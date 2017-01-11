В Астане прошел митинг против браков казахстанок с китайцами

Астана, , 15:17 — REGNUM В Астане прошел стихийный митинг против браков между казахскими девушками и гражданами Китая, сообщает сегодня, 11 января, сайт Kazday.kz.

Около 30 человек решили выразить свой протест на проспекте Республики — по соседству находится брачное агентство, чье предложение устроить знакомство с китайскими женихами и вызвало негодование митингующих. Участники митинга требовали закрыть брачное агентство, а казахстанских невест, которые решатся выйти замуж за китайцев, лишить гражданства Казахстана.

Полиция наблюдала за ходом митинга, но не вмешивалась.

Отметим, что митингующие держали в руках плакаты. На одних были надписи «Мужчина сохраняет землю, а женщина — нацию», на других — требования обязать женихов из Китая заплатить 50 000 долларов (около 3 млн рублей) за каждую казахстанскую невесту.

Казахстанский китаевед и политолог Адиль Каукенов в комментарии ИА REGNUM отметил, что казахстанское брачное агентство, видимо, решило последовать российским примерам, но едва ли добьется успеха.

«Ситуация с этим брачным агентством довольна характерна для казахстанского общества. И даже результат в виде «уят"-активистов («уят» в переводе с казахского означает стыд — ИА REGNUM ) вполне ожидаем. Ситуация заключается в следующем. В Китае есть определенная нехватка девушек, что связано с годами политики «одна семья — один ребенок», которая привела к диспропорции гендерного баланса в пользу мальчиков. В таких условиях китайские девушки, зная о своей значимости, стали выдвигать высокие требования к кандидатам. К тому же, китайское общество весьма и весьма консервативно. Соответственно, познакомиться с хорошей девушкой рядовому, а порой и нерядовому китайцу далеко не просто. Это спровоцировало заинтересованность в иностранных невестах. Более того, девушка не азиатского типа, так сказать однозначная иностранка, показывает высокий социальный статус ее мужа», — объясняет эксперт.

Адиль Каукенов добавляет, что этим обстоятельством уже воспользовались в России: «В этой связи у нашего северного соседа, в России, появились брачные агентства, которые предлагают россиянкам устроить свою личную жизнь с состоятельными китайцами. Тем более что в печати есть много историй, где подобные браки выдерживали все испытания разным менталитетом и временем».

«Судя по всему, данное казахстанское агентство с его брачными объявлениями по поводу состоятельных китайцев вдохновилось именно этим опытом. Однако сомнительно, чтобы подобная практика получила положительную реализацию в Казахстане», — считает политолог.

По мнению Каукенова, для этого достаточно много причин: «У нас высок уровень китаефобии, подобные бизнес-инициативы воспринимаются как политические и очень болезненно. Больше того, в Казахстане брак с китайцем стереотипно воспринимается в виде миграционной угрозы. Что добавляет градуса в раздражении по поводу появления подобных объявлений».

«Также, нужно заметить, что казахстанским девушкам стоит быть крайне осторожными при попытках выехать за рубеж с брачными целями. Нередко за красивыми объявлениями скрываются брачные аферисты, торговцы людьми, садисты и просто социальные аутсайдеры, не нашедшие себе пару в своем обществе. Поэтому всю информацию стоит тщательно проверять. Более того, успешный человек, в том числе и в Китае, обычно находит себе пару без особых проблем. Соответственно, нужно задать себе вопрос, почему данный кандидат ищет жену именно за рубежом. К тому же, без знания китайского в Китае довольно трудно жить на постоянной основе. Большинство английским или другими языками не владеет. Соответственно, при попытке поехать наобум риски очень и очень высоки. В общем, дорогие казахстанки, будьте осторожны и берегите себя. Но при этом, стоит не забывать, что казахстанским девушкам самим решать свою судьбу, за кого выходить замуж, где жить, работать и прочее. В этом смысле, подобные пикеты ничем иным как анахронизмом назвать нельзя», — резюмировал Адиль Каукенов.

Напомним, брачное предложение столичного агентства в китайском направлении привлекло внимание журналистов и общества в начале января.

В агентстве казахстанским женщинам от 18 до 40 лет пообещали найти за 25 тысяч тенге (4500 рублей) женихов с образованием, доходом, без вредных привычек, готовых «забрать в Китай и обеспечить на всю жизнь».

В агентстве свое предложение считают выгодным, поскольку в Астане, по их данным, «на одного порядочного мужчину приходится восемь потенциальных невест».