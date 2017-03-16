Безвизовый статус и ассоциация Украины с ЕС

Обзор евроинтеграции Украины

Пожалуй, главное событие последнего времени в процессе «евроинтеграции» Украины — в конце февраля нижняя палата парламента Нидерландов высказалась за ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Стоит отметить, что вопрос серьёзно расколол парламент: 89 выступили за, 55 — против. Хотя и это ещё не окончание процесса. Теперь утвердить решение депутатов нижней палаты должны депутаты верхней, после чего оно поступит на подпись королю — и только это завершит процесс.

Однако это не единственный сюрприз, который палата представителей преподнесла Украине в последний день работы (с 24 февраля распущена и соберётся только после выборов, которые состоятся 15 марта). Депутаты рассмотрели, но отказались голосовать за проект дополнительных условий к Украине, поданный депутатом Социалистической партии Гарри ван Боммелем. Принятие этого документа могло бы хоть как-то смягчить решение депутатов и объяснить его избирателям. Ведь они фактически пошли наперекор прямому волеизъявлению своих же граждан.

Поэтому неудивительно, что Украина всё же стала одной из тем парламентских выборов в Нидерландах. Любопытно, что нынешнее правительство на словах всячески пыталось этого избежать, однако затягиванием имплементации результатов референдума, состоявшегося прошлой весной, только способствовало этому. Так, Ван Хаерсма Бума — кандидат в премьер-министры от Христианско-демократической партии (CDA) — заявил, что «выбросил бы соглашение об Ассоциации Украина — ЕС в мусорную корзину». Что касается ратификации СА, кандидат заявил, что в случае избрания премьером будет инициировать отзыв подписи Нидерландов под документом. В том, что таковая будет, уже почти никто не сомневается. По предварительной информации, запас голосов в верхней палате парламента достаточен для утверждения этого решения.

Против ратификации соглашения выступает также Герт Вилдерс — лидер ультраправой Партии свободы. По данным последних опросов, он сравнялся в популярности с нынешним премьером страны Марком Рютте. Это удивительно, но протест против ратификации СА по сути объединяет весь оппозиционный спектр нидерландского политикума: ультраправых, христианских демократов, и даже социалисты хотя бы дополнительные условия не прочь оговорить. Похоже, что с окончанием выборов тема не потеряет актуальности. Тем более что, согласно докладу Исследовательского института SEO Economisch Onderzoek, экономический выигрыш Нидерландов от СА с Украиной составит около 177 млн евро — многие политики считают это слишком малым бонусом на фоне возможных рисков.

«Совет ЕС, Европейский парламент и Европейская комиссия достигли решения о предоставлении Украине безвизового режима. Это решение будет подтверждено на Комитете постоянных представителей стран — членов ЕС (COREPER)», — такое заявление сделали в миссии Украины при ЕС в последний день зимы. 9 марта комитет Европарламента по юстиции поддержал решение о поддержке введения безвизового режима для Украины. Впрочем, по процедуре шагов ещё достаточно. Своё да должны сказать ещё в комитете Европарламента по вопросам гражданских свобод, потом депутаты на пленарном заседании Европарламента, а также члены Совета ЕС. После этого публикация в официальном журнале ЕС и пауза в 20 дней — только после этого о безвизе можно будет говорить «да, есть».

За день до этого ЕС утвердил и механизм приостановки безвиза — решения, без которого вышеупомянутое решение не было бы принято вообще. Пока что оно касается только Грузии, однако разрабатывалось, как мы помним, с прицелом и на Украину (и даже в основном на Украину).

«Мы рассчитываем, что в начале апреля Европарламент поставит окончательную точку в вопросе визовой либерализации, примет соответствующее решение. После этого мяч перейдет на поле стран — членов Евросоюза, то есть Совета ЕС, который должен в течение достаточно скорого периода времени принять решение. И, я рассчитываю, что уже к середине июня Украина получит юридическое решение о безвизовом режиме поездок», — заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев. По словам представителя администрации Порошенко, для получения Украиной «безвиза» сейчас нет никаких политических препятствий, теперь этот вопрос лежит исключительно в технико-юридической плоскости, более того — «президент дал четкие указания всем нашим дипучреждениям в странах — членах Шенгенской зоны делать все возможное, чтобы даже технических барьеров на пути для получения визовой либерализации неожиданно не появилось».

