Виталий Черников, , 12:08 — REGNUM

Простые арифметические расчеты показывают, что в Калуге по официальным отчетам площадь уборки городских улиц превышает их реальную площадь как минимум на полмиллиона квадратных метров. Только одно это может давать фирмам-подрядчикам и их покровителям до 40 миллионов рублей «экономии» ежегодно.

Калужан, казалось бы, уже ничем удивить невозможно. Международный аэропорт, из которого не летают за рубеж, платный кусочек трассы М3 «Украина» в 70 км длиной, по которому некуда разгоняться и который негде объехать, строительство второй очереди музея истории космонавтики, в ходе которого исчезли астрономические суммы бюджетных рублей, снос городского Центрального рынка и разбивка на его месте «сквера неподкупности власти», которую (разбивку) начали почему-то в самый разгар морозов и снегопадов, и ещё многое другое являлось в последние годы признаком уникальности калужского «управленческого чуда».

Но, как выяснилось недавно, не все возможности удивлять еще исчерпаны городскими властями.

В 2015 году десант московских управленцев из Солнцевского района столицы во главе с бывшим главой Солнцевской управы Константином Горобцовым, назначенным городским Головой Калуги, приступил к освоению бюджетных средств, не мудрствуя лукаво пригласив к пирогу старого партнера по Западному административному округу Москвы — ООО «Квант Оптика». К этому моменту решением Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве от 19.06.2015 по делу № 1−11−2252/77−14 ООО «Квант Оптика» на пару с ООО «Трансстромсервис» уже были признаны нарушителями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» посредством заключения устного картельного соглашения по участию в аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства на территории Западного административного округа города Москвы. В качестве доказательства сговора УФАС Москвы приводило факт подачи заявок и подписания контрактов обеими фирмами с одного IP-адреса 81.90.1.29 , что невозможно ни при каких условиях для организаций, расположенных по разным физическим адресам. В свою очередь ООО «Трансстромсервис» представило сведения о том, что оно сдавало в аренду ООО «Квант Оптика» нежилое помещение на своей территории, откуда, якобы, ООО «Квант Оптика» на протяжении трёх лет и выходило в интернет для подачи заявок. Однако проведённый антимонопольщиками анализ свойств файлов ООО «Квант Оптика» и ООО «Трансстромсервис» с данного IP-адреса показал совпадение учетных записей на которых создавались и изменялись файлы заявок, их наименований и объемов, а также дат и времени изменения. Другими словами, документы конкурирующих фирм для подачи на конкурс печатались на одном компьютере и в одно и то же время. Здесь можно добавить ещё и то, что ООО «Квант Оптика» в течение нескольких месяцев в 2014 году базировалась в Москве на ул. Генерала Дорохова, д.27, где до настоящего времени располагаются две организации, полностью аффилированных ООО «Трансстромсервис» — ООО «Ренткар Строгино» и ООО «Мосдорцентр». Именно в этот период «Квант Оптика» в квази-споре с ООО «Трансстромсервис» выиграло несколько тендеров, организованных ГБУ «Автомобильные дороги СЗАО» и ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».

Несмотря на то, что уличённые в сговоре компании в 2015 году обжаловали решение УФАС в суде (о результатах расскажем чуть позже), клеймо недобросовестного подрядчика сделало своё дело — заказы в Москве пошли на убыль. Так с 2012 по 2015 год суммарные доходы ООО «Квант Оптика» и ООО «Трансстромсервис» по контрактам с московскими заказчиками сократились втрое — с четырех с половиной миллиардов рублей в год до «всего лишь» полутора миллиардов. И тут подвернулась Калуга.

