С 1 апреля в аэропорту «Пулково» изменятся условия использования парковочного комплекса. В зонах краткосрочной парковки (P2 и P3) отменяется бесплатное время. Ранее на этих парковках можно было находиться бесплатно в течение первых 20 минут, а теперь платить придется сразу же. Отныне бесплатно в «Пулково» можно лишь подъехать на автомобиле непосредственно к терминалу на период до 15 минут. По истечении этого времени с водителя взимается штраф в размере 1000 рублей. Раньше эта сумма составляла 500 рублей.

Виктория Бабаева ИА REGNUM Подъезд к аэропорту заставлен автомобилями, нарушающими правила дорожного движения и создающими аварийные ситуации

Решение о смене тарифов принято в целях повышения комфорта для пользователей парковочного комплекса. Так корреспонденту ИА REGNUM ситуацию прокомментировали в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», которая является оператором аэропорта «Пулково». Улучшение условий, по их словам, будет осуществляться за счет борьбы с нарушениями правил пользования парковки, создания менее комфортных условий для нарушителей, как следствие — высвобождения мест краткосрочной парковки, что актуально в высокий сезон.

В новых условиях те, кто не захочет платить за короткий срок нахождения на парковке, вероятнее всего, выберут другой маршрут — непосредственный подъезд к терминалу. В связи с этим, в свою очередь, стоит ожидать увеличения потока автомобилей на данном отрезке, где и так регулярно образуются заторы. Такая обстановка и сейчас мало устраивает как обычных водителей, так и таксистов.

Было бы разумно пускать всех таксистов на первую линию для высадки — посадки пассажиров, на том основании, что есть разрешение на перевозку пассажиров и багажа. Такое мнение высказал генеральный директор компании «Эверест 8800» (компания является партнером Uber в России) Сергей Муравьев.

«Насколько мне известно, сейчас такая возможность есть не у всех таксистов, и многие вынуждены заезжать на вторую линию для того чтобы к ним сел пассажир, в связи с чем и образуются заторы», — отмечает Муравьев.

Таким образом, улучшения условий ждать не придётся, если только водители не поскупятся на оплату.

Также повысить комфорт для пассажиров, как сообщают в пресс-службе, поспособствует сокращение цен на долгосрочную парковку. Действительно, стоимость долгосрочной аренды парковочных мест снижается, но тариф на долгосрочную аренду изменится только для тех, кто оставляет свой автомобиль на парковке более чем на неделю. Как говорится на сайте аэропорта, начиная со второй недели, тариф «Дополнительные сутки» составит 200 руб. вместо 350 руб. ранее, а стоимость каждой дополнительной недели снизится вдвое — с 2 тыс. руб. до 1 тыс. руб. Таким образом, существующие посуточные тарифы на первую неделю сохранятся. Для сравнения представляем таблицу с тарифами на парковки в разных аэропортах.

Тарифы за первые сутки

Примечание: цена указана в рублях.

Источники: официальные сайты аэропортов Пулково, Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Также ссылаясь на повышение комфорта для пассажиров, летом 2016 года была закрыта единственная бесплатная парковка у «Пулково». Парковка была перегружена, и по некоторым данным, в последние месяцы на парковке была зафиксирована повышенная аварийность, также участились угоны. Предполагается, что парковка все же откроется, но будет платной.

Безусловно, российское законодательство не требует у аэропортов наличия бесплатной парковки, однако в условиях рынка, когда есть альтернатива — например, другой аэропорт с более выгодными тарифами на аренду парковочных мест, — у водителей и пассажиров есть право выбора. В Петербурге же действует один аэропорт, таким образом, на правах монополии «Пулково» диктует собственные условия, так как других вариантов у людей практически нет. В отличие от московских аэропортов, куда можно добраться с помощью железнодорожного транспорта, значимость качественного и недорогого парковочного сервиса в Пулково гораздо выше.

Виктория Бабаева ИА REGNUM Парковка P2 в аэропорту

Власти Петербурга уже давно обсуждают необходимость создания линии «аэроэкспресса». Так, 1 ноября 2016 года в аппарате вице-губернатора Игоря Албина сообщили, что строительно-монтажные работы по проекту скоростной железнодорожной линии между аэропортом «Пулково» и Витебским вокзалом Санкт-Петербурга начнутся во второй половине 2018 года, после завершения Чемпионата мира по футболу. Однако губернатор города Георгий Полтавченконе видит смысла в строительстве железной дороги в сторону аэропорта.

По мнению председателя совета директоров ООО «ДОРН» Андрея Карпова, до «Пулково» разумнее всего было бы провести метро. Более того, как отмечает Карпов, надо подключать к метро не аэропорт, а новый «Экспоцентр», Пушкин, Павловск и микрорайон «Южный». «Аэропорт просто должен быть промежуточной станцией на этой ветке метро», — считает эксперт.

Виктория Бабаева ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

На сегодняшний момент все планы и идеи только прорабатываются, и транспортная доступность «Пулково» так или иначе ограничена. Пока не построено метро и не проведены железнодорожные пути для аэроэкспресса, пока поблизости нет альтернативного аэропорта, пользуясь всеми этими условиями, «Пулково» уверено диктует правила и устанавливает цены на собственное усмотрение.

Напомним, что в «Пулково» с 1 апреля на открытых парковках Р2 и Р3 тарификация будет производиться с момента въезда. Ранее на этих парковках можно было находиться бесплатно в течение первых 20 минут. На открытой парковке Р4 тариф «Час» снизится со 150 до 100 руб., а также сократится стоимость долгосрочной аренды парковочного места. Начиная со второй недели, тариф «Дополнительные сутки» составит 200 руб. вместо 350 руб. ранее, а стоимость каждой дополнительной недели снизится вдвое — с 2 тыс. руб. до 1 тыс. руб. Остальные тарифы не изменятся. Сохраняется бесплатное время — 15 минут — при подъезде непосредственно к терминалу для высадки или встречи пассажиров.