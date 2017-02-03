Национальный банк Казахстана ужесточит контроль над банками второго уровня

Необходимые для этого поправки в законодательство уже разрабатываются в ведомстве

Астана, , 17:21 — REGNUM Главным приоритетом деятельности Национального банка в среднесрочном периоде является снижение уровня инфляции до 3−4%. Об этом сегодня, выступая на расширенном заседании правительства, посвященном итогам 2016 года, заявил председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев.

«В соответствии с Посланием президента Национальный Банк продолжит реализацию принципов инфляционного таргетирования. Задача по поэтапному снижению инфляции до 3−4% в среднесрочном периоде станет для нас приоритетной. При этом Национальный Банк будет способствовать долгосрочному экономическому росту путем поиска оптимального баланса между целями по инфляции и макроэкономической стабильностью», — сообщил Акишев, пояснив, что снижение инфляции — наиболее важный показатель стабилизации макроэкономической ситуации в стране.

Не обошел своим вниманием финрегулятор и ситуацию с обменным курсом национальной валюты. По словам Акишева, сегодня обменный курс тенге соответствует объективным факторам.

«После перехода на режим свободно плавающего обменного курса и адаптации субъектов экономики к новым условиям, обменный курс тенге стабилизировался. Курс соответствует объективным факторам и обеспечивает конкурентоспособность наших производителей. «Все это происходит на фоне отсутствия вмешательства Национального Банка на валютном рынке. Мы не проводим интервенции с сентября 2016 года», — подчеркнул глава Нацбанка.

Еще одним достижением в работе ведомства в минувшем году стал значительный прогресс в дедолларизации экономики.

«В прошлом году был достигнут значительный прогресс в увеличении доли национальной валюты тенге как средства накопления, расчетов и измерителя стоимости активов. Так, за 2016 год депозиты в тенге выросли на 66% или же 3,3 трлн тенге (660 млрд руб.), в иностранной валюте — снизились на 10% или же на 1,1 трлн тенге (220 млрд руб.). Уровень долларизации всех депозитов с максимального уровня в 70% снизился до 55%, а по депозитам физических лиц — с 80% до 62%. Международный опыт показывает, что у многих стран, имевших высокую долю долларизации, уходили годы, чтобы добиться таких же результатов», — отметил Акишев.

По словам Акишева, достижению таких результатов способствовали, в первую очередь, стабилизация на валютном рынке и меры Нацбанка по повышению привлекательности тенговых инструментов. При этом он отметил, что рост тенговых ресурсов в свою очередь привел к достижению максимального значения в истории Казахстана монетизации экономики.

«Показатель М2, который включает в себя все тенге в экономике, вырос в полтора раза и достиг 12,6 трлн тенге (2,52 трлн руб.) — рост на 4 трлн тенге (800 млрд руб.). Денежная масса М3 за год выросла почти на 16% — до 20 трлн тенге (4 трлн руб.). Отношение всех денег в экономике к валовому внутреннему продукту, то есть уровень монетизации, составил 45% — это максимальный показатель в истории Казахстана», — пояснил глава Нацбанка.

Он также добавил, что в соответствии с Посланием президента Национальный банк приступил к разработке комплекса мер по оздоровлению банковского сектора.

«Перезагрузка» финансового сектора страны и восстановление кредитной активности банковского сектора. Эти направления определены в Послании, и мы уже начали соответствующую работу. Сложная макроэкономическая ситуация в последние годы не могла не отразиться на банковском секторе. В условиях сокращения фондирования и увеличения его стоимости, снижения потребительского спроса и дефицита рентабельных проектов банковский бизнес стал менее эффективным в процессе кредитования реального сектора экономики. Особенно остро это проявляется сейчас, когда многие прошлые проблемы банковского сектора так и не были полностью решены. Без решения этих проблем невозможно обеспечить полноценное кредитование экономики со стороны банков». Мы понимаем, что оздоровление банковского сектора для многих участников может стать болезненным процессом, так как потребует дополнительных вложений со стороны акционеров, либо консолидации с другими игроками», — заявил Акишев.

По его словам, финрегулятор уже приступил к разработке комплекса мер по оздоровлению банковского сектора, в рамках которого будут реализованы международные принципы регуляторного и надзорного процесса.

«Сейчас Национальный Банк не имеет возможности оперативно реагировать на изменение ситуации в банке, пока не будут нарушены пруденциальные нормативы. Формализованность подходов приводит к тому, что наблюдая факты вывода денег из банков при отсутствии нарушений законодательства, Национальный Банк не может применить меры воздействия или приостановить такие операции. Хотя, очевидно, это требуется для защиты средств вкладчиков. В этих условиях Национальный Банк планирует усилить работу по превентивному предупреждению кризисных явлений, не дожидаясь возникновения проблем и реализации риска». Это и есть внедрение риск-ориентированного надзора и мотивированного суждения регулятора», — сообщил Акишев.

В частности, Нацбанк, по словам Акишева, намерен внедрить до апреля 2017 года единую методику оценки провизий с соответствующей корректировкой капитала банка. Еще одной мерой станет ужесточение подходов к оценке сделок банков со связанными лицами и сделок на льготных условиях.

«В ближайшее время мы внесем предложения в Правительство по повышению ответственности аудиторов и оценщиков за сокрытие информации об ухудшении финансового состояния банка, вплоть до запрета на осуществление деятельности на финансовом рынке. Также требуется на законодательном уровне усилить мандат Национального банка в части проведения принудительной реструктуризации структуры капитала банка, а также упростить процессы объединения банков. Соответствующий пакет законодательных поправок будет разработан Национальным банком и внесен в правительство в короткие сроки», — пообещал он.

Напомним, в расширенном заседании правительства принял участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Глава государства не только осудил тех, кто совершает нападки на председателя Национального банка, но и заявил о своей стопроцентной поддержке Данияра Акишева.

«Считаю, что Национальный банк грамотно работал. Тяжелейший прошлый год. Сейчас я поставил задачу, чтобы возможности банков по предварительному контролю и регулированию банков усилить законодательным способом. Дать право такое надо. Вмешательство в дела Национального банка считать вмешательством в дела финансовой системы страны и наказывать. Я смотрю и вижу — чем больше Национальный банк начинает наводить порядок, тем больше нападки на председателя Нацбанка, которого я стопроцентно поддерживаю. Это делают акционеры и спонсоры, которые здесь сидят, в этом зале, некоторые. Никого не бойся, никого. Действуй смело, честно по закону. И кто будет вмешиваться, лезть, скажи мне фамилии», — заявил президент.

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