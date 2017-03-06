



Ян Брейгель Младший. Аллегория четырех стихий. Вода, Воздух, Огонь и Земля (фрагмент). 1630-е

Перечень поручений президента РФ по итогам Госсовета «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений», 24.12.2016:

«1. Правительству Российской Федерации:

б) внести в законодательство Российской Федерации изменения, направленные на снижение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и предусматривающие в том числе:

разработку и утверждение критериев формирования предприятиями плана мероприятий по снижению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий;

особенности проведения проверок природопользователей в период неблагоприятных метеорологических условий.

Срок — 1 октября 2017 г.»

21 февраля пришло радостное для жителей Новокузнецка известие. На Западно-сибирском металлургическом комбинате в рамках Года экологии состоялся запуск в эксплуатацию двух современных газопылеулавливающих систем на базе рукавных фильтров. Предприятие принадлежит компании ЕВРАЗ, которая выделила на реализацию проекта более 350 млн рублей.

Рукавный фильтр — вид пылеулавливающего оборудования, предназначенный для очистки воздуха с температурой до +260 С° и исходной запылённостью до 200 г/м³. Запыленность на выходе после процесса фильтрации составляет не более 10 мг/куб.м, а чистота воздуха после очистки более 99%. В применении данный вид пылеулавливающего оборудования эффективен, экономичен, долговечен и надежен.

Напомним, что в 2016 году ОАО «ЕВРАЗ