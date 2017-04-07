Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обзор евроинтеграции Украины

Несомненно, что одна из главных новостей текущей недели — голосование Европарламента за предоставление Украине безвизового статуса. Конечно же, это не последний шаг к заветной возможности въезжать в страны ЕС без дополнительных разрешительных документов, однако довольно важный. Тем более что в администрации президента Украины были готовы к тому, что решение Европарламента может затянуться до конца апреля или даже дольше.

«Безвиз — опасный шаг ЕС относительно Украины, но он необходим», — к такому неожиданному выводу пришли евродепутаты во время обсуждения безвиза для Украины. Опасность депутаты усматривают прежде всего для экономики ЕС. И речь не только о гастарбайтерах. Если прежде заниматься приграничной контрабандой (преимущественно сигареты, алкоголь, янтарь) могли только жители населённых пунктов, расположенных вблизи границ Еврозоны, то Европарламент сделал шаг к тому, чтобы предоставить такую возможность каждому гражданину Украины.

Один из наиболее странных аргументов, прозвучавших во время обсуждения — безвиз поможет урегулированию конфликта в Донбассе. Хотя если искать связь с Донбассом, более очевидным следствием представляется усиление потоков контрабанды оружия через польско-украинскую границу. Так, в начале апреля «Польское радио» со ссылкой на Агентство внутренней безопасности сообщило о попытке провоза в Польшу корабельной артустановки АК-630 калибром 30 мм.

Стоит напомнить также, за что именно голосовали в Европарламенте. Граждане Украины получат возможность находиться в шенгенской зоне 90 дней в течение полугода (при этом права на работу в странах Шенгена безвиз не предоставляет). Для въезда гражданин Украины обязан иметь биометрический паспорт и страховку (+страхование гражданской ответственности в случае поездки на автомобиле). Также отмечается, что на границе могут попросить показать обратный билет, подтвердить платежеспособность (обычно 50 евро на сутки пребывания либо наличие кредитной карты), бронь в гостинице и/или приглашение.

Ещё одна процедура, которая ждёт въезжающих — проверка по базе лиц, находящихся в розыске. Эта мера вводилась не специально под украинцев и разработана после терактов во Франции в конце 2015 года, однако вводится только теперь.

Вместе с тем, депутат Европарламента от Польши Дариуш Розати утверждает, что безвиз — это не необратимый процесс. «Если что-то произойдет и реформы остановятся, тогда будет всегда возможность для пересмотра этого процесса и для принятия соответствующих мер. В экстремальном случае, который, по моему мнению, мало возможен, визовый режим может быть приостановлен. У нас есть соответствующий механизм, который оговорен в соглашении о визовой либерализации», — рассказал он журналисту Deutsche Welle.

Следующая ожидаемая в Киеве дата — 26 апреля. В этот день своё добро «безвизу» должны дать послы стран-членов ЕС. После голосования послов статус поступит на утверждение Совета ЕС (11 мая), затем — на подпись президенту Европарламента и председательствующей в ЕС страны (15 мая). И последний шаг — публикация в Официальном журнале ЕС (22 мая), после чего в течение 20 дней решение вступает в силу. Правда, все указанные даты ориентировочные — в случае с Украиной сроки не раз существенно сдвигались.

«Безвизовый режим отделяет нас от России, ведь россияне не имеют возможности путешествовать в Европу без виз, а мы будем иметь», — заявляет в комментарии украинским СМИ политолог Александр Палий. «Украинское гражданство получит дополнительный престиж в результате такого решения… Для украинцев Европа является традиционным естественным центром для углубления межнациональных отношений», — считает политолог.

Экономика и экспорт

Согласно прогнозу МВФ, к 2040 году ВВП Украины на душу населения может достичь 50% от среднего уровня по ЕС. Правда, чтобы достичь такого результата, Украине придётся эффективно бороться с коррупцией.

