в мероприятиях месячника планируют принять участие более 100 тысяч барнаульцев. Так что сделать город чистым и зеленым — вполне посильная задача. При желании, конечно.
До первого «зеленого свиста» из сучьев (по Шевчуку) еще не менее недели, но на Оби вот-вот начнется ледоход. Посмотреть на него обычно приходят множество барнаульцев.
Радует, что в этом году одним местом для наблюдений стало больше. Речь идет о террасированном склоне бывшей ВДНХ, реконструируемом в рамках проекта «Барнаул-Горнозаводской город» в условиях софинансирования.
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Вероятно, уже 80-летию Алтайского края, которое будут отмечаться осенью 2017 года, лестница с беседками и облагороженный склон станут любимым местом отдыха горожан.
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А еще городские власти обнадежили, что уже к началу мая на городских клумбах зацветут тюльпаны. Впрочем, и сейчас «цветущий сезон в Барнауле» уже ощущается с первой проклюнувшейся травинкой на солнцепеке, щебетанием птиц и распустившейся вербой.
Ну, а экстремальная весна — она рано или поздно закончится. Ведь недаром ее называют временем надежд: дороги и дома — подлатают, лужи — осушат (или сами высохнут).
Жизнь продолжается.