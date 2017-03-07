Импорт

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский автомобиль

К весне 2017 года, наконец-то, стали доступны полные данные по импорту автомобилей на Украину в прошлом году. Согласно данным ассоциации «Укравтопром», на Украину завезли продукции мировых автопроизводителей на сумму 1,9 млрд долл. Это почти 123 тыс. единиц автотранспорта, 87,7 тыс. из которых (1,44 млрд долл.) — легковые автомобили). Таким образом, в сравнении с 2015 годом рынок вырос на треть, рынок легковушек — на 41%. Помимо прочего это объясняется тем, что доля новых легковых автомобилей выросла на 72% (до 65,5 тыс. штук). Доля б/у авто, соответственно, сократилась с 39 до 25% (до 22,3 тыс. штук).

По количеству ввезённых автомашин лидируют сразу 2 страны: Германия (20%) и Япония (13%). Разница в том, что Япония опережает Германию по количеству ввезённых новых автомобилей: 11,2 тыс. против 6,88 тыс. Т. е. лишь 4 из 10 немецких автомобилей были новыми.

Ранее мы уже приводили свидетельства того, что покупатели новых и б/у авто — это преимущественно разные сегменты рынка: на автомобили с пробегом переключились, в основном, люди невысокого достатка, для которых такие автомобили заменяют продукцию китайских производителей (их импорт в 2016 году как раз рекордно упал), а также привычную ещё со времён СССР продукцию АвтоВАЗ. Т. е. в случае запрета на эксплуатацию таких автомобилей выиграют только те производители, которые ранее этот рынок потеряли. Тем не менее импортёры продолжают лоббировать возврат запрета на ввоз б/у авто на Украину. «Государство должно за счет автомобилей иметь право перераспределять доходы от более богатых к более бедным слоям населения. Поэтому я отрицательно отношусь к этой практике. Условия должны быть равные для всех. Если у нас будут находиться такие схемы по уклонению от уплаты налогов, то эти схемы будут стимулировать дальнейшее развитие коррупции в Украине», утверждает генеральный директор компании Ниссан Мотор Украина Андрей Нестеренко в интервью изданию «Новое время». Объяснить это можно лишь одним образом: автомобиль на Украине остаётся роскошью.

Paul Sableman Подержанные автомобили

К слову, частично это уже происходит. На фоне падения импорта авто с пробегом в 2016 году нарастили продажи производители из РФ (40,2 млн долл. против 21,8 млн долл. в 2015-м). Интересно, что по данным российских источников, объём экспорта гораздо выше — 78 млн долл. (6,8 тыс. автомашин) в 2016 году и 37 млн (2,4 тыс.) — в 2015-м. Возможные версии: недостатки статучёта на Украине или же поставки автомобилей в республики Донбасса, которые продолжают в документах проходить, как «Украина». Следует отметить, что какая бы из двух статистик ни была верной, всё равно налицо рост продаж на крайне недружественном рынке.

В январе 2017 года импорт автомобилей российского производства на Украину вырос без малого вдвое — с 0,913 млн долларов до 1,7 млн долларов. Впрочем, это не АвтоВАЗ возвращает себе позиции, просто на Украину поставляются некоторые бренды российской сборки, а также автобусы и коммерческие авто.

С другой стороны, в первые месяцы 2017 года продажи автомобилей с пробегом начали навёрстывать упущенное. В январе они составили 31% рынка, а в феврале — уже 38% (5212 автомобилей за 2 месяца).

Также, по словам экспертов, грядущий рост цен сильнее повлияет не на стоимость автомобилей (новых и б/у), а на стоимость запчастей. «С 1 января нынешнего года в Украину запрещен ввоз всех импортных автомобилей, произведенных в 2008—2009 годах. Ведь экологический стандарт Евро-5 начал действовать в странах Европейского Союза и Соединенных Штатах Америки только после 2009 года. Тогда автопроизводители во всем мире наладили выпуск автомобилей Евро-5», — напоминает гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортёров и дилеров Олег Назаренко. Это означает, что предложение запчастей на автомобили, выпущенные ранее 2009 года, снизится, а цена, соответственно, вырастет, став дополнительным фактором коррекции потребительских настроений.