По словам главы украинского МИД Павла Климкина, Швейцария также рассматривает возможность предоставления Украине безвизового статуса (Швейцария не входит в Шенгенскую зону), однако сделает это только после того, как-то же самое сделает ЕС.

Посол ЕС на Украине Хьюго Мингарелли в интервью УНИАН в качестве срока предоставления «безвиза» говорит о конце июня — тут ничего не поменялось. При этом он осторожно отмечает, что не ожидает возражений по процессу от выборов во Франции (второй тур назначен на 7 мая). Мы же не будем столь уверенны и дождёмся их результатов.

Экономика и экспорт

«По состоянию на март уже полностью использованы беспошлинные квоты на экспорт по пяти группам товаров: мёд натуральный, сахар, крупы и мука, виноградный и яблочный соки и кукуруза», — такую статистику приводит Украинский клуб аграрного бизнеса. Ещё три группы товаров — мясо птицы, обработанные томаты, пшеница — на очереди (98%, 96%, 84%). Конкуренция между производителями усиливается, с начала года ещё пять предприятий получили право экспорта в ЕС (три продают мёд, одно — мясо птицы).

«Мы видим положительную тенденцию в торговле с ЕС. Это подтверждается нашей статистикой. При общем падении украинского экспорта темпы экспорта в ЕС растут. И этот уровень роста составил уже 3%. Украина вошла в топ-3 стран, которые фактически кормят ЕС, то есть поставляют агропродукцию», — утверждает торговый представитель Украины в торговле с ЕС, замминистра экономического развития Наталья Микольская в комментарии информагентству УНИАН.

В МинАПК дают товарную разбивку по экспорту продовольствия в ЕС. На поставках зерновых Украина заработала 1,28 млрд долл., растительного масла — 1,18 млрд, семян масличных культур — 0,59 млрд, отходов пищевой промышленности — 0,44 млрд. Иными словами, фраза «кормят ЕС» — это пока слишком вольное описание товарной структуры продовольственного экспорта. Это примерно то же самое, что продавать хлопок и необработанные шкуры для чьей-либо лёгкой промышленности и утверждать «мы их одеваем».

В целом же, как сообщает представительство ЕС на Украине, украинский экспорт в Европу в 2016 году вырос до 13,5 млрд долл (+3,7% к 2015 году). Правда, ни в представительстве ЕС, ни в МЭРТ не уточняют, что до подписания СА и начала действия ЗСТ Украина поставляла в ЕС товаров на существенно большие суммы. Скажем, в 2014-м экспорт в ЕС достигал 17,5 млрд долл., т. е. для его достижения при текущих темпах роста Украине потребуется 7−8 лет.

Следует отметить, что на полное внедрение положений СА в самом же соглашении отводится семь лет, два года из которых уже миновали. К тому же экспорт в страны Азии растёт куда более активными темпами, и, если дела будут так идти и дальше, то в ближайшие годы оба направления сравняются, хотя никаких документов по азиатской интеграции Украина не подписывала. Так, доходы от поставок продовольствия в ЕС (а именно продовольствие сегодня главный драйвер экспорта — 42% от всего объёма по итогам 2016 года) в прошлом году увеличились всего на 68 млн долл.

Падение стоимости гривны более чем втрое создало на Украине условия для производства и экспорта товаров, которые обычно не ассоциируются с Украиной. Так, в 2016 году Украина продала почти 3 млн роз, половина из которых ушла в Польшу. Еще Украина экспортирует моллюсков — почти на 700 тыс. долл в 2016 году, не менее половины из них ушло в Литву и Румынию.

