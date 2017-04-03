



ИА REGNUM Флаги России и США

На фоне взаимных обвинений в провокациях Вашингтон и Москва действуют в рамках убежденности, что шаги навстречу противной стороне являются признаком слабости, которой можно будет воспользоваться. Именно такой подход к двусторонним отношениям приводил прежде к вооруженному конфликту, пишет Дэниэл Л. Дэвис в статье для The American Conservative.

Так, недавно вице-председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Пол Сельва обвинил Россию в нарушении ядерного соглашения с США. По его словам, Россия приняла на вооружение новую крылатую ракету средней дальности, способную нести ядерное оружие, что запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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Эти заявления вызвали ненависть на Капитолийском холме, тогда как многие официальные лица США потребовали жесткого ответа на действия Москвы. 31 марта глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис дал понять, что администрация примет решение об этом, курс США в этой связи будет выбран очень скоро».

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Официальные лица России, в свою очередь, подчеркнули, что «Россия придерживается и будет придерживаться своих международных обязательств, в том числе договора по РСМД».

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Тем не менее, считает автор, какой бы ни была правда относительно ракет, Москва за последние месяцы действительно пошла на ряд провокационных шагов. В частности, по словам официального лица НАТО, «в 2016 году авиация союзников более 800 раз была вынуждена подниматься в ответ на действия летательных аппаратов России». При этом в рамках одного из инцидентов едва удалось избежать столкновения самолетов над Сирией. Россия случайно нанесла бомбовые удары по союзникам США в Сирии, тогда как американские войска находились всего в трех милях от места происшествия. Более того, разведывательное судно России было замечено поблизости от военно-морской базы ВМФ США.

В ответ на предполагаемые нарушения Москвой Договора о ликвидации РСМД сенаторы-республиканцы Том Коттон, Рон Джонсон и Марко Рубио внесли на рассмотрение законопроект, призывающий США, среди множества других шагов, к созданию мобильной системы запуска ракет, дальность действия которых будет составлять 5,5 тыс. км. Иными словами, они предлагают построить собственную нарушающую договор ракету. В рамках законопроекта также указывается, что США должны активным образом стремиться к созданию «дополнительных противоракетных активов на европейском театре боевых действий для защиты США и союзников по НАТО».

При этом обе стороны заявляют, что они действуют в ответ на провокационные шаги другой, тогда как принимаемые США и Россией меры каждый раз носят все более острый характер. В Белом доме и Кремле, отмечает автор, большое число «ястребов», считающих, что только силой можно продемонстрировать ошибочность пути противной стороны. Абсолютно очевидно, что такой подход далек от реалистичности.

Наивной является мысль, подчеркивает автор, о том, что демонстрацией военной силы США можно заставить президента России Владимира Путина пойти на попятную и отказаться от защиты того, что он считает интересами России в сфере безопасности. Схожим образом, если кто-либо в Москве считает, что президент Трамп откажется от своих планов из-за провокационных «сигналов», они плохо знают нового главнокомандующего США.

К сожалению, между официальными лицами двух стран, даже среди дипломатов, царит убежденность, что любые «уступки» другой стороне будут восприняты в качестве слабости, которой нужно воспользоваться. В прошлом такой курс часто приводил к войнам.

Вместо этого, считает автор, в тех областях, где интересы США и России пересекаются, необходимо сотрудничество. В тех же, где существуют противоречия, нужно прочно стоять на защите интересов национальной безопасности США. Для поддержания этих идеалов нужно иметь сильную национальную оборону, которая не оставит никаких сомнений у потенциального противника относительно того, что в случае применения военной силы США последствия будут катастрофическими.

Однако будучи самой защищенной страной и глобальным гегемоном, только США могут снизить напряженность с Москвой. Дипломатические уступки являются не признаком слабости, а показателем силы и мудрости. Как Вашингтон, так и Москва должны снизить накал жесткой риторики, направленной друг против друга, а также ослабить военную напряженность и найти новую готовность взаимодействовать для поиска взаимного блага. От этого США, Россия и Европа лишь выиграют. Если же придерживаться нынешнего курса, в худшем случае крупный вооруженный конфликт между странами неизбежен.