Ещё один претендент на низший ценовой сегмент — производители Узбекистана. Компания АИС разослала пресс-релиз, в котором сообщает, что в ближайшее время откроет на Украине 15 дилерских центров Ravon (экс-UZ-Daewoo). «В первые же месяцы присутствия [с августа 2016 года — Ред] на рынке модель Ravon R2 стала бестселлером продаж автомобилей в А-классе, опередив по продажам многие популярные модели в наиболее массовом компакт-классе. В марте 2017 года стартуют продажи новинки — Ravon R4», — отмечают в компании. К слову, упомянутый Ravon R4 — гибрид.

Однако и узбекскому бренду будет с кем посоревноваться. «Украинская автомобильная корпорация» (контролирует АвтоЗАЗ) выиграла суд у ликвидируемого «Дельта-банка» и смогла вывести из-под судебного залога более 1500 автомобилей. Решение о залоге принималось в 2015 году, т. е. автомобили в лучшем случае уже двухлетние, хоть и не бывшие в эксплуатации. Однако, учитывая, что компания приняла стратегическое решение свернуть производство легковых автомобилей, для неё это, в первую очередь, лишние оборотные средства. Т. е. компания в ближайшее время будет стараться продать их даже с дисконтом. Что обязательно скажется на статистике продаж в нижнем ценовом диапазоне.

Автобусы и коммерческие автомобили

Что касается импорта автобусов, то российский ПАЗ утратил лидерство на рынке. Напомним, во II половине 2016 года он вышел на первое место из-за того, что белорусский МАЗ не успел вовремя наладить поставки продукции, отвечающей требованиям Евро-5. Смог он это сделать только в феврале, что немедленно сказалось на структуре рынка. Из 168 новых автобусов, реализованных на Украине в феврале, свыше 30% рынка занял белорусский производитель (51 штука). А вот за январь-февраль картина иная: на первом месте украинский «Атаман» (72 автобуса), на втором — ПАЗ (53). Однако в дальнейшем МАЗ наверняка вернёт себе первое место

Lukas 3z Автобус МАЗ

В сегменте новых коммерческих автомобилей (+49% к февралю 2016 года, 724 автомобиля) первое место также за иностранным брендом — в этот раз российским. «Группа ГАЗ» нарастила продажи на 58% в сравнении с февралём прошлого года — 112 автомобилей и 15,46% доля рынка. По итогам двух месяцев ГАЗ только второй (200), а на первом — Renault (287). У украинских производителей коммерческих авто самые худшие позиции среди автопроизводителей. Скажем, за февраль совокупный результат ЗАЗ и КрАЗ — всего 16 авто (10+6) — это чуть более 2% рынка.

Электромобили и электротранспорт

В начале февраля на портале горсовета Конотопа (Сумская область) появилась новость о намерениях белорусских производителей коммунального электротранспорта создать подразделение на Украине: «Мы намерены здесь создать предприятие по модернизации, возможно по производству трамвайных и троллейбусных вагонов — покажет время. Мы убеждены в том, что все возможности для этого здесь есть. Нам неинтересно создавать несколько предприятий в Украине, мы хотим создать одно мощное предприятие на базе конотопского трамвайного управления. Для города это будет существенный шаг вперед в плане обновления трамвайного парка. Мы же, в принципе, планируем заниматься здесь всей Украиной», — приводит портал UBR.ua слова замгендиректора завода «Белкоммунмаш» Дмитрия Паркова. Подобное производство белорусский производитель имеет в Молдавии — как раз осенью прошлого года оно выпустило первую продукцию. Украина же пока приобретает троллейбусы в Белоруссии: в феврале этого года «Белкоммунмаш» поставил в Краматорск 3 троллейбуса обновлённой 321 модели (кондиционер, видеонаблюдение и фиксация, вместимость до 100 человек). Впрочем, в связи с транспортной блокадой, к которой совсем недавно присоединился и Конотоп, непонятно, как это повлияет на планы белорусского производителя.

