В Таджикистане сегодня, 27 марта, начинаются совместные «учения по реагированию на кризис» министерств обороны Таджикистана и США. В пресс-службе посольства США уточнили, что мероприятия продлятся до 7 апреля, а участие в них примут 100 сотрудников спецслужб Таджикистана и 150 — США.

Таджикистан

«Тренинг представляет собой антикризисное мероприятие, состоящее из имитированных сценариев для содействия скоординированным действиям партнеров по борьбе с транснациональным терроризмом. Большая часть этих учений будет проводиться в военных учебных центрах по всему Таджикистану. Однако небольшая часть будет проводиться в других местах, одобренных правительством Республики Таджикистан», — сказано в сообщении пресс-службы посольства.

В посольстве обозначили и цели проведения маневров: «Эти учения разработаны для повышения уровня региональной безопасности и стабильности, за счет расширения возможностей и координации между силами безопасности США и Таджикистана. Взаимодействие военных подразделений направлено на расширение уровней сотрудничества, укрепление взаимного потенциала и содействие долгосрочной региональной стабильности и совместным операциям между Соединенными Штатами и Таджикистаном».

По мнению военного эксперта Александра Храмчихина, подобные учения — это политика и имитация бурной деятельности, никакого эффекта от них быть не может. Объясняет он это тем, что демонстрация активности в борьбе с международным терроризмом — это своеобразный тренд, а сама борьба стала новой всемирной религией.

«При Обаме стало понятно, что США «не тянут» Центральную Азию, то есть Америка не может в этом деле соперничать ни с Россией, ни с Китаем. И я не думаю, что что-то может измениться при Трампе», — цитирует слова эксперта «Sputnik Таджикистан».

Вполне возможно, что эти антитеррористические мероприятия на территории Таджикистана США проводят с целью ознакомления подразделений своих спецслужб с потенциально возможным в будущем театром военных действий. Так сказать, разведка в форме учений.

Во-первых, Россия

Основным стратегическим партнером в сфере безопасности для Таджикистана давно стала Россия, у которой в этой стране дислоцировано крупнейшее зарубежное военное соединение — 201-я база, и которая обучает таджикских солдат, регулярно проводит антитеррористические учения с использованием различной военной техники. Кроме того, тысячи таджикских военных проходят обучение в российских вузах.

Примечателен тот факт, что как раз именно сегодня в Таджикистане, 27 марта, начинаются другие совместные учения, уже традиционные — с Россией. Участие в маневрах, которые пройдут на пяти полигонах, по данным таджикской стороны, примут около 50 тысяч таджикских и 2 тысячи российских военнослужащих, будет задействовано порядка тысячи единиц бронетехники, артиллерии и 40 единиц боевой и транспортной авиации. Разница в масштабах налицо.

Зачем это нужно Штатам?

Проведение подобного мероприятия — своего рода послание и мировым игрокам, и среднеазиатским лидерам о том, что США все еще не намерены «сдавать» регион России и КНР и дают понять, что их интерес к Средней Азии не ослабел. Для обозначения подобных позиций максимально подходит именно Таджикистан, у которого есть опасный сосед и слабые собственные силы безопасности.

Ранее, в ноябре 2016 года, посольство США уже предупреждало о террористической угрозе с афганских рубежей. Представительство рекомендовало своим согражданам избегать остановок общественного транспорта, а находящимся в Горно-Бадахшанской автономной области советовало отказаться от езды на велосипеде вблизи таджикско-афганской границы.

К счастью, террористических атак с тех пор в стране не происходило. Но позже глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода заявил о том, что по ту сторону Пянджа наблюдается скопление террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Такая обстановка позволяет США использовать внешние угрозы как серьезный аргумент для властей Таджикистана: нужно усиливать американское присутствие и влияние на местный силовой блок, пытаясь дать некий противовес и альтернативу присутствию российскому. Некоторым тому подтверждением можно назвать выбор даты начала учений, едва ли можно предположить, что их совпадение случайно.

Организовывая учения или «тренинги», как их обозначило посольство, американские спецслужбы получают возможность на практике оценить состояние таджикских вооруженных сил: их оснащение и тактику действий, уровень компетенции офицеров, боеспособность подразделений. Попутно можно завести полезные знакомства среди командного состава.

Зачем это Таджикистану?

Таджикистан, находясь перед угрозой массового вторжения боевиков террористических группировок извне, а также имея собственных бывших, «раскаявшихся» и потенциальных адептов радикальных течений, и понимая недостаточность собственных сил для отражения их возможных атак, вынужден прибегать к помощи влиятельных союзников. На протяжении многих лет и по сей день в роли «стратегического партнера», как на каждой встрече с представителями РФ любого уровня подчеркивает таджикская сторона, выступает Россия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Также, понимая, что страна практически полностью находится в зоне влияния России (входит в ШОС, ОДКБ, на протяжении последних лет рассматривает вопрос о вступлении в ЕАЭС и не снимает его с повестки), таджикские власти, вероятно, считают необходимым демонстрировать некоторую «взрослость» и показывать, что имеют и других союзников, готовых поддержать стабильность страны и ее безопасность.

«Власти Таджикистана проводят политику открытых дверей. Несмотря на то, что в военных вопросах стратегическим союзником является Россия, Таджикистан развивает сотрудничество в военной области и с западными странами, в частности со странами-членами НАТО. Такие учения способствуют повышению опыта, мастерства и боевой готовности вооруженных сил Таджикистана», — считает таджикский эксперт Махди Собир.

Таджикистан, конечно, не на тех позициях, когда можно позволить себе отказаться от того, что партнеры называют помощью. Однако при оценке эффективности мероприятий нелишне задуматься, в какой роли тогда выступает страна: как объект оказания международной поддержки перед лицом опасности или же как инструмент для достижения целей, не связанных с интересами принимающей стороны.

Покуда обстановка в Афганистане в каком-либо формате не нормализуется, страны Средней Азии, проводящие «политику открытых дверей», будут оставаться удобной площадкой для споров за зону влияния в регионе.

Нельзя не согласиться, что начавшиеся учения повысят опыт и боевую готовность вооруженных сил. Вопрос — чьих?