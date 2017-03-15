Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана обнародовал динамику изменения цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе 2017 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Согласно отчету, только за месяц (по сравнению с декабрем 2016 года) цены на экспортируемые товары выросли на 8,6%, импортируемые — на 0,8%.

Между тем, если рассматривать динамику изменений в годовом выражении, то по сравнению с январем 2016 года прирост цен на экспортируемые товары составил 20,9%, импорт же вырос за этот период на 12,2%.

Как отмечают в Комитете по статистике, в сегменте экспорта наибольший рост приходится на нефть — 12,4%, уголь — 12,1%, ферросплавы — 10,9%, цинк — 4,2%, свинец — 3,5%, руды цветных и черных металлов — 2,9%, хлопок — 1,4%. При этом снизились цены на алюминий — 1,7%, ячмень — 3% и пшеницу — 2,5%.

Что касается ввозимой продукции, то больше всего в продуктовом сегменте цены поднялись на маргарин — 2,3%, молочные товары — 2,2%, растительное масло — 1,5%, мясо птицы и рыбы — 1,2%. Среди непродовольственных товаров подорожали шины — 5,6%, пластмасса — 3,3%, краски и лаки — 3,1%, лекарственные средства — 1,2%.

При этом, согласно статданным, не вся импортируемая продукция выросла в цене. К примеру, овощи стали дешевле на 5,7%, фрукты и орехи — на 3,2%, табак — на 5,7%.

Яблоки

В Статкомитете подчеркивают, что с 2016 года индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге. В то время как в предыдущие годы они указывались в долларах США.

Увеличение стоимости экспорта является важным знаком для экономики Казахстана. Оно непосредственно влияет на саму экономику, а опосредованно — на состояние платежного баланса, а значит и финансовой системы, особенно банков.

Объем внешнеторгового оборота Казахстана в январе 2017 года составил $5,263 млрд долларов (310,5 млрд рублей), что на 21,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Согласно статданным, экспорт за отчетный период составил 3,276 млрд долларов (193,3 млрд рублей), что на 18,9% больше, чем годом ранее, импорт вырос на 25% и составил 1,987 млрд долларов (117,2 млрд рублей). При этом сальдо внешнеторгового баланса Казахстана в январе 2017 года составило 1,3 млрд (76,7 млрд рублей), что на 9,6% выше уровня января 2016 года.

Отметим также, что экспорт в страны ЕАЭС в январе 2017 года составил $367,4 млн (21,6 млрд рублей), что на 59,2% больше по сравнению с январем 2016 года, импорт вырос на 51,3% и достиг отметки в 831,4 млн долларов (49,05 млрд рублей).

Основными покупателями казахстанской продукции в отчетном периоде являлись Италия — 20,3% от всего экспорта республики, Китай — 11,4% и Франция — 11,3%.

Основными импортерами Казахстана были Россия — 39,6%, Китай — 16,8%, США — 7,7%.

Напомним также, что в феврале 2017 года министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов заявлял, что согласно прогнозам ведомства, несколько основных отраслей экономики республики должны показать рост по итогам года.

«Значительный рост должна показать горнодобывающая промышленность — на 3,6%, производство продуктов питания — на 3,2%, машиностроение — на 13%. Мы также планируем дальнейший рост в сельском хозяйстве — на 2,5%, строительном секторе — на 2,6%, транспорте и логистике — на 4%», — сообщил тогда Сулейменов.

Казахстанский тенге

Также в феврале 2017 года Национальный банк РК опубликовал пресс-релиз с предварительной оценкой платежного баланса и реального обменного курса тенге. В нем отмечалось, что за 2016 год дефицит текущего счета платежного баланса составил 8,2 млрд долларов США при положительном торговом балансе в размере 9,4 млрд долларов. В 2015 году дефицит текущего счета составлял 5,5 млрд долларов при профиците торгового баланса в 12,7 млрд долларов. То есть ситуация с платежным балансом ухудшилась.

На фоне роста отдельных отраслей тревогу продолжает вызывать состояние казахстанских банков. Как рассчитала в своем отчете S&P Global Ratings, проблемные кредиты (в соответствии с определением S&P Global Ratings — кредиты, просроченные более чем на 90 дней, и реструктурированные кредиты с измененными первоначальными сроками погашения) могут составить около 25−30% совокупных кредитов банковской системы в 2017 году или даже достичь 45%, если кредит, предоставленный Казкоммерцбанком АО «БТА банк», будет классифицирован как проблемный. «Мы считаем, что текущий уровень резервирования, составляющий для казахстанских банков около 11% от общего объема кредитов, является недостаточным для адекватного покрытия проблемных кредитов», — подчеркивается в тексте.

Помимо помощи банкам, анонсированной государством, улучшение банковского сектора может произойти за счет слияния банков. Сегодня, 15 марта, акционеры АО «Tengri Bank» и АО «Capital Bank Kazakhstan» подписали меморандум о намерениях объединения двух финансовых институтов, что следует из документа, опубликованного на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Возможно, что это не последнее слияние казахстанских банков, и их количество до конца 2017 года еще больше сократится.

Таким образом, на фоне частичного улучшения ситуации в отдельных отраслях реального сектора, финансовый сектор страны будет переживать сложные времена, прилагая существенные усилия для улучшения своего положения.

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