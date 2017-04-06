



Иван Шилов ИА REGNUM Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проведут совместную встречу 7 и 8 апреля в Мар-а-Лаго, штат Флорида. В Белом доме отмечают, что среди большого числа вопросов, которые затронут лидеры двух стран, существует ряд наиболее важных, пишет Фред Лукас в статье для The Digital Signal.

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Во-первых, Трамп и Си, скорее всего, обсудят проблему Северной Кореи, осуществившей недавно испытание баллистической ракеты, не увенчавшееся успехом. Подобные шаги Пхеньян предпринимал и в феврале, и большое число раз до этого.

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«Трамп займет жесткую позицию по отношению к Китаю по вопросу КНДР. Он не будет больше просить о помощи. Мы будем требовать помощи», — отметил директор Центра исследования Азии в фонде The Heritage Foundation Уолтер Ломан. «Время разговоров прошло. США могут ввести вторичные санкции против китайских компаний, если Китай откажется сотрудничать».

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Данную версию подтверждает и официальное лицо Белого дома, заявившее в общении с репортерами, что «время сейчас уходит очень и очень быстро».

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«Из-за того влияния, которое имеет Китай экономически, наилучшим исходом будет такой, при котором Китай крайне тщательно осуществляет санкции и резолюции ООН», — отметил он. «Это именно то, к чему мы стремимся».

Во-вторых, лидеры США и КНР затронут вопросы торговли. Как отметили в Белом доме, администрация США понимает экономическую взаимозависимость с Китаем, но несмотря на это, будет настаивать на том, что вся двусторонняя торговля носила «взаимовыгодный характер».

Kremlin.ru Си Цзиньпин

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«Президент Трамп крайне обеспокоен тем, насколько дисбаланс в наших экономических отношениях влияет на американских рабочих, и стремится поднять эти вопросы в серьезной и продуктивной манере», — отметило высокопоставленное официальное лицо Белого дома. «Президент передаст важность установления экономических отношений, которые справедливы… Мы хотим работать с китайцами конструктивно для сокращения систематических торговых и инвестиционных барьеров, которые они создали, которые приводят к тому, что американские компании действуют в несправедливых условиях».

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Так, по данным экспертов, опубликованным в марте, торговый дефицит США более чем удвоился с 2000 по 2016 год с $646 млрд, тогда как «торговый дефицит [США] в товарах и услугах с Китаем вырос с $81,9 млрд в 2000 году до почти $334 млрд в 2015 году».

В-третьих, одной из тем, которая будет поднята на саммите Трампа и Си, станет Южно-Китайское море, на территории которого Китай расширил свою систему искусственных островов, а также захватил подводный беспилотник, принадлежавший ВМФ США.

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«США определенно продолжат действия своих авиации и флота там, где это позволяет международное право. Я не удивлюсь, если эта тема будет затронута в ходе беседы», — заявил высокопоставленный работник Белого дома. «Не секрет, что президент выражает крайнее неудовольствие действиями, которые были совершены при прошлой администрации. Он и члены его кабинета заявили публично о том, что этому нужно положить конец».

Times Asi Китайские моряки

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По мнению Флайтза, бывшего сотрудника Государственного департамента США при президенте Джордже Буше-младшем, ныне занимающего пост директора аналитического центра the Center for Security Policy, Южно-Китайское море является еще одним вопросом, в котором администрация Обамы позволила КНР проявить излишнюю активность.

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Наконец, отмечает автор, на встрече могут быть подняты вопросы свободы вероисповедания и прав человека. Флайтз считает, что Трамп должен выступить с жесткой критикой относительно угнетения Пекином уйгурской общины в Тибете.

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«Я не буду забегать вперед президента и говорить о том, какие вопросы он поднимет, однако права человека являются неотъемлемой частью самой сущности нас, как американцев», — отметил высокопоставленный собеседник издания.