Трамп: СМИ переврали содержание телефонного разговора с Тернбуллом

Вашингтон, , 17:24 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выразил благодарность премьер-министру Австралии Малькольму Тернбуллу за то, что тот поведал миру правду об их телефонном разговоре, а также обвинил средства массовой информации в ложном освещении данного события. Соответствующее заявление Трамп опубликовал сегодня, 3 февраля, в своем Twitter.

«Спасибо, премьер-министр Австралии, за правду о нашем очень мирном разговоре, о котором соврали фейковые СМИ. Очень любезно!» — написал Трамп.

Напомним, накануне газета The Washington Post со ссылкой на свои источники писала, что телефонный разговор Трампа с Тернбуллом был крайне неконструктивным, и что Трамп попросту бросил трубку, проговорив с премьер-министром Австралии всего 20 минут, вместо запланированного часа. Якобы Трамп и Тернбулл не смогли договориться относительно соглашения между Австралией и США, подписанного ещё Бараком Обамой о разовом переселении в США 1250 беженцев с Ближнего Востока и Африки, находящихся в Австралии.

Однако, позднее Тернбулл заявил, что телефонный разговор с Трампом был очень «искренним и откровенным», а также подчеркнул, что СМИ неправильно преподнесли детали беседы.

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