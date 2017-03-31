



Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

На фоне предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина главе Белого дома необходимо проявить свои лучшие качества и должным образом подготовиться к встрече со своим китайским коллегой, поскольку отношения между Пекином и Вашингтоном носят первоочередной глобальный характер, пишет Даг Бендоу в статье для The National Interest.

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Автор отмечает, что хотя Трамп не создает впечатления человека, который посвящает много времени подготовке, очень многое зависит от того, как много он узнает о Китае и лидере страны Си Цзиньпине. Трампу нужно забыть о России на несколько дней, поскольку самые важные двусторонние отношения в мире — это отношения между США и КНР.

И начинать нужно с того, что нанять несколько специалистов в Государственный департамент и другие ведомства США. Ни один госсекретарь, каким бы талантливым и осведомленным он ни был, не может вести внешнюю политику страны в одиночку. А американо-китайские отношения носят особенно сложный характер.

При этом Вашингтону нужна стратегия борьбы с усиливающейся азиатской державой. Необходимо установить приоритеты, рассмотреть возможные компромиссы и выступить с конкретными соглашениями. Нужно разработать соответствующие средства для достижения серьезных целей.

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Госсекретарь Рекс Тиллерсон не сможет составить соответствующие меморандумы, не будет этого делать и президент Трамп, тогда как любой будет против участия в такой работе Стива Бэнона, который уже предсказывает войну с КНР. Нужен человек, осведомленный о Китае и Азии, который бы смог преодолеть разрыв между постоянными сотрудниками Госдепартамента и главой внешнеполитического ведомства.

Если администрация понимает, что ей не подготовиться вовремя, то саммит должен быть отложен, поскольку Си подготовится как следует. Более того, ему на поддержку придет бюрократия. У Пекина будет повестка дня и стратегия продвижения своих интересов, должны они быть и у Трампа и его команды.

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Во-первых, подчеркивает автор, администрация США должна признать, что она не может «одержать верх» по каждому вопросу. Что важнее всего для президента? Ограничить китайский экспорт, обезвредить лидера КНДР Ким Чен Ына, сдержать действия Пекина на прилегающих к Китаю морских территориях, затронуть вопрос Тайваня, ограничить экономическое продвижение КНР в Африке или что-то еще? Если считать, что жизненно необходимо всё, значит, что ничто таким не будет. Если говорить обо всем, значит, ничего не будет решено.

Во-вторых, конфронтация и военные угрозы, скорее всего, приведут к катастрофическим последствиям. Вооруженные силы США гораздо сильнее, чем Народно-освободительная армия КНР, однако Китай гораздо больше потеряет в случае противостояния, поэтому Пекин готов идти на гораздо большие риски для защиты своих интересов. Более того, Си и остальное руководство Китая возглавляют усиливающуюся и националистически настроенную державу, не склонную к тому, чтобы поддаваться принуждению. Президент Трамп должен изучить опыт президента Эндрю Джексона, которым он восхищается. Вашингтон может и должен дать понять, что готов поддержать свои жизненно важные интересы силой, но сделать это нужно «дипломатично».

В-третьих, президенту необходимо быстро овладеть искусством дипломатии. Китай может умерить свои территориальные претензии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но он потребует чего-то взамен. Пекин раздражен поведением Пхеньяна, но для того, чтобы убедить КНР оказать на своего соседа большее давление, США должны обратить внимание на интересы и озабоченности Китая. Требовать, что очень часто делает администрация, не одно и то же, что убеждать, а именно этот курс необходим, когда имеешь дело с великой державой, такой как Китай.

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В-четвертых, президент Трамп должен отделять интересы США от интересов их союзников, а также проводить различия между важными и периферийными проблемами. Союзники должны быть средством для достижения цели — безопасности США. Вашингтон не должен защищать другие страны из простого милосердия, особенно против обладающей ядерным оружием державы. Более того, главный интерес США в таких странах, как Япония и Филиппины, заключался в сохранении их независимости, а не в контроле за не имеющими решающего значения и спорными островками. Ничто не может считаться стоящим войны с КНР.

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В-пятых, президент должен приспособить политику США на тот случай, если дружественные государства будут в большей степени стремиться достичь собственных интересов. Если Филиппины хотят идти на военно-морскую конфронтацию с КНР, как это уже делалось не раз и, вероятно, будет делаться и после Дутерте, островному государству нужно надеяться на свой боеспособный флот, а не на флот США. Япония также должна быть готова использовать свои ВМС. В новых обстоятельствах нужна новая политика.

В-шестых, президент должен признать, что дешевый импорт так же полезен для США, как и дорогой экспорт. Простым людям, по крайней мере тем, кто не живет на Пятой авеню в Нью-Йорке, более низкий прожиточный уровень идет на пользу. Экспортеры также выигрывают, когда они закупают промежуточные товары за меньшие деньги. И если Китай не начнет сжигать доллары, которые он получает от своего экспорта, что на самом деле было бы замечательным развитием событий, с точки зрения США, эти деньги вернутся в США в качестве покупок или инвестиций. Существуют, безусловно, вопросы, которые стоит обсудить на двусторонней основе, например, барьеры КНР для американских инвестиций, однако попытки «сбалансировать» торговлю носят одновременно идеалистический и вредный характер.

В-седьмых, крайне важно развивать в целом гражданские и кооперативные отношения между США и Китаем. Противоречия неизбежны, но конфликты — нет. Тем не менее сложившиеся государства, довольные статус-кво, как правило, не любят идти на поводу у стран, стремящихся встать с ними наравне. Пекин не угрожает территории, населению, процветанию или свободе США. Китай, напротив, оспаривает американское господство вдоль своей границы. Такой курс, может быть, выгоден для США, но вряд ли он заслуживает того, чтобы из-за него начинать войну. И нет оснований полагать, что конфронтация ограничится одной стычкой. Так, Франция и Германия трижды воевали между 1870 и 1945 годами. Для определения места Берлина в международном порядке потребовались две ужасающие глобальные войны. Вашингтон и Пекин не должны пойти по тому же пути.

Первая встреча глав двух самых важных стран мира, заключает автор, — это значительный момент для дипломатии. Лидеры США и КНР не могут предупредить будущие споры, но есть надежда, что они создадут процесс и отношения, которые сделают возможным разрешения конфликтов в будущем. Для достижения успеха президент Трамп должен стать тем, кем он никогда не был, — осведомленным государственным деятелем. Многое зависит от его способности удивить всех наблюдателей своей трансформацией.