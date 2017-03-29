



frank497 Тегеран

Невзирая на давление своих партнеров в лице США и Израиля, Австралия должна сохранять поддержку соглашения по ядерной программе Ирана, играющего важную роль в режиме нераспространения, а также стабильности на Ближнем Востоке, пишет Коннор Диллин в статье для The Strategist.

Так, отмечает автор, Австралия на протяжении долгого времени преследовала тонкую внешнюю политику в отношении и ядерного нераспространения, и двухсторонних отношений с Ираном, многое выиграв от всесторонних дипломатических и торговых связей с Тегераном.

Канберра поддержала Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — ядерную сделку с Ираном, которая по-прежнему является наилучшим из возможных вариантов ограничения деятельности Ирана в ядерной области, а также создания доверия в международном сообществе по поводу ядерных амбиций Тегерана.

Благодаря значительному сокращению запасов обогащенного урана в исламской республике и количества её действующих центрифуг, а также расширению сферы охвата инспекций МАГАТЭ в рамках дополнительного протокола, Ирану сложнее осуществить прорыв к созданию ядерного оружия незаметно.

Хотя Австралия и не играла формальной роли в разработке и осуществлении этого соглашения, благодаря этому договору был достигнут прогресс в достижении многих стратегических целей Канберры в области нераспространения ядерного оружия и ближневосточного взаимодействия. Это соглашение явилось четким путем к решению одного из наиболее проблемных вопросов ядерной области, стоящих перед Советом управляющих МАГАТЭ, в котором Австралия является постоянным членом. Договор создал площадку для развития двусторонних отношений и торговли с Ираном в то время, когда в Тегеране находилось относительно умеренное правительство.

Министр иностранных дел Джули Бишоп воспользовалась возможностью, появившейся после подписания СВПД, для посещения Ирана в 2015 году, в ходе которого ей удалось построить двусторонние отношения — отношения, которые традиционно были ориентированы на торговлю, но теперь расширились за счет включения сотрудничества в области нелегальной иммиграции и переговоров по вопросам безопасности и терроризма, являющихся первоочередными задачами австралийского правительства.

Тем не менее сделка с Ираном теперь находится под угрозой со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа, которые, по всей видимости, нацелены на конкретные шаги для её подрыва.

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Нетаньяху поднял вопрос о сделке — и продемонстрировал яростное её неприятие — во время своего недавнего визита в Австралию. Израильские СМИ отметили, что Нетаньяху во время своего визита «объяснил существенные риски ядерного соглашения и агрессивного поведения Ирана в регионе». Нетаньяху выступил с аналогичным посланием и во время встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая состоялась в начале февраля. Тогда он дал понять, что пытается создать базу поддержки оппозиции Израиля этому соглашению.

Нетаньяху также отметил в ходе интервью американскому телеканалу CBS в начале декабря 2016 года, что существуют «различные способы разрыва сделки», а также что у него на уме «пять вещей». Он намекнул, что обсудит свой план с президентом США Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп также продемонстрировал свое неприятие сделки с Ираном как во время своей предвыборной кампании, так и в преддверии инаугурации и после неё. Трамп заявил, что его «приоритетом номер один является ликвидация катастрофической сделки с Ираном», при этом он назвал Иран крупнейшим в мире спонсором терроризма.

Тема соглашения с исламской республикой была затронута Трампом и во время визита иракской делегации 20 марта 2017 года, в ходе встречи с которой президент-республиканец заявил, что «никто» не может понять, почему президент Барак Обама подписал ядерное соглашение с Ираном. И хотя старший советник Трампа по борьбе с ядреным распространением Кристофер Форд подчеркнул после этого, что США будут придерживаться ядерного соглашения с Ираном до тех пор, «пока не будет принято иное решение», Форд также отметил, что США пересматривают соглашение с Ираном наряду со всеми другими соглашениями в области ядерного оружия. Взгляды Трампа и Нетаньяху на сделку с Ираном явно противоречат мнениям экспертов по ядерному нераспространению.

Хотя существует риск того, что Трамп может в одностороннем порядке выйти из соглашения, более вероятно, что и Израиль, и США — посредством дипломатии и избирательного обмена разведывательными данными о ядерной деятельности Ирана — будут стремиться получить поддержку своих целей.

В свою очередь, Австралия по-прежнему особенно уязвима как к воздействию США, так и Израиля, которые используют рычаги влияния для получения поддержки своих планов по подрыву соглашения с Тегераном. Так, основное внимание в ходе визита Нетаньяху в Австралию было сосредоточено на расширении сотрудничества по вопросам безопасности и терроризма. Со своей стороны, США также обладают преимуществом по вопросам военного сотрудничества, борьбы с терроризмом, разведки и кибербезопасности. Трамп и Нетаньяху могут сделать сотрудничество в области безопасности одним из условий и потребовать поддержки со стороны Австралии для достижения своих целей в отношении Ирана.

Кроме того, влиятельные члены израильского лобби, консервативные СМИ и члены парламента по обе стороны правительства в Австралии четко заявили о своем неприятии сделки с Ираном с момента ее заключения, они используют любую возможность подчеркнуть предполагаемые нарушения со стороны исламской республики. Перетасовка федеральных министерских обязанностей может привести к усилению согласованности австралийской политики с позициями Трампа и Нетаньяху по сделке.

Если Израилю и США удастся подорвать соглашение, это станет катастрофой для стабильности на Ближнем Востоке и для интересов Австралии в регионе и во всем мире. Отказ от соглашения подстегнет сторонников жесткой линии в Иране, выступающих против договора. При таком развитии событий любые будущие сделки станут несостоятельными, тогда как вероятность создания Ираном потенциала ядерного оружия возрастет. Вероятнее всего, этот шаг приведет к тому, что иранские и проиранские силы в Ираке и Сирии станут более откровенно враждебно настроенными по отношению к коалиции, включающей в себя и австралийские силы, в регионе, что еще больше снизит перспективы стабильности в Ираке и Сирии.

Австралии — и, возможно, США — Иран нужен в качестве партнера на Ближнем Востоке, а не в качестве врага, заключает автор. Несмотря на непростое начало отношений Канберры с администрацией Трампа, Австралия должна стремиться использовать свою давнюю поддержку внешней политики США, чтобы убедить Трампа признать ценность сделки в Иране — пока не стало слишком поздно.