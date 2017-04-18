



Jorge Elías Флаг США

Любые действия, планируемые администрацией Трампа, должны быть нацелены на достижение стратегических целей, тогда как тактические операции необходимо применять только для выполнения национальных задач. Тем не менее, если обратиться к последним событиям, становится очевидным, что многие высокопоставленные лица Белого дома и Пентагона не знают об этой концепции, поэтому США следуют курсом тактических побед, но стратегических поражений, пишет Дэниэл Л. Дэвис в статье для The National Interest.

В частности, ускорение борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) позволило добиться тактических преимуществ, однако, пойдя по этому пути, США «нанесли себе» определенный стратегический вред.

Последним свидетельством этого стали сообщения о том, что в результате авианалета ВВС США на позиции боевиков в иракском Мосуле погибло более двухсот человек. Высокопоставленные лица США, признавшие участие американской авиации, заявили о том, что будет проведено соответствующее расследование. Тем не менее последовавшие за этим комментарии мало чем помогли.

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Так, командующий силами США в Ираке и Сирии Стивен Таунсенд заявил, что, несмотря на ожесточенность боев, гибель мирного населения происходит не из-за «смягчения правил вступления в бой». Его слова поддержал официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Джозеф Скрокка, отметивший, что Вашингтон установил «самые высокие стандарты защиты мирного населения».

Тем не менее, по сообщению издания The Washington Post, «взрывной рост смертности среди мирного населения от возглавляемых США авиаударов в Ираке и Сирии приводит к распространению паники, углубляет недоверие и приводит к обвинениям США и их партнеров в том, что они, возможно, действуют без достаточного учета жизней нонкомбатантов».

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В свою очередь, некоммерческая организация Airwars, занимающаяся документацией жертв от авианалетов международной авиации в Ираке, Сирии и Ливии, сообщает, что за последние два месяца сложилась ситуация, при которой впервые с 2015 года число жертв от действий американской авиации превзошло показатели потерь от налетов российских и сирийских ВВС.

По словам отставного генерала ВВС Чарльза Дж. Данлапа, выступившего с публикацией после мосульской трагедии, основная ответственность за гибель людей в иракском городе лежит на боевиках ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С другой стороны, жители Мосула придерживаются иного мнения. Как отметила Эбтисам Атаалах, проживающая во втором по величине городе Ирака, США «убили большую часть нашего района в попытке уничтожить одного боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое они не достали».

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Автор подчеркивает, что какие доводы ни приводились бы в защиту или против курса США, очевидно, что такого рода атаки, сколь бы эффективными тактически они ни были, они вредят интересам США, поскольку официальные лица США не могут понять одного — даже после полного уничтожения или выдавливания ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Мосула и Ракки террористическая угроза США не исчезнет и не уменьшится.

Исламистский радикализм уйдет в подполье, как это было в случае с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после 11 сентября 2001 года. Безусловно, на место нынешних боевиков придут другие. Более того, многие из тех, чьи члены семьи были убиты, ранены или остались без крыши над головой в результате неточных авиаударов США, встанут на радикальные антиамериканские позиции, из-за чего велик риск того, что они вступят в ту или иную антизападную группировку.

Выдавливание ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Мосула и Ракки станет тактическим успехом, однако из-за случайных жертв, вроде погибших в результате авиаудара, действия США приведут к победе боевиков-исламистов.

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Автор подчеркивает, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — варварская террористическая организация, намеренно подвергающая жизни мирных жителей опасности. Члены организации часто используют невинных в качестве человеческих щитов, а также оставляют их на пути движения войск, чтобы они погибали вместе с террористами.

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Экстремисты понимают, что когда от рук военнослужащих коалиции погибают гражданские лица, передовицы всех мировых изданий будут сфокусированы на том, кто нанес удар, а не на том, кто ими прикрылся. И вина будет возложена на США.

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Радикальные исламские террористы манипулируют, извращают и представляют эти заголовки в качестве доказательств того, что США целенаправленно наносят удары по мусульманам. Это приводит к дальнейшей радикализации новых групп террористов, замещающих убитых. Эти же сообщения могут стать мотивацией для бессчетного числа других лиц осуществлять теракты в одиночку или иным другим образом поддерживать извращенную или бесчеловечную идеологию.

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США имеют полное право противостоять ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и делать все возможное для защиты жизней и интересов граждан США, однако Вашингтон должен следовать продуманной стратегии, нацеленной на победу, и перестать делать шаги, приносящие тактические успехи, но приводящие к стратегическому поражению, как это делается сейчас.