Максим Исаев, , 15:22 — REGNUM

После полувека оккупации палестинских территорий Израиль поддается своим самым сильным этноцентристским импульсам и все больше не признает установленных границ. И теперь страна находится на пути к тому, чтобы пополнить клуб «нелиберальных демократий», за что нужно поблагодарить премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, пишет бывший глава МИД страны Шломо Бен-Ами в статье для The Strategist.

Автор отмечает, что за 11 лет у власти Нетаньяху удалось изменить коллективную психику целой страны. Он поднял изолированных и травмированных «евреев» над светскими, либеральными и глобализованными «израильтянами», которыми, по замыслу основателей страны, и должны были быть граждане страны.

Со своей стороны Нетаньяху — «светский и циничный гедонист», которому грозит уголовное преследование за то, что он, предположительно, брал значительные суммы от одного из голливудских магнатов. Однако он очень умело играет «еврейскую карту» для достижения своих целей. Еще в 1996 году обещания того, что его избрание «будет хорошо для евреев», привело его к власти. В 2015 году его предупреждения о том, что евреи должны поспешить и проголосовать за него, или их судьбу будут решать «скопища» арабов, имели тот же эффект.

Насколько эффективны апелляции к «еврейскости», как выражается автор, людей, настолько же это идет вразрез с переговорами для поиска решения палестино-израильского конфликта. Заявления Нетаньяху о том, что палестинцы должны признать Израиль еврейским государством, в 2014 стали последним гвоздем в гроб и так умирающего мирного процесса.

Во многом, подчеркивает автор, политический профиль Нетаньяху соответствует поведению самых ярых представителей Республиканской партии США. Его жена даже хвасталась, что, родись он в США, Нетаньяху смог бы стать главой Белого дома. Он, вероятно, предпочел бы такую жизнь, по большей части ради той власти, которую она дает. А также потому, что так ему не пришлось бы иметь дела с Бараком Обамой.

Сейчас же, когда в Белый дом пришел схожий с ним по убеждениям Дональд Трамп, с души Нетаньяху упал камень. Так, прошлый президент США проявлял сочувствие к меньшинствам и иммигрантам, защищал права человека, добился сделки с Ираном, а также мира с Палестиной. При этом последним достижением администрации Обамы автор считает то, что США воздержались в Совбезе ООН по резолюции в отношении Израиля.

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Нетаньяху намного больше предпочитает грубую харизму Трампа профессиональному либерализму Обамы. По сути, между Трампом и Нетаньяху много общего. Они оба нелиберальные лидеры, похожие на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом все трое испытывают открытую враждебность по отношению к центральным СМИ.

Так, Трамп начал «войну со СМИ», Эрдоган, со своей стороны, пошел против свободы печати, арестовывая журналистов по обвинениим в попытке переворота. Нетаньяху же «исполнял обязанности» министра информации с 2014 года.

И стоящую за этим логику сложно не разглядеть. Цель СМИ в том, чтобы привлекать власть имущих к ответственности, поэтому обличенные этой властью и пытаются заткнуть такие СМИ. Одним из способов достигнуть этого является усиление голоса тех, кто с ними согласен, как было в случае с ивритоязычной бесплатной еженедельной газетой Israel Hayom, которая всячески превозносила премьер-министра страны.

Целью этого памфлета, написанного «в северокорейском стиле», является отнюдь не получение прибыли. Так, в 2014 году американский магнат Шелдон Аделсон, который на протяжении долгого времени поддерживал Нетаньяху и финансировал его предвыборную кампанию, вложил, по некоторым оценкам, более $50 млн в это издание. Нетаньяху всегда отрицал свои связи с этим изданием, хотя на самом деле, подчеркивает автор, он практически главный редактор.

Несомненно, Нетаньяху не в одиночку ведет страну к нелиберализму, а цензура и травля не ограничиваются СМИ. В этом ему помогает, в частности, министр образования Нафтали Бенет, который также является председателем партии «Еврейский дом» и основным сторонником захвата палестинских земель. Он теперь настраивает школы на то, что «изучать иудаизм важнее, чем математику и точные науки». Так, роман, в котором рассказывалась романтическая история о палестинском мальчике и еврейской девочке, был изъят из школьной программы.

Таких же позиций придерживается и глава Минюста Аелет Шакед, входящая в ту же партию, что и Бенет. В своем сионистском рвении она уступает лишь одному Бенету. Сейчас она возглавляет удар по последнему оплоту израильской демократии — Верховному суду, — за то, что в апреле 2016 года он признал политику страны в области природного газа неконституционной.

Недавно Шакед одобрила «законопроект о лояльности в культуре», в рамках которого финансирование культуры правительством будет зависеть от «лояльности» получателя еврейскому государству. Со своей стороны, правые группы, которые поддерживали аннексию, тем временем получают щедрую поддержку не только от правительства, но и от иностранных еврейских спонсоров.

И обвинения в отсутствии лояльности используются не только против представителей культуры, но и против арабов в парламенте страны, а также некоммерческих организаций.

Для Израиля демократия всегда была стратегическим активом, поскольку демократический Израиль является естественным вкладом в западный союз. Поэтому хотя Запад не задумываясь ввел санкции против России после «аннексии» Крыма, он закрывал глаза на оккупацию палестинских земель. Но чем больше Тель-Авив будет следовать российскому примеру, тем слабее будут его связи с Западом.

Пока непонятно, заключает автор, оправдает ли непредсказуемый Дональд Трамп ожидания Израиля. Очевидно лишь то, что, показывая себя все менее демократической страной, Израиль ставит под удар свою связь с Западом, в том числе с посттрамповскими США.