



Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

На фоне роста мощи и влияния Китая, а также перехода азиатской политики Вашингтона в стадию неопределенности при новой администрации, особое значение принимают трехсторонние отношения между Австралией, Китаем и США. В сложившихся условиях, при которых Канберра с вниманием наблюдает за отношениями между Пекином и Вашингтоном, Австралия может стать призом в большой игре между США и КНР, пишет Фенг Женг в статье для The Strategist.

В начале 2017 года из трех двусторонних отношений — австралийско-китайских, австралийско-американских и американо-китайских — именно взаимодействие между Пекином и Канберрой идет наиболее плавным образом. Это является поводом для радости, поскольку в течение некоторого времени после того, как Канберра поддержала решение Постоянной палаты Арбитражного суда в Гааге по Южно-Китайскому морю, вынесенное в июле 2016 года, Китай рассматривал возможность экономического наказания Австралии, если она не перестанет выступать в защиту постановления, отвергаемого КНР.

Однако сейчас о решении гаагского суда не только не вспоминается, но и сама Канберра дала четкие сигналы о том, что она проводит независимую политику в отношении Южно-Китайского моря, которая отличается от более жесткой военной позиции Вашингтона. Таким образом, в ответ на неоднократные просьбы военного руководства США о том, чтобы Канберра провела собственную операцию по обеспечению свободы морской навигации как действующие, так и вышедшие в отставку официальные лица островного государства выступили против этой затеи.

Министр иностранных дел Джули Бишоп, чья декларативная поддержка решения арбитражного суда вызывала раздражение Пекина, теперь сообщила госсекретарю США Рексу Тиллерсону, что «Австралия не изменит своего прошлого поведения в Южно-Китайском море, но и не пойдет на эскалацию напряженности с Пекином». Не менее важно, что во время ее пресс-конференции с находящимся с официальным визитом в Австралии 7 февраля министром иностранных дел Китая Ваном И, Бишоп выступила за дипломатический диалог между Китаем и другими странами-претендентами на территории в Южно-Китайском море. Китай давно выступает за такую позицию, особенно активно — со второй половины 2016 года, когда Пекин попытался делегитимизировать решение арбитражного суда.

Со своей стороны, Пекин удовлетворен тем, что идея совместного патрулирования Австралии и Индонезии в Южно-Китайском море до сих пор ни к чему не привела. Идея безосновательна, и, учитывая дружественное отношение президента Индонезии Джоко Видодо к Китаю, Пекин скептически относился к её сути. Тем не менее явный отказ Бишоп от этой затеи, о котором было сообщено в начале марта, был встречен с удовольствием в Пекине.

Таким образом, с точки зрения Китая, в отношении Южно-Китайского моря Австралия делает все правильно. Хотя Пекин по-прежнему жалуется на укрепление американо-австралийского военного союза, особенно в отношении развертывания американских войск в Австралии на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с Китаем, похоже, что Южно-Китайское море больше не является препятствием для углубления двусторонних связей между Пекином и Канберрой.

На экономическом фронте тоже не обошлось без хороших новостей. Экономические связи, подкрепленные всеобъемлющим соглашением о свободной торговле, подписанным в 2015 году, являются центральной опорой китайско-австралийских отношений.

На фоне того, как администрация Трампа следует политике «Америка прежде всего!» и вытекающим из неё национализму и протекционизму, Китай стремится заполнить образовавшийся вакуум. С тех пор как администрация США вышла из соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве (ТТП), объектом воздействия которого Пекин считал себя, Китай быстро стал борцом за глобализацию и свободную торговлю. Главным средством достижения этой цели является Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), в котором участвуют десять стран АСЕАН и шесть других государств, в том числе Австралия.

Во время встречи Вана с Бишоп в рамках 4-ого раунда китайско-австралийского дипломатического и стратегического диалога 7 февраля, глава китайской дипломатии призвал все стороны переговоров по ВРЭП, включая Австралию, ускорить переговорный процесс. Дипломат также подчеркнул важность защиты многосторонней системы торговли и выступил против всякого протекционизма.

Hans Карта. Австралия

Напротив, по политическим отношениям между Австралией и США был нанесен серьезный удар после инцидента с телефонным разговором между главами двух государств, который состоялся 2 февраля.

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Более того, китайские элиты не преминули заметить внутриполитические дебаты в Австралии о необходимости новой независимой внешней политики, которая была бы в меньшей степени подчинена США и больше — сосредоточена на Китае. На фоне заявлений ряда экспертов о том, что «мы живем в китайском мире», элиты в КНР не могут не думать о том, что Австралия является стратегическим призом, который можно получить в эпоху Трампа.

Однако в действительности не все так просто. В двусторонних отношениях по-прежнему существует большое число противоречий, даже в области экономики. Хотя обе страны поддерживают ВРЭП, у них разные взгляды на то, что уместно — Китай стремится заключить быструю сделку с «наименьшим знаменателем», тогда как Австралия выступает за «высококачественное» соглашение.

И несмотря на прогресс, достигнутый с конца прошло года, в ходе визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцян не получилось достигнуть цели общей стратегии КНР, которая заключается в официальной поддержке инициативы «Один пояс и один путь» посредством подписания соглашения о создании в Австралии соответствующей инфраструктуры.

Для углубления отношений все еще существуют преграды. Так, проамериканское крыло по-прежнему играет решающую роль в политике страны, когда речь идет о трехсторонних отношениях между Австралией, США и Китаем. Тактически, Бишоп поддерживает дипломатические шаги КНР в отношении Южно-Китайского моря; но на стратегическом уровне она призывает администрацию Трампа расширить роль США в Азии. Несмотря на то, что напряженность в Южно-Китайском море в последнее время снизилась, её долговременное воздействие можно по-прежнему наблюдать в том, насколько подозрительно Австралия относится к стратегическим амбициям КНР. Это видно в отношении к инициативе «один пояс — один путь», а также к китайским инвестициям в Австралию.

Если в Пекине неглупы, то им не стоит ожидать, что Австралию можно привлечь на свою сторону, если вбить клин между Вашингтоном и Канберрой. Такая попытка будет носить негативный политический, а также контрпродуктивный стратегический характер. Вместо этого КНР следует пойти по пути дипломатии и ответить на обеспокоенность Австралии относительно стабильности основанного на правилах миропорядка, при условии того, что Пекин будет мощным гарантом такого порядка. В то же самое время Китай должен продемонстрировать Австралии, что он является надежным партнером в вопросах экономики и безопасности, а также что сотрудничество с ним будет способствовать в долгосрочном плане процветанию и безопасности островного государства.

Когда эти цели выполнены, заключает автор, союз Австралии с США будет не таким важным источником беспокойства для Пекина, просто потому что отношения между Австралией и Китаем будут намного сильнее.