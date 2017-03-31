



Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

Когда президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего генерала Джеймса Мэттиса на пост главы оборонного ведомства, очень многие наблюдатели ощутили облегчение. Наконец, в администрации будет человек, который знает, как себя вести в опасной среде бюрократии, занимающейся национальной безопасностью, а также имевший дело с иностранными вооруженными силами и политическими лидерами в качестве представителя США — чего нельзя сказать о многих в Белом доме. Но даже такие фигуры могут проявлять склонность к тому, чтобы делать один шаг, не задумываясь о втором, третьем и так далее, о чем свидетельствует то, что и Мэттис, и администрация Трампа готовятся сделать катастрофическую ошибку в Йемене, пишет Дэниэл Депетрис в статье для The National Interest.

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Официальные лица администрации Трампа обсуждают вопрос о том, следует ли увеличить военную помощь США возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, борющейся против восстания хуситов в Йемене. По данным издания The Washington Post, Мэттис направил советнику по национальной безопасности Герберту Макмастеру аналитическую записку, в которой он приводит свою аргументацию в пользу предоставления дополнительной разведывательной поддержки США операции, поддерживаемой ОАЭ по захвату йеменского порта Ходейда. До этого решения, госсекретарь Рекс Тиллерсон одобрил возобновление поставок вооружений Королевским военно-воздушным силам Саудовской Аравии, которые в течение последних двух лет совершали бомбардировки Йемена. По некоторым данным, Совет национальной безопасности обсудит предложение Мэттиса на этой неделе.

Вместо этого, подчеркивает автор, ключевые фигуры в администрации Трампа и он сам должны пропустить эту записку через шредер. И тому есть несколько причин.

Во-первых, Йемен уже переживает настоящую гуманитарную катастрофу. По словам заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, Йемен переживает «крупнейший гуманитарный кризис в мире, тогда как народ Йемена теперь сталкивается с перспективой голода». Даже для членов гуманитарного сообщества, которые ежедневно становятся свидетелями всевозможных видов жестокости и лишений, цифры оказались абсолютно ошеломляющими. 18,8 млн человек — более 80% всего населения Йемена — нуждаются в гуманитарной помощи, при том 10,3 млн жителей страны нуждаются в помощи особенно остро. Три миллиона из них являются внутренне перемещенными лицами; два миллиона детей не посещают школу; 462 тыс. детей в возрасте до пяти лет страдают от острого недоедания. Из-за войны в страну не может быть осуществлен ввоз продовольствия, медикаментов и топлива, которые не могут дойти до тех, кто в них больше всего нуждается.

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Предоставление большей разведывательной информации и продажа больших объемов оружия коалиции во главе с Саудовской Аравией неизбежно приведет к обострению гуманитарной ситуации в стране. Война будет продолжаться, из-за чего погибнет еще больше мирных жителей, в то время как сражающиеся стороны будут по-прежнему убеждены, что победу в войне можно будет одержать на поле битвы, в результате чего компромисс за столом переговоров будет менее привлекательным.

Во-вторых, предоставление еще большей военной помощи идет вразрез с политикой США. Гражданская война в Йемене не входит в приоритетные задачи политики США, однако когда она обсуждается с обществом, официальные лица США часто повторяют мантру о том, что военного решения конфликта нет. Риторика Государственного департамента однообразна, но в конечном счете верна: положить конец конфликту и позволить стране и международному сообществу начать сложнейший процесс восстановления инфраструктуры страны можно только в ходе возглавляемого Йеменом мирного процесса, в котором будут участвовать все воюющие там государства и заинтересованные стороны.

В последние месяцы пребывания в должности госсекретаря Джон Керри посещал регион и неоднократно встречался с лидерами арабских стран, в конечном счете придя к тем же самым выводам: война зашла в военный тупик, и ни одна воюющая сторона достаточно не сильна, чтобы победить своих врагов, не уничтожив Йемен как нацию, поэтому наиболее жизнестойким способом разрешения политических проблем страны является заключение соглашения, становящегося началом новой эры в политике этого ближневосточного государства.

Если же США действительно решат окунуться дальше в конфликт и помочь Эр-Рияду и ОАЭ в их кампании, Вашингтон, по сути, расширит свою роль воюющего субъекта, играя на руку одной стороне во внутреннем конфликте. Иными словами, в то же время как Вашингтон будет пытаться работать с ООН на возрождение в Йемене полуживого мирного процесса, который висит на волоске, США будут посылать тысячи умных бомб Эр-Рияду, а также улучшать разведывательную картину для авиации Саудовской Аравии и ОАЭ, ищущих цели хуситов. Эти шаги противоречат друг другу, поскольку получается, что в один день США будут тушить горящий дом только затем, чтобы на следующий зажечь спичку.

В-третьих, военные преступления совершаются в стране ежедневно. Автор подчеркивает, что все стороны совершают вопиющие нарушения прав человека, однако именно на совести авиации Саудовской Аравии большая часть погибших мирных жителей. Стивен О'Брайен отметил, что «более двух третей разрушений общественной инфраструктуры является результатом авиаударов» Саудовской Аравии и её коалиции.

Если бы Эр-Рияд относился всерьез к своим обязательствам в рамках международного права и проводил беспристрастно расследования гибели мирных жителей в результате своей деятельности, у сторонников продажи большего количества оружия в Эр-Рияде было бы больше оснований выступать в защиту таких поставок. Тем не менее Эр-Рияд не делает даже этого. Так, следственная комиссия, которую создала арабская коалиция для расследования случаев гибели гражданского населения, мягко говоря, смехотворна. Коалиция разобрала только 14 инцидентов, произошедших за последние два года военных действий. И из этих четырнадцати случаев коалиция сняла с себя вину в десяти. Организации Human Rights Watch и Amnesty International, а также Верховный комиссар ООН по правам человека не купились на эти результаты, и США не должны. Вашингтону не следовало иметь ничего общего с военной операцией, которая была проведена настолько — даже преступно — плохо.

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Причины, по которым администрация Трампа стремится еще глубже увязнуть в йеменском болоте, похоже, больше связаны с Ираном, нежели с самим Йеменом. Они не являются достаточным основанием для участия в войне, о которой не было проведено обсуждение, не говоря уже о том, что Конгресс не давал своего разрешения на вступление в этот конфликт.