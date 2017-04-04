



Юлия Карнаева ИА REGNUM Бригада спасателей у метро «Сенная площадь»

СМИ публикуют не только статистику пострадавших, почасовую хронику событий и выражая сочувствие россиянам, но и отмечая то, что власти многих стран Старого Света «примеряют одежку на себя», усиливая меры безопасности и предполагая, что новые взрывы могут прозвучать где угодно — не обязательно только на территории РФ.

Не забывают западные СМИ и строить свои версии и предположения относительно авторства теракта — здесь, правда, особого разнообразия в гипотезах нет, большинство аналитиков сходится на том, что взрыв в метро Петербурга — следствие вмешательства России в сирийский конфликт на стороне Дамаска.

«Российские силовики утверждают, что подрывник идентифицирован — им оказался 22-летний гражданин России, прибывший из Киргизии, пишет испанский информационно-аналитический портал 20 minutos. — Однако эту информацию нельзя признать точной — поступают и другие сообщения относительно личности террориста, противоречащие первоначальному. Несмотря на то, что ни одна террористическая организация до сих пор не вязла на себя ответственность за совершенное преступление, Владимир Путин уже объявил происшедшее терактом. В Санкт-Петербурге усилены меры безопасности на транспорте, в особенности это касается аэропорта. Франция, узнав о теракте в России, последовала ее примеру, усилив меры безопасности в столичном метро, на линиях наземной железной дороги и автобусных маршрутах.

«С момента выхода России на арену сирийского конфликта в 2015 году никто из серьезных аналитиков не сомневался, что подобная реакция исламистов проявится. Это был только вопрос времени, — пишет каталонское издание La Vanguardia в редакционной статье. — Конечно, погибших жаль и все пострадавшие достойны сочувствия, но если отстраниться от чисто гуманистических ощущений и попытаться оценить холодными цифрами статистики картину происшедшего, можно прийти к выводу, что теракт этот — скорее выражение отчаяния и бессильной злобы, признания экстремистами собственной неспособности вести глобальную войну. Даже по сравнению с тем, что случилось не так давно в Брюсселе, Париже и Ницце потери не так велики. Да и в самой России предыдущие теракты были более кровавыми».

«Действия России в Сирии критикуют практически во всех столицах Европы, но тем не менее понимают, что авиация РФ выполняет ту грязную работу, за которую не хочет браться коалиция, руководство которой осознает, что без этой зачистки не обойтись, иначе ни о какой стабильности региона и речи быть не может».

Особое внимание La Vanguardia обращает на изменившийся тон в реакции международного сообщества на трагедию в Санкт-Петербурге.

«Мир отреагировал быстро, на удивление едино и солидарно. Если раньше даже в словах сочувствия россиянам звучало: «задумайтесь, почему это произошло, а не сами ли вы виноваты, проявляя агрессию», то теперь этих советов нет».

«Экстремистские организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не однажды уже заявляли, что устроят джихад России. Считать ли теракт в Санкт-Петербурге реализацией их угроз? — задается вопросом корреспондент британского издания The Independent Ким Сенгупта. — Может быть да, а может быть нет — желающих много больше. Еще в 2012 году глава саудовской разведки принц Бандар бен Султан предупреждал Путина о том, что перед Олимпиадой в Сочи и во время нее будут активизированы чеченские законспирированные террористы, если Москва не перестанет поддерживать Асада. Путин тогда пришел в ярость и отказал принцу».

«Свидетельств участия саудитов в петербургском теракте пока нет, но сирийский фактор мог сыграть свою роль в этой ситуации. Ведь Путин сам подчеркивал, отправляя самолеты в Сирию, что там воюет около 2 тысяч выходцев из России и других республик бывшего СССР, и потому лучше помочь Асаду покончить с ними на Ближнем Востоке, чем пустить войну в Россию. Теракт в Петербурге показал, что желаемое не всегда становится действительным, а война не всегда может вестись только на территории противника», — заключает журналист.

Немецкая Der Spiegel концентрирует внимание читателей на том, что солидарность и сочувствие, проявляемое со стороны Германии к России, носит какой-то избирательный характер. Хотя канцлер Ангела Меркель и направила телеграмму соболезнования руководству России, власти Берлина, например, поспешили дистанцироваться от проявлений солидарности с пострадавшими.

«Странно, что после теракта в Санкт-Петербурге Бранденбургские ворота не стали вечером и ночью подсвечивать цветами российского флага, — удивляется газета. — А ведь только за последние полтора года они прибегали к такой форме выражения сочувствия пострадавшим от атак террористов в Европе семь раз».

Мотив таких действий оказался прост. «Как официально сообщил агентству новостей Deutsche Presse-Agentur пресс-секретарь Сената Берлина (фамилия в оригинале не приводится — прим. ИА REGNUM ), «Санкт-Петербург не является городом-побратимом немецкой столицы».

Издание отмечает, что «после терактов в Париже, Брюсселе, Стамбуле, Иерусалиме, Лондоне, также на рождественском рынке в Берлине, Бранденбургские ворота цветами флагов пострадавших государств подсвечивались. Даже после нападения исламистов на гей-клуб в американском Орландо специальная радужная подсветка была».

«Взрыв в Санкт-Петербурге, происшедший 3 апреля отличается своей направленностью от терактов начала XXI века, — считает итальянский журналист и писатель Роберто Тоскано, публикующий свои заметки в газете La Repubblica. — Если тогда — в Волгограде и на Кавказе эти акты были напрвлены против России в целом и могли рассматриваться, как месть чеченских исламистов-экстремистов центру за его политику, то теперь в качестве цели, избранной противоборствующей России стороной, скорее всего, выступает собственно Владимир Путин. Наивно было бы полагать, что город, выбранный террористами для осуществления своих планов и город, в который должен был приехать президент России с визитом, совпали случайно. Путин хочет вернуть страну в ряд великих держав и он наверняка знает, что по этому пути без жертв пройти не удастся — об этом ярко свидетельствует, например, богатый опыт американцев. Путин должен помнить, что главное действующее лицо в этой игре становится и главной мишенью. Каковы бы ни были истинные причины этого теракта, а ответственность за то, что он произошел, все равно возложат на Путина, называя в качестве причин успешное вмешательство России в сирийский конфликт».

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