К середине марта украинские экспортёры использовали 50% квоты на беспошлинную поставку сливочного масла в ЕС (46% за 2016 год), а также 14% квоты на сухое молоко (30% за 2016 год). Такая разница связана с тем, что в 2016 году экспортёры не сразу смогли пройти сертификацию на поставку молочной продукции в страны Европы — нормы к этой продукции гораздо жёстче украинских (на сегодня только 16 производителей имеют необходимые сертификаты качества). Квота на сухое молоко и масло составляет по 1500 тонн на каждый из видов продукции.

В марте Украина полностью использовала ещё одну европейскую квоту — на обработанные томаты (10 тыс. тонн).

Украинский клуб аграрного бизнеса фиксирует рост экспорта яблок в ЕС с 2013 года в 347 раз (до 1,12 тыс. тонн в 2016 году). При этом в Азию Украина продаёт всё равно больше — 1,21 тыс. тонн, не говоря уж о Белоруссии (9,4 тыс. тонн). Столь высокий показатель экспорта в Белоруссию, вероятно, объясняется тем, что украинская продукция в дальнейшем реэкспортируется в РФ.

Ещё один успех — поставки замороженной малины. По данным «АПК-информ», в сезон 2016/2017 в страны ЕС было продано 6,84 тыс. тонн этой продукции, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее.

Daria-Yakovleva Замороженная малина

Правительство Украины в вопросе предоставления дополнительных торговых квот со стороны ЕС решило задействовать помощь стран Прибалтики: «Мы просим вас на уровне Европейского союза поддержать Украину в вопросе дополнительных торговых преференций для Украины в такое достаточно сложное время», — заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с главами правительств Латвии, Литвы и Эстонии в Киеве. Это не дежурная просьба, в первой половине апреля вопрос увеличения беспошлинных квот для Украины действительно будет рассматриваться. Правда, от предварительных комментариев все воздерживаются: квоты — самый болезненный вопрос евробюрократии.

Поддержка экспорта для Украины сегодня актуальна как никогда. После зимней вспышки АЧС (африканской чумы свиней) на Украине обнаружили птичий грипп, после чего ввоз птицы из Украины в страны ЕС, ЮВА и Ближнего Востока был запрещён до тех пор, пока санитарные службы не дадут «добро». Впрочем, это не слишком поможет: как ранее сообщалось, уже к началу марта квота на мясо птицы была использована на 98%.

Вероятно, это стало одной из причин недавнего выступления сопредседателя фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александра Вилкула. Депутат и вовсе призывает власти, пока не слишком поздно, пересмотреть торговые соглашения с ЕС (справедливо напоминая, что в 2013 году, без всякой ЗСТ, Украина поставляла в Европу продукции на 17 млрд долл. — т. е. на 3,5 млрд больше, чем в 2016 году).

Между тем данные по экспорту за первые месяцы 2017 года крайне неутешительны для еврооптимистов. В январе-феврале экспорт в ЕС вырос на 14,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (2,4 и 2,1 млрд долл. соответственно). Однако экспорт в РФ за тот же период рванул на 54,4% (576 и 373 млн долл.). В обоих случаях имеем дело с эффектом низкой базы, однако получается, что с РФ Украина восстанавливает торговлю в разы быстрее, нежели налаживает её с ЕС. И это при том, что экспортная стратегия Украины, разработанная министерством экономического развития, выписана с упором на рынки Европы. «К реализации Экспортной стратегии мы привлекли 40 государственных и негосударственных учреждений. В ней мы вышли на перечень стран, которые должны быть в фокусе нашего экспорта. Ключевые — страны ЕС… Здесь и сейчас мы формируем видение экспорта Украины на следующие 5 лет», — заявила заместитель главы МЭРТ Татьяна Микольская во время презентации стратегии.