Здесь бывшие солнцевские начальники поддержали бывшего подрядчика и, талантливо имитируя конкурентность, выставили на конкурс по содержанию городских дорог 297 миллионов рублей. Ничто не предвещало особых проблем, пока не оказалось, что кроме «Квант Оптики» в споре за муниципальный контракт рискнуло поучаствовать калужское ООО «Компания «РУС». Это старейшее городское предприятие, специализирующееся на уборке города десятки лет, сумело не только найти необходимые средства для внесения в качестве обеспечения своего участия в конкурсе, но и снизить заявленную цену на 30 миллионов рублей. Казалось бы — вот он, победитель! Ан нет. Вопреки правилам и здравому смыслу победителем признается ООО «Квант Оптика». «Компания «РУС» обжалует столь очевидное нарушение закона и по представлению прокуратуры результаты конкурса отменяют.

Поняв, что калужская фирма не даст спокойной жизни москвичам, городские начальники придумывают оригинальный способ отбить «нищебродам» охоту тягаться со «столичными пацанами». Новый конкурс по содержанию дорог впервые в истории Калуги объявляется на сумму 706 миллионов рублей и на срок три года. Это влечет за собой увеличение залогового взноса практически в три раза до 219 миллионов рублей, что делает нереальным участие в аукционе подавляющего большинства калужских предприятий, специализирующихся на уборке и содержании дорог.

Разумеется, победителем вновь и теперь уже на законных основаниях становится ООО «Квант Оптика». Второй участник — ООО «Компания «РУС» на этот раз выставляет бОльшую цену на свои услуги, взамен получив небольшой подряд на уборку ряда городских территорий. Ну, очень похоже на вскрытую УФАСом Москвы схему с «Квант-Оптикой» и «Трансстромсервисом»! Кстати, попутно «Квант-Оптика» выигрывает еще два конкурса у городских властей на общую сумму более 70-ти миллионов рублей.

В то время, как в 2015−16 гг. ООО «Квант Оптика» успешно осваивает городские деньги, калужане начинают выражать всё большее недовольство качеством уборки города. Зимой по улицам невозможно проехать, а по тротуарам пройти. Оставшиеся после схода снега песчаные завалы вдоль обочин не убираются до лета, облака пыли забивают легкие и квартиры. Нынешней зимой ГИБДД фиксирует существенный рост числа мелких ДТП, связанных с заужением проезжей части большинства городских дорог. В некоторых случаях оно достигает двукратной величины. Не замечать этого уже невозможно. Проблема качества уборки выходит на областной уровень, к её решению подключается офис губернатора.

Городские власти вынуждены применить штрафные санкции к ООО «Квант Оптика» за ненадлежащее исполнение обязательств, а затем в самый разгар декабрьских снегопадов досрочно, на полтора года, раньше расторгнуть контракт с исполнителем. Странным в этой ситуации выглядит то, что городская Управа при острой нехватке бюджетных средств и задержке платежей по множеству других контрактов, умудряется выплатить компании-халтурщику за менее чем полтора года работы почти полмиллиарда рублей из контрактных 700 миллионов, в то время, как ООО «Квант Оптика» в июле 2016 года начинает процедуру собственного банкротства. А ведь совсем недавно фирма имела миллиардные доходы на московских контрактах. Почему вдруг банкротство? Знающие люди утверждают, что это может говорить о попытке организации уйти от налогов и обязательств перед заказчиками и субподрядчиками. И косвенное подтверждение этому уже есть. В арбитражном производстве Москвы и Московской области находится с десяток дел, где и заказчики, и субподрядчики требуют привлечь ООО «Квант Оптика» к ответственности. Кто за неосновательное обогащение на контрактах, кто за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам. Многие истцы указывают на то, что бездеятельность ликвидационной комиссии по расчетам с партнерами свидетельствует о недобросовестности ООО «Квант Оптика» и о злоупотреблении правом с его стороны с целью уклонения от оплаты задолженностей.

Как бы там ни было, а городская Управа в этих условиях обязана объявить новый аукцион по содержанию городских дорог. Причем, в соответствии с законодательством по данному виду работ должен быть объявлен аукцион электронный. Казалось бы — чего проще? Однако и здесь не обходится без чиновничьих кульбитов. В конкурсную документацию как бы между прочим, наряду с основным и самым объемным, включаются скромный по масштабам вид деятельности, не требующий проведения электронного аукциона, а именно «услуги по подметанию и уборке снега». На этом шатком основании проводится «открытый конкурс» с подачей претендентами запечатанных конвертов, а точнее — одним претендентом одного конверта. Снова трехлетний срок исполнения контракта, но сумма уже 730 млн. рублей. Понятно, что никто из сидящих практически без работы местных подрядчиков в аукционе участвовать не в состоянии.

