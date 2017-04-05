



Светлана Шаповалова ИА REGNUM Слово «Барнаул» на въезде в столицу Алтайского края по новому мосту

Ну вот, похоже, и Барнаул после снежной зимы и штормовых ветров вновь дождался теплых солнечных дней и ласкового солнышка. Если верить прогнозам синоптиков, то сегодня, 10 апреля, температура воздуха в столице Алтайского края прогреется до +15 °C. А это значит, сезон пешеходов, неуклюже бегущих по внушительным лужам, продолжается.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Главное — вовремя отскочить. Барнаульские дороги, весна 2017 года

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Из-за большого количества зимних осадков Барнаул сейчас утопает в лужах

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Когда «лужа по колено»

Действительно, пока город до конца не очищен от невообразимо большого количества снега, на который не поскупилась нынче сибирская зима, взору барнаульцев предстает местами и вовсе безрадостная картина.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Мусор во дворе дома по проспекту Ленина, 54 в Барнауле

Ну и без коммунальных аварий ни одно межсезонье не обходится. Коммунальщики говорят, что особенно много ЧП происходит по причине подвижек грунта и изношенных сетей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаульские коммунальщики-аварийщики. Весной они встречаются на улицах особенно часто

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Аварийная машина и коммунальщики. Барнаул. Весна 2017 года

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Впрочем, самая главная напасть еще впереди — регион готовится к мощнейшему паводку, который может оказаться сильнее наводнения 2014 года. Согласно прогнозу развития ситуации, этой весной в зону подтопления могут попасть 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта и более 15 тысяч жилых домов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM «Огни» в луже. Барнаул. Весна 2017 года

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаулец спасает жилье от подтаявшего снега прокладыванием колеи

Причем опасной может стать не только вторая волна паводка, которую сформирует снег, сошедший с Алтайских гор, но и первая — от вскрытия алтайских рек.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Путь бегут неуклюже пешеходы по лужам. Барнаул. Апрель 2017 год

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Говоря о безрадостной картине, нельзя не вспомнить не только несанкционированные свалки и сошедший со снегом асфальт на дорогах (ямы пока заделывают кирпичами).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Убитая «насмерть» улица Транзитная в Барнауле

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Экстремальность нынешней весне придают также фасады домов на проспекте Ленина. К домам №63 и №67 и другим, расположенным на «красной линии» между площадью Октября и пл. Советов, даже подходить страшно.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Разрушающийся фасад дома на проспекте Ленина в Барнауле

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Опасные фасады домов на проспекте Ленина в Барнауле

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Отваливающиеся куски штукатурки на здании по проспекту Ленина в Барнауле

Предупредительная лента вряд ли спасет, если какому-то размокшему от вешней воды куску штукатурки или лепнины «вздумается» упасть в несколько другом месте. Такая ситуация произошла в мае 2016 года и на днях повторилась, — к счастью, без жертв.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Проспект Ленина в Барнауле. Весна-2017

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Одно из зданий в районе старого Базара в Барнауле

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В остальном Барнаул, как и все другие российские города, сейчас «чистит» пёрышки и готовится к майским праздникам и Пасхе. С 1 апреля дан старт традиционному месячнику весенней санитарной очистки и благоустройства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаульские автоподснежники

Светлана Шаповалова ИА REGNUM «Голубиное место» у бывшего кинотеатра «Россия» в Барнауле

В его рамках возобновлены еженедельные санитарные дни — «чистые четверги». В ближайшие 30 дней улицы, тротуары, газоны, парки и скверы, дворовые территории планируется максимально очистить от грязи, мусора и опавшей листвы.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Маленький «лужемер». Барнаул. Весна 2017 года

Известно, что основные мероприятия пройдут в местах массового отдыха горожан (Нагорный парк,парк Центрального района,сквер Пушкина,Демидовская площадь) и на незакрепленных территориях (парк Целинников, аллея вдоль парка, березовая роща по ул. Солнечная Поляна, «Аллея ветеранов» по ул. Аванесова, парк «Юбилейный» и другие). Планируется благоустроить аллею по проспекту Космонавтов, сквер «Химиков» и Мизюлинскую рощу.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Неба синева. Барнаул. Весна 2017 года

Также в апреле произведут очистку от мусора берегов рек, лесных массивов и склонов оврагов. Коммунальщикам предстоит привести в порядок мусорные контейнеры, отремонтировать и покрасить ограждения, остановочные павильоны. Большое внимание уделят приведению в порядок памятников, мемориальных досок на зданиях, мемориальных комплексов и мест захоронения.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Одинокий трактор на одной из улиц в Барнауле расчищает подтаявший снег

Снизить объем пыли на городских дорогах уже сейчас помогают вакуумно-подметальные машины. Всего в мероприятиях месячника планируют принять участие более 100 тысяч барнаульцев. Так что сделать город чистым и зеленым — вполне посильная задача. При желании, конечно.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Электрохозяйство в Барнауле приводят в порядок

До первого «зеленого свиста» из сучьев (по Шевчуку) еще не менее недели, но на Оби вот-вот начнется ледоход. Посмотреть на него обычно приходят множество барнаульцев.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Обь в районе Барнаула. Закраины

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Новый мост в Барнауле. Обь еще не вскрылась ото льда

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Вид на Обь с нового моста в Барнауле

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Вид на Обь, скованную льдом, с нового моста в Барнауле

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Набережная у Речного вокзала в Барнауле вскоре претерпит изменения

Радует, что в этом году одним местом для наблюдений стало больше. Речь идет о террасированном склоне бывшей ВДНХ, реконструируемом в рамках проекта «Барнаул-Горнозаводской город» в условиях софинансирования.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Так выглядит террасированный склон бывшей ВДНХ в Барнауле

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Так выглядит террасированный склон бывшей ВДНХ в Барнауле этой весной

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Так выглядит террасированный склон бывшей ВДНХ в Барнауле

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Вероятно, уже 80-летию Алтайского края, которое будут отмечаться осенью 2017 года, лестница с беседками и облагороженный склон станут любимым местом отдыха горожан.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Так выглядит террасированный склон бывшей ВДНХ в Барнауле этой весной

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А еще городские власти обнадежили, что уже к началу мая на городских клумбах зацветут тюльпаны. Впрочем, и сейчас «цветущий сезон в Барнауле» уже ощущается с первой проклюнувшейся травинкой на солнцепеке, щебетанием птиц и распустившейся вербой.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Новорожденные листочки. Барнаул. Весна 2017 года

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Последнее дыхание зимы. Барнаульская весна-2017

Ну, а экстремальная весна — она рано или поздно закончится. Ведь недаром ее называют временем надежд: дороги и дома — подлатают, лужи — осушат (или сами высохнут).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM «Яркая весна» в Барнауле: украшение в окнах одного из магазинов на проспекте Ленина в Барнауле

Жизнь продолжается.