Эксперт CMD-Ukraine Игорь Гужва в своём материале для еженедельника «Зеркало недели» подводит не слишком оптимистичный итог предварительных результатов действия ЗСТ: «Действительно, на протяжении последнего года экспорт в страны ЕС, вопреки общему падению, вырос на 3,7% благодаря условиям свободной торговли. Подобная тенденция проявлялась и в 2014-м, когда со стороны ЕС действовали автономные торговые преференции для украинских производителей. Больший уровень роста невозможен из-за довольно незначительных по объему тарифных квот, установленных Евросоюзом на ряд украинской сельхозпродукции, вне которых продолжают действовать ввозные пошлины запретного характера

…Импорт в Украину продукции из ЕС в 2016-м вырос на 11,8%, отрицательное сальдо торговли достигло 3,6 млрд долл. Следовательно, очевиден тот факт, что европейские товары пользуются значительно большим спросом на украинском рынке, чем отечественная продукция на рынке стран ЕС. А намерения ЕС по повышению объемов квот больше напоминают издевательства, хотя наш политический бомонд интерпретирует это как победу и достижение».

Евгений Лансаре. Заморская торговля. Панно для столовой дома Рославлевых в имении Усть-Крестище. 1917

Программы, гранты, целевое финансирование

Украинцам начинают предлагать обучающие тренинги. Тема: как правильно составлять грантовые заявки для участия в разнообразных грантовых программах ЕС. Подобный тренинг на днях прошёл в Днепре (Днепропетровск). Круг заинтересованных лиц: бизнесмены, студенты, управляющие и члены ОСМД (организация совладельцев многоквартирных домов), журналисты, активисты, общественные деятели.

В частности для последних Украинский институт экономических исследований и политических консультаций совместно с изданием «Европейская правда» (один из главных рупоров евроинтеграции) открывают приём заявок. Размер финансирования — от 2 тыс. евро (для блогеров) до 27 тыс. евро (для общественных организаций). Задача всё та же — популяризация соглашения об Ассоциации Украины с ЕС, евроинтеграции, требование проведения реформ и активизации борьбы с коррупцией.

В Ровно на грантовое финансирование собираются построить музей-мемориал: «…в рамках трансграничной программы мы совместно с поляками решили представить наш проект в категории «Наследие». Основной целью этого проекта является продвижение историко-культурного наследия Ровно и Люблина для улучшения туристической привлекательности. Это будет музей, который Ровно ждал все годы независимости. Мы решили объединить и сделать ещё один такой центр истории, культуры, науки», — рассказал журналистам начальник городского управления культуры и туризма Тарас Максименко. Конкурс пока продолжается, но в случае, если проект ровенчан выиграет, бюджет города получит 2,3 млн евро целевого финансирования.

Международная организация миграции при поддержке ЕС реализует программу помощи вынужденным переселенцам, предоставляя гранты в размере 650−2150 евро. Для участия в программе необходимо быть переселенцем из Донецкой, Луганской областей или из Крыма. О полном бюджете проекта не сообщается.

В начале апреля Украина получила от ЕС долгожданный кредит в размере 600 млн евро, выдача которого затянулась почти на год из-за моратория на экспорт леса-кругляка, введённого с ноября 2015 года. Правительство направило в Верховную раду законопроект об отмене моратория, что и являлось условием решения о выдаче кредита. Впрочем, в ЕС в своё оправдание настаивают на том, что мораторий всё равно не работал: вырубка и экспорт леса продолжались, а украинские власти ничего не могли с этим сделать. В Европе полагают, что мораторий в данном случае не выход и необходим иной инструмент, который позволит сохранить украинские леса от уничтожения. И ЕС даже готов принять участие в выработке такого документа.

Хотя никакого особенного документа на самом деле не нужно. Жителям Украины попросту необходима работа. А когда её нет, они выживают, как их предки — дарами природы.

