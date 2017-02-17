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Федеральный центр ищет выход из конфликтной ситуации с Исаакием — СМИ

Политика
Собор может быть передан в совместное управление РПЦ и музея

Санкт-Петербург, 17 февраля 2017, 18:25 — REGNUM  Принимая решение о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко не согласовал его с президентом Владимиром Путиным. Это вызвало острый общественный конфликт, который может быть сглажен в формате совместного пользования собором со стороны РПЦ и города. Другим следствием конфликта может стать отставка губернатора, сообщает 17 февраля РБК со ссылкой на источники в органах власти.

О том, что решение Смольного по Исаакиевскому собору не было согласовано с президентом, агентству сообщил федеральный чиновник и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю. В Смольном отказались комментировать анонимную информацию о том, что решение по Исаакию якобы было принято без согласования с Кремлем.

Социологические замеры показали, что большинство петербуржцев не поддерживают решение губернатора о передаче собора, однако жители других регионов, наоборот, в основном одобрили передачу Исаакия в руки церкви. Такой расклад дополнительно осложнил поиск приемлемого решения конфликтной ситуации.

«Собеседник РБК, близкий к Кремлю, рассказал, что ситуация вокруг Исаакиевского собора обсуждается в администрации президента. Кремль, говорит собеседник, оказался в сложном положении: отказать РПЦ в передаче собора было бы неправильно, но проблему, связанную с недовольством жителей и деятелей культуры, решить надо», — пишет издание.

По его данным, власти склоняются к варианту совместного пользования Исаакиевским собором со стороны города и церкви, по модели храмом Христа Спасителя, который находится в совместном пользовании Москвы и РПЦ.

При этом политологи считают, что история с Исаакиевским собором может окончиться досрочной отставкой губернатора Санкт-Петербурга, на которого федеральный центр возложит ответственность за непродуманное решение приведшее к социальному конфликту.

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Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
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