В. Движенец Троллейбус Белкоммунмаш 321

Министерство инфраструктуры всё же подало в Верховную раду законопроект об отмене налогов на электромобили. Напомним, возможность принятия такого закона обсуждалась в украинских СМИ в конце прошлого года. Однако, как можно понять, к началу налогового периода принять закон не успели. Как и ожидалось, в законопроекте предлагается освободить продавцов от уплаты НДС (16,8%), сбора в пенсионный фонд (4,8%), а также акциза на электрокары в размере 109 евро. Для украинских автопроизводителей закон также предусматривает отмену НДС, отмену налога в ПФ (до 2021 года) и льготную ставку налога на землю (до 2028 года). Вполне возможно, что именно эти условия и соблазнили руководство «Белкоммунмаша». Хотя, по словам главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна, в правительстве рассчитывают, в первую очередь, на открытие сборочных производств крупных мировых брендов (Toyota, Volkswagen, Hyundai, Nissan).

Непосредственно для покупателя инициатива будет означать, что покупка Nissan Leaf стоимостью 17 500 долл обойдётся на 3750 долл дешевле. Однако участники рынка пока не склонны верить в успех затеи: «Это задумки, они относятся к части поощрения. Нам предлагали вместо отмены НДС, давать льготные выплаты. Но у нас в стране людям пенсии не могут нормально выплатить, а завтра нам скажут, что на эти статьи нет денег. Система социальных гарантий, к сожалению, не работает», — посетовал директор Украинской ассоциации участников рынка электромобилей Сергей Богуш в комментарии изданию «Сегодня».

К тому же подобный законопроект в 2015 году уже пытались принять. Тогда не хватило голосов. Сегодняшний проект в сравнении с ним более продвинутый, в нём предусмотрены льготы не только для импортёров, но и для украинских производителей. Однако с 2015 года в Верховной раде несколько ухудшился расклад сил. Эксперты в один голос утверждают, что коалиции как таковой не существует. Т. е. , даже несмотря на более качественный проект закона, принять его будет не менее сложно, чем 2 года назад.

И, конечно же, одними только бонусами для автовладельцев ситуация не описывается. Сегодня инициатором подобных законопроектов выступает Мининфраструктуры, однако завтра этому же министерству придётся думать, как обложить владельцев электромобилей налогом. Ведь именно за счёт уплаты дорожного налога, а также акцизов, заложенных в стоимость топлива формируется бюджет на ремонт автодорог (и пресловутый Дорожный фонд для строительства новых).

Tony Hisgett Электроавтомобиль

Электромобили начали включать в свои стратегии (постепенная замена автопарка) частные и государственные предприятия. Кроме Верховной рады Украины, где задекларировали намерение довести количество электромобилей в автопарке к полусотне штук до 2021 года, подобными инициативами отметились также:

— Государственная «Укрпочта». Гендиректор госкомпании Игорь Смилянский на пресс-конференции заявил, что уже до конца 2018 года планируется закупить 200−250 электромобилей (200 — уже в этом году), а к 2021 году — довести это количество до 450 штук. Вначале на них перейдут в городах-миллионниках, затем — в областных центрах. Предполагается, что с покупкой поможет ЕБРР.

— «ДТЭК Энерго». Пока собирается закупить 500 авто — постепенно заменить текущий автопарк, а затем отказаться от обычных авто в принципе. «Сейчас мы изучаем перспективы такой замены. Для этого мы объявили тендер на месячную аренду электромобиля для тестирования в наших рабочих условиях», — сообщает пресс-служба компании. Для «ДТЭК Энерго», как производителя электроэнергии, это ещё и имиджевый шаг.