«Главным бенефициаром подписания соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Киевом, вступившего в силу 1 января 2016 года, стал ЕС. Об этом свидетельствует статистика генерального директората по торговле Еврокомиссии. Так, по сравнению с 2015 годом экспорт европейских товаров на Украину увеличился на 2,575 миллиарда евро. Украина же нарастила экспорт лишь на 243 миллиона евро — разница более чем в 10 раз», — отмечает в своём Facebook украинский журналист Андрей Манчук. И он не одинок в таких оценках. «Что мы получили по факту? Уже у нас есть три года опыта зоны свободной торговли. По факту прямые иностранные инвестиции, если в 2013 году они составляли 7 миллиардов долларов, то в 2016-м — миллиард, то есть упали в семь раз. Так, может быть, экспорт увеличился? Минус 20% после начала действия зоны свободной торговли с ЕС», — цитирует портал «Новости Приднестровья» украинского экономического эксперта Виктора Скаршевского.

И долго это будет продолжаться? «Европейский рынок очень конкурентный. Мы еще не совсем преодолели технические вопросы, там другие технические регламенты. Они не хуже и не лучше, они просто другие. Первые плоды можно увидеть лет через десять. Чтобы конкурировать на этом рынке, нужно модернизировать наши предприятия. У нас еще советские постройки, в них нужно вкладывать деньги», — говорит в комментарии изданию «Сегодня» руководитель проектов Ассоциации экспортеров и импортеров Николай Ларин. Только вот дело в том, что Украина попадает в замкнутый круг: для модернизации предприятий необходимы деньги, а чтобы их получить, необходимо производить продукцию и продавать её. К тому же не совсем понятно, чем будут заниматься работники ориентированных на экспорт предприятий все эти десять лет.

Программы, гранты, целевое финансирование

Одесское региональное подразделение СБУ ведёт расследование по подозрению нецелевого использования экологического гранта (анализ и выявление источника загрязнений грунта и воды Дуная, оценка их опасности для людей и природы) ЕС в бытность главой облгосадминистрации Михаила Саакашвили. По предварительной информации, нецелевым образом было потрачено 10,4 млн грн — следователи подозревают, что выполнение работ не проводилось, а предоставленные акты сфальсифицированы.

Экс-зам председателя облгосадминистрации Донецкой области Виктор Андрусив критически оценивает варианты возможных программ восстановления Донбасса, которые может предложить Украине Европа: «Для восстановления промышленности Донбасса нужна не столько международная помощь, сколько открытие рынков, в том числе и российского. Все заводы, весь Донбасс кричит о том, чтобы дали заказы. Для людей это — ключевой фактор лояльности к власти… Но поскольку сейчас эти рынки закрыты, заводы стоят или работают на 20% или меньше от своей мощности».

В конце февраля Верховная рада ратифицировала, а президент одобрил участие Украины в программе ЕС COSME (Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса), рассчитанной на период 2016—2020 гг. Общий бюджет программы составляет 2,3 млрд евро, правда, Украина имеет доступ не ко всему спектру возможностей программы. В основном бизнесмены могут рассчитывать на консультационные услуги и обучение (в том числе по обмену).

Пресс-служба Совета по вопросам экспорта продовольствия сообщает о том, что с апреля 2017 года начинается действие программы подготовки украинских производителей говядины к открытию европейского рынка. «Она предусматривает участие от 10 до 14 компаний, непосредственно на производственных площадках которых эксперты проекта группы Всемирного банка «Реформирование инвестиционного климата в Украине» проведут тренинги по подготовке этих предприятий в соответствии с требованиями Евросоюза», — говорится в сообщении на сайте Совета. Соблюсти требования ЕС по экспорту мяса не в пример труднее, для этого нужны немалые инвестиции. Поэтому драки за возможность использовать эту квоту среди украинских экспортёров не наблюдается.