Кто же выражает готовность принять эстафетную палочку у проштрафившейся московской фирмы? Московская же компания ООО «Трансстройсервис». Почти полная тезка той самой фирмы ООО «Трансстромсервис», которая в своё вместе с ООО «Квант Оптика» совершенно «независимо» посылала с одного и того же IP-адреса заявки на участие в более чем десятке московских аукционов.

А есть ли между этими почти близнецами еще какое-нибудь сходство, кроме 15 букв в названии? Есть, да ещё какое! К учреждению обеих фирм имеет прямое отношение семья Шкатуловых — братья Петр и Максим, и сын одного из них Илья. Но и это ещё не всё. «Родственная» связь обнаружилась и с ООО «Квант Оптика». Эта компания в июле 2014 года почему-то решила переехать из Москвы в г. Красногорск. Именно в этом городе двумя месяцами раньше, в апреле, была зарегистрирована фирма-близнец спарринг-партнёра «Квант Оптики» «Трансстромсервиса» — ООО «Трансстройсервис».

Что же это за акробатическая клоунада? — спросит въедливый читатель, — ведь «Квант Оптика» была уличена УФАС Москвы в картельном сговоре?! Её ещё в 2015 году не должны были рассматривать в качестве исполнителя, не так ли? А фокусы с заменой в названии фирмы одной буквы и вовсе попахивают мошенничеством, так?

Так, да не совсем. Вернемся к тому моменту, когда «Квант Оптика» и «Трансстромсервис» обжаловали решение и предписание УФАС Москвы от 19.06.2015 по делу №1−11−2252/77−14, а также два постановления столичных антимонопольщиков о привлечении этих компаний к административной ответственности по части1 статьи 14.32 КоАП РФ с назначением наказания каждой из них в виде штрафа в размере 14 миллионов 607 тысяч 125,55 руб.

Арбитражный суд города Москвы тщательно рассмотрел заявления наказанных организаций и не нашел оснований для их удовлетворения. Тогда обиженные ООО подали апелляционные жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд, который по не совсем понятным основаниям отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил заявления «Квант Оптики» и «Трансстромсервиса». Теперь уже Московское УФАС направило кассационную жалобу в Арбитражный суд Московского округа, требуя отменить постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. И 20 декабря 2016 года окружной арбитраж, согласившись с доводами УФАС, отменил постановление апелляционного суда в связи с выявленным в процессе рассмотрения апелляционной жалобы нарушением норм права, оставив в силе решение Арбитражного суда города Москвы, подтвердившего, как мы уже знаем, наличие картельного сговора между «Квант Оптикой» и «Трансстромсервисом».

Столь пространная вставка про судебный пинг-понг потребовалась для того, чтобы стало понятно, почему городская Управа Калуги, с самого начала зная о подмоченной репутации ООО «Квант Оптика», формально имела возможность допустить его к участию в конкурсе. Вплоть до декабря прошлого года с точки зрения права «Квант Оптика» и «Трансстромсервис» не являлись недобросовестными подрядчиками. То есть, факт нарушений с их стороны был выявлен, но серия обжалований «заморозила» признание их виновными в картельном сговоре.

И вот здесь становится понятным и внезапное «банкротство» и фортель с фирмой-«близнецом». «Материнская» компания «Трансстромсервис» после декабрьского решения Арбитражного суда Московского округа шансов быть допущенной к муниципальному пирогу уже не имеет. Но отдавать деньги в чужие руки партнерам ой, как не хочется. Поэтому на конкурс идет «дочка» (а точнее «сынок»), пока ещё не попавший в разряд недобросовестных поставщиков. Формат конкурса дружественной городской Управой подобран таким образом, чтобы минимизировать в нём участие случайных конкурентов. И в итоге 21 января 2017 года ООО «Трансстройсервис» ввиду отсутствия других предложений признается победителем в качестве единственного поставщика. Однако и здесь выходит небольшая накладка.

