То в жар, то в холод

Юлия Карнаева ИА REGNUM Крестный ход у Исаакиевского собора, 12.02.17

Когда группа ректоров петербургских гражданских и военных вузов 7 февраля в открытом письме призвала к срочной передаче Исаакиевского собора в распоряжение Русской православной церкви, лучше всего — к Пасхе, 16 апреля, только ленивый не указал на опасность подобного предложения. Музейщики были в шоке: в храме 26 тысяч объектов охраны, многие из которых являются частью Музейного фонда России, и просто так выволочь их в другое здание за пару месяцев не под силу даже очень политически мотивированным сотрудникам.

Спустя десять дней, 17 февраля, крупнейшие федеральные СМИ сообщили о том, что Кремль недоволен конфликтом вокруг Исаакия, решение о передаче которого церкви губернатор Георгий Полтавченко принял без санкции президента Владимира Путина: мол, в Петербурге многие против перевода собора под крыло РПЦ, рейтинги местной власти падают, Москва обеспокоена. Чересчур оптимистичные петербуржцы в тот же день начали праздновать победу над «загребущими руками церковников», и даже над самим губернатором Полтавченко, посчитав, что ему пригрозили из высших эшелонов власти путем информационного вброса. Все это явно контрастировало с публичными заявлениями патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который в тот же день поспешил назвать передачу Исаакия символом «примирения народа».

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Юлия Карнаева ИА REGNUM Алтарь Исаакиевского собора

После упомянутых событий вопрос об Исаакиевском соборе «завис» почти на целый месяц. Но в последние два дня ситуация резко обострилась: вот уже и Георгия Полтавченко привлекли к судебному процессу против передачи собора; музей в Исаакии то ли выселяют уже к Пасхе, то ли не выселяют; оппозиционерам вроде бы удалось добиться разрешения на митинг на Марсовом поле 18 марта, но уже на следующий день Горизбирком отклоняет их заявку на референдум. Только наделенные изрядной долей наивности могут пытаться объяснить такую стремительность событий серией случайных совпадений.

Губернатора тянут в суд

Ситуация изменилась менее чем за 40 часов. Первым удивлением стал фактический вызов губернатора Георгия Полтавченко в суд в качестве заинтересованного лица в процессе, где четверо истцов оспаривают законность декабрьского распоряжения Комитета имущественных отношений о подготовке Исаакия к передаче в руки церкви. С идеей вызвать в Смольнинский суд губернатора внезапно выступила 13 марта ведущая дело судья Татьяна Матусяк, которая уже может писать диссертацию о политизированных процессах на петербургской земле. Возражений ни у кого не возникло.

Адвокат Сергей Голубок назвал историю с привлечением губернатора в качестве третьего лица «абсолютно техническим и ординарным процессуальным решением». Конечно же, сам Георгий Полтавченко ни в какой суд не пойдет. Он даже может не посылать своих представителей. По крайней мере подобная практика игнорирования сложилась в российских регионах и даже в столице. Например, по словам адвоката Олега Сухова, мэра Москвы крайне редко можно встретить в качестве третьего лица, чаще всего вызывают представителей соответствующих департаментов (по-петербургски, комитетов). Представители же высшего должностного лица привлекаются обычно только тогда, когда это самое лицо указано в качестве ответчика.

«По своей инициативе суды их привлекают только в том случае, если их извещение является необходимым, однако, как показывает практика, представители должностных лиц посещают судебные процессы не всегда даже в случае указания их ответчиками, а уж добиться их присутствия в качестве третьего лица удается очень редко», — пояснил Сухов.

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Судья Матусяк же сочла необходимым признать «интерес» в деле не только комитета по культуре Санкт-Петербурга, Министерства культуры РФ, Русской православной церкви и самого музея «Исаакиевский собор», но и губернатора Полтавченко. Ведь именно он 10 января внезапно сообщил общественности, что по Исаакию «вопрос решен», и нечего, мол, тут обсуждать.

Нет документа — есть проблема

Но вот уже третий месяц петербуржцы после многочисленных акций протеста и нескольких крестных ходов пытаются понять, что же все-таки «решено», по мнению губернатора, который упорно не комментирует скандал, выставляя на линию огня своих заместителей. Потому что, как выясняется, в центре конфликта — юридическая пустота: чтобы передать городскую собственность в руки религиозной организации, с туманными перспективами финансирования реставрации и работы музея внутри, от этой организации должна поступить официальная заявка.