Сделать паспорт и свалить

Работа в Польше и Чехии, подача заявлений на вид на жительство — лишь один из векторов миграции украинцев. Он самый массовый, поскольку является: 1) универсальным выходом, независимо от происхождения и места жительства; 2) подходит даже не очень состоятельным украинцам. Однако те, кто имеет хоть какие-то стартовые средства, предпочитают вместо черновой работы у ближайших соседей вначале получить паспорт одной из стран ЕС. Как правило, это Венгрия, Словакия, Румыния. Последнюю выбирают чаще из-за её исторических претензий к СССР: в 40-м году она лишилась территории Бессарабии и Буковины (сегодня — отдельные районы Одесской, Черновицкой областей). Как это происходит на практике — описывает журналистка издания «Страна.ua» Анастасия Рафал, которая под видом клиента связалась с сотрудником одной из посреднических фирм.

«Мы работаем с архивами. Наша задача — найти документы, подтверждающие, что кто-то из ваших прямых предков жил на оккупированных позже территориях, и, стало быть, вы имеете право на репатриацию. Все документы, которые сможете найти. Чем больше данных — тем легче работать. Присылаете документы нам. И мы их анализируем. И если мы беремся искать ваши корни и подписываем с вами договор — то даем 100%-ную гарантию, что мы их найдём», — рассказывает схему работы её собеседница.

Фразу «найдём корни» не следует понимать буквально, хотя в каких-то случаях это действительно так. Однако большое количество документов, о которых идёт речь, нужно как раз для того, чтобы найти хоть какое-то основание для предоставления гражданства — румынские чиновники в этом также заинтересованы: «Вы поймите, у них такие империалистические замашки», — поясняет сотрудница посреднической структуры.

Вся процедура занимает год или около того и стоит порядка 2 тыс. евро. После одобрения решения о предоставлении гражданства новых румынских граждан организованно вывозят на принятие присяги, перед которой сотрудники обучают клиентов основам румынского языка.

В принципе, ничего нового в этом нет, «ползучим образом» сопредельные с Украиной страны годами выдавали свои паспорта гражданам Украины. Просто если раньше второе гражданство получали, как правило, только те, кому оно было необходимо в моменте, то сегодня к ним прибавились украинцы, рассматривающие его в качестве страховки.

Это стало настолько заметно, что вызвало ответные действия власти. Президент Украины Пётр Порошенко внёс в Верховную раду законопроект, предполагающий лишение украинского гражданства тех, кто добровольно получил гражданство другого государства. Представитель президента в Верховной раде Артур Герасимов отдельно подчеркнул, что закон не будет касаться жителей Крыма, имеющих сегодня гражданство РФ: «…Потому что там о добровольности речь не шла», — заявил он на брифинге в парламенте. Выявлять таких граждан теоретически можно будет с помощью таможенной службы в сотрудничестве с таможнями государств ЕС (если они на него согласятся). Обычно бипатриды выезжают с Украины по украинскому паспорту, а на таможне в ЕС предъявляют свой паспорт Румынии, Венгрии, Словакии и т.д. Между тем законопроект довольно опасен. У редкого представителя политического класса на Украине нет двойного гражданства. У известного олигарха Игоря Коломойского даже тройное. Между тем в требованиях законодательства к народным депутатам и членам правительства всегда прописано пребывание в гражданстве Украины. И по большому счёту в политической тусовке наличие второго гражданства у коллег или оппонентов — не такая уж и тайна. Только вопрос времени, как скоро начнут появляться «проскрипционные списки» политиков. Проверить эту информацию тоже несложно, обычно посольства отвечают на официальный запрос. Таким образом, проект Порошенко либо не примут в парламенте, либо не будут выполнять — чтобы Украина не осталась неуправляемой.

«Нельзя исключать, что вместе с гражданами Украины отвалят и регионы, где живут граждане Венгрии, Румынии и прочих стран, которые несколько в большей мере заинтересованы в увеличении поголовья своих граждан, чем Украина», — комментирует идею законопроекта журналист Юрий Романенко в своём Facebook.

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