Жалобу на неправильный, по её мнению, порядок проведения конкурса и нарушение своих прав, направляет в Калужский УФАС компания ООО «Пару Групп», опоздавшая подать в срок документы на конкурс. И надзорная инстанция признает эту жалобу обоснованной в части нарушений при определении формата конкурсных процедур. В частности, решением Комиссии по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Калужского УФАС от 31 января 2017 года в действиях Заказчика (муниципального казённого учреждения «Служба единого заказа городского хозяйства» города Калуги) зафиксированы нарушения части 5 статьи 24, части 2 статьи 59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Другими словами, в данном случае Управа должна была проводить электронный аукцион, что дало бы возможность принять в нем участие значительно большему числу потенциальных поставщиков. В итоге региональный УФАС постановляет передать материалы дела уполномоченному должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Но и это еще не всё. Российские правила дорожного движения в понятие «дорога» включают «одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии». Частной разновидностью дорог являются городские улицы. Эта короткая справка понадобится нам при решении несложной арифметической задачки.

В Калуге площадь всех подлежащих уборке улиц составляет 5 миллионов 240 тысяч квадратных метров. Эта цифра со ссылкой на первого заместителя городского Головы Андрея Лыпарева приведена на сайте городской Управы Калуги по состоянию на 12.02.2017 г.

Из этих пяти с лишним миллионов квадратов 1,41 млн. находятся в сельской местности и их уборкой занимается ООО «Стройсервис».

Очистку 1,65 млн. кв. м (без учета уборки газонов) осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление (СМЭУ)».

Еще 2,62 млн. кв. м (тоже без учета газонов) до декабря 2016 г. чистило ООО «Квант Оптика», а с февраля 2017 будет убирать ООО «Трансстройсервис».

А теперь давайте сложим все эти цифры, взятые из официальных документов, размещенных на разных ресурсах в Интернете городской Управой Калуги:

1,41 + 1,65 + 2,62 = 5,68 млн. кв. м

Это на 440 тысяч (!) квадратных метров больше, чем обозначил первый заместитель городского головы А.Лыпарев. Как же так? Ошибся Лыпарев, или врут документы? А ведь в наш расчёт не вошла площадь уборки газонов, которые, как мы помним, наряду с тротуарами, тоже являются частью дороги. Газонов по документам получается ещё 1,42 млн. кв.м. Итого более 7,5 миллионов квадратных метров убираемой территории при 5,24 подлежащих уборке.

Можно, конечно, сказать, что мы что-то не так посчитали. Что тротуары не входят в состав улицы, а газоны входят, что остановки убираются по другим расценкам и поэтому считаются отдельно и т.д. и т.п. Сказать-то можно. Проверить трудно. Потому что ни одна из комбинаций не сходится с цифрой 5,24 млн. кв.м. В такой мутной воде рыбка ловится как нельзя лучше. А улицы убираются как нельзя хуже.

И последнее. Было бы несправедливым причислять к «мутящим» воду только московский десант управленцев. Высокую степень участия в этом деле проявляют и высокопоставленные чиновники калужского разлива. Так, например, заместитель городского головы Калуги и одновременно руководитель Управления делами того же головы Алексей Волков, приложил немало усилий к тому, чтобы конкурс на уборку города прошёл так, как он прошёл. Именно подчинённое ему Управление осуществляет юридическое сопровождение и контроль муниципальных закупок. Более того, злые языки утверждают, что Волков потратил много времени и личного обаяния, чтобы убедить начальника областного УФАС не рубить голов и отказаться от жесткой оценки результатов прошедшего конкурса. Так это или нет — с точностью утверждать невозможно, но приведённое выше решение калужского УФАС, действительно, выглядит чрезмерно мягким, учитывая сумму контракта и сопутствующие его заключению обстоятельства.