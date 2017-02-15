В Кремле ответили на обвинения в нарушении договора о РСМД

Москва, как и ранее, придерживается взятых на себя международных обязательств

Москва, , 13:16 — REGNUM Официальные обвинения, касающиеся нарушений договора о запрете ракет средней и малой дальности, в отношении России не выдвигались. Об этом 15 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никто официально не обвинял Россию в нарушении РСМД», — заявил Песков.Ранее газета The New York Times, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщила о тайном развертывании новых крылатых ракет, которое якобы проводит Москва. По словам сенатора США Джона Маккейна, развертывание таких ракет является нарушением договора о РСМД от 1987 года.Представитель Кремля добавил, что информация, о которой идет речь, «совершенно обезличена». Песков напомнил, что Москва, как и ранее, придерживается взятых на себя международных обязательств.Читайте также: Маккейн обвинил Россию в нарушении договора РСМД