Этого требует федеральный закон N 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», на жестком исполнении буквы которого так истерично настаивают некоторые петербургские политики.

Цитируем закон: «Предложение о включении государственного или муниципального недвижимого имущества религиозного назначения в план передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения подготавливается уполномоченным органом на основании заявления религиозной организации о передаче имущества религиозного назначения в собственность или безвозмездное пользование».

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Но никакого заявления нет! В начале января об этом несмело, с оговорками говорили представители церкви. Глава синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда замечал, что, наверное, имело место «некое письмо» от патриарха Кирилла. Но такие записки не должны иметь никаких правовых последствий. В последние несколько дней в Смольном расхрабрились и уже прямым текстом подтверждают отсутствие необходимого документа. Накануне в суде представитель КИО громко и ясно заявила, что заявки от РПЦ в Смольном нет. «Это было просто обращение», — сказала чиновница. Обращение, которое совсем не «простое», судя по возникшей из-за него катавасии, придется предоставить по требованию суда.

Kremlin.ru Георгий Полтавченко

Подкоп под губернатора?

Возможно, даже раньше, чем предполагалось: сначала следующее заседание суда назначили на 17 апреля, чтобы губернатор Полтавченко, а также Минкультуры, РПЦ и прочие заинтересованные лица могли «ознакомиться с делом» и «сформировать свою позицию». Но уже сегодня выяснилось, что суд решил резко ускориться: заседание перенесли на 15 марта. «Звонили из суда, нам говорят — приходите завтра, сами всё узнаете», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из истцов, юрист Сергей Бакешин. Впрочем, по его мнению, ожидать от завтрашнего заседания можно разве что выступления фокусников-манипуляторов.

Этот номер суд выдал на удивление в тот же самый день, когда в интернет-издании РБК выступили очередные анонимные источники. На этот раз они близки не к «администрации президента», как в феврале, а к «министерству культуры». По их данным, в ГМП «Исаакиевский собор» поступило распоряжение освободить храм от музейных экспонатов к Пасхе, 16 апреля — как советовали петербургские ректоры! Кто именно пытается таким анонимным образом достучаться то ли до петербургских властей, то ли до горожан, остается загадкой, но после сегодняшнего вброса от сторон конфликта начали поступать противоречивые комментарии.

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Директор музея Николай Буров подтвердил, что «устно» к нему обратились из комитета по культуре, спросили, можно ли «эвакуировать» музей из собора за месяц, он ответил — что, на его взгляд, это невозможно. И даже противозаконно. Вице-губернатор Владимир Кириллов спустя несколько часов выпустил официальный ответ, из которого следует, что письменных поручений музею от комитета по культуре не было, и заявки от РПЦ опять-таки до сих пор нет. «В связи с этим нет каких-либо оснований для рассмотрения вопроса о передаче музейных ценностей из Исаакиевского собора в другие музеи Петербурга», — подчеркнул Кириллов.

Зачем же тогда КИО еще в конце декабря прошлого года издал поручение о подготовке к передаче, которое теперь в срочном режиме оспаривают в суде под председательством многоопытной Татьяны Матусяк? А затем, что «руководство города собирается предусмотреть любые варианты развития событий», указал Кириллов.

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…Адепты конспирологических версий могут предположить, что московские «анонимы» продолжают подкоп под пошатнувшиеся позиции губернатора Полтавченко. То есть, чтобы снять петербургского губернатора с должности, Кремлю необходимо массовое народное выступление или некое другое «железное» оправдание его увольнения.

Вас не спрашивают

Тем временем городские оппозиционеры и общественники пытаются переложить ответственность с властей на плечи горожан. Они намерены инициировать референдум и спросить петербуржцев, согласны ли они, что Исаакиевский собор, Спас на Крови, Петропавловский собор, относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, должны оперативно управляться государственными музеями, при обеспечении возможности проведения там религиозных обрядов и церемоний.

Сегодня Городская избирательная комиссия из-за технических недочетов отклонила ходатайство инициативной группы, куда вошли депутаты Законодательного собрания Михаил Амосов, Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Алексей Ковалев, Максим Резник и Сергей Трохманенко. Они тут же, на заседании, передали в избирком новую заявку. Резник сообщил, что, в принципе, они готовы ходить с такими заявками хоть каждый день.

Но, возможно, этого не потребуется, и всё волшебным образом изменится после заседания Смольнинского районного суда 15 марта.