Мигранты и Польша

Польский интернет-ресурс wcj24. pl публикует историю, которую можно считать первым результатом политики благоприятствования трудовой миграции украинцев в Польшу. В городе Мельц (Подкарпатское воеводство) сотрудники компании Kirchoff Automotive Polska, расположенной в Особой экономической зоне, объявили забастовку. Работники в частности требовали увеличить в два раза оплату труда за выход по воскресеньям, повышение почасовой оплаты и улучшения условий труда в контексте соблюдения техники безопасности. В ответ администрация заявила им примерно следующее: «Либо вы работаете на прежних условиях по 12 часов, либо мы возьмём украинцев».

В заявлениях польских радикалов уже появился образ украинца, который отнимает работу у поляка. «По нашему мнению, это продолжение политики «Гражданской Платформы» [либерально-консервативная партия, возглавляемая Дональдом Туском — Ред.]. В 2016 году в Польшу приехало более миллиона украинцев. По мнению ONR [Национально-радикальный лагерь, польская правая партия — Ред.] происходит постепенная украинизация польского рынка труда», — заявил спикер ONR Томаш Калиновский во время акции протеста перед зданием Канцелярии премьер-министра. Поводом к акции стала как раз восточная миграционная политика правительства.

Бен Шан. Безработные. 1938

Ещё одним любопытным обстоятельством в отношениях украинских мигрантов, польских рабочих и работодателей станет процедура Брексита, стартовавшая в Великобритании в конце марта. После того, как эта страна перестанет быть частью ЕС (это когда-нибудь произойдёт, хотя процесс и растянется на какое-то время), в Великобритании перестанут действовать нормы ЕС, регулирующие трудовую миграцию. Между тем, по состоянию на конец 2015 года, в Великобритании насчитывалось свыше 850 тыс. трудовых мигрантов из Польши (вторая по численности диаспора после индийцев). И избиения поляков с аргументом «Вы отбираете нашу работу!» уже успели стать такими же будничными, какими они становятся в самой Польше в отношении украинцев. Таким образом, ожидаемый тренд будущих лет — возвращающиеся на родину поляки и их столкновения с украинцами, занявшими их места на рынке труда.

Проблема двойного гражданства

Инициатива президента Украины Петра Порошенко лишать украинского гражданства владельцев двух и более паспортов не на шутку возбудила жителей прежде всего Западной Украины, где за время независимости сотни тысяч человек успели получить паспорта Венгрии, Румынии, Польши и других государств. Казалось бы, проблема незамысловата: благодаря наличию второго гражданства украинцы могут ездить на заработки и получать зарплаты, которые им никто не заплатит дома (и государство — первое, кто в этом виноват). Затем эти деньги они привозят домой и платят с них налоги — хотя бы те, которыми облагается потребление (тот же НДС). Однако, поскольку паспорт может быть не только венгерским или румынским, но и (о, ужас!) российским, то попытки запретить гражданам иметь паспорта других государств периодически возникают. Хотя казалось бы: стоит поправить на Украине экономическую ситуацию и поднять среднюю зарплату хотя бы до уровня Белоруссии и РФ — и проблема наполовину решится сама собой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Впрочем, вскоре после новости о намерении Порошенко круто разобраться со всеми «предателями» президент пошёл на попятную. В конце марта, в кулуарах съезда Европейской народной партии на Мальте, премьер-министр Виктор Орбан и Пётр Порошенко обсуждали вопрос о двойном гражданстве для этнических венгров, живущих в Украине. «…во время беседы … Орбан и Порошенко обсудили необходимость подписания двустороннего договора по вопросу получения двойного гражданства (для этнических венгров на территории Украины)», — сообщает издание Hungarytoday.

Сами же владельцы заветных паспортов предельно откровенны: «Украина будет мне платить за работу 40−50 тысяч гривен в месяц? Обеспечит моих детей? Поэтому, если придется-таки выбирать, сдам украинский документ», — горячится 37-летний Иштван из Мукачево, с которым пообщался журналист «Страна.ua».

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