Инфраструктура для электромобилей

Для качественного увеличения электромобилей Украине необходимо развивать сеть зарядок. Совладелец сети АЗС KLO Игорь Чернявский в блиц-интервью изданию «Дело» указывает, на какие моменты законодателям также стоило бы обратить внимание: «Как правило— это [зарядные устройства постоянного тока, которые могут заряжать автомобили быстро — Ред.] импортные изделия. Такая зарядка, если она дает 50 кВт·ч, будет стоить в районе 20−25 тыс. евро. Окупаемость такого проекта в Украине может занять всю жизнь. Прибыль от них будет ниже, чем банковские проценты.

…Если взять правильное место и на 1000 кВт поставить 10 станций, то этот проект может стоить только по подключению к электросетям до 400 тыс. долл. Без специализированного оборудования!

…Без инфраструктуры, без сети зарядок этот рынок в Украине никуда не уйдёт. Миллионы киловатт нужно перекачивать, и кто-то в это должен инвестировать. Это миллиарды долларов! А на Украине на сегодня нет рыночных условий — это не бизнес!«

Тем не менее сети АЗС постепенно инвестируют в строительство зарядных станций. На инициативы массовых закупок и возможную отмену налогов для электромобилей они ответили собственными планами. Если на начало года число зарядных станций на Украине достигло 577, то сеть АЗС WOG заявила о намерениях только в текущем году установить 300 зарядных станций (из них 30 — скоростной зарядки, т.н. supercharge).

Производство

Согласно данным ассоциации «Укравтопром», в январе 2017 года украинские производители выпустили около 393 автомобилей всех типов — примерно на треть больше, чем в январе 2016 года. Около 300 из них (+34%) — легковые, все выпущены компанией «Еврокар» (украинская сборка марки Skoda). Еще 59 — коммерческие авто (-8%, все с конвейера АвтоЗАЗ), 35 автобусов (рост в 7 раз). «Мы надеемся, что повернуть вектор в сторону восстановления автопроизводства возможно. Однако, к сожалению, никаких предпосылок к этому пока нет», — отметила в комментарии изданию «Новое время» руководитель департамента общественных связей компании Еврокар Елена Чепижко. Её пессимизм легко объясним: украинские автопроизводители работают, в основном, на внутренний рынок (за исключением производителя грузовых и специальных автомобилей КрАЗ), а значит, напрямую зависят от спроса украинского потребителя.

U.S. Marine Corps Грузовики КрАЗ

Принятия законопроекта, стимулирующего импорт и производство электромобилей очень ждут в компании «Еврокар». В 2019 году там планируют наладить выпуск Skoda Superb с гибридной силовой установкой.

Хотя КрАЗ поставляет продукцию на внешние рынки, спрос на грузовики и спецтехнику на Украине невысок, сборочные линии предприятия простаивают. Госзаказ на этот год — около 300 автомобилей разных типов. На предприятии предприняли попытку увеличить госзаказ и привлекли в качестве лоббиста известного своей эпатажностью политика, лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Пока же предприятие увеличивает не госзаказ, а убытки: 2016 год автопроизводители закончили с убытком 1,43 млрд грн., что в 4,6 раза больше, чем в 2015 году. Да и в остальном негативные тенденции нарастают. За год предприятие сократило свыше 10% персонала (378 человек), выпуск продукции в январе-июле 2016 года сократился на 30%, до 480 автомобилей (после июля КрАЗ не предоставлял информации о выпуске продукции, однако известно, что военный заказ на заводе выполнили ещё в I половине года). Впрочем, известно, что на 2017 год план составляет около 1200 автомобилей.

Однако более серьёзная проблема завода — долги учредителя. Банк «Финансы и кредит» Константина Жеваго (собственник КрАЗа) стал одним из жертв банкопада. И в настоящее время ликвидатор банка пытается через суд взыскать с предприятия более 2,5 млрд долгов банка, а на предприятия группы вот уже около месяца наложен арест.

Также читайте:

Триумфальный возврат КамАЗа, конец эры «Запорожца»: главные новости авторынка Украины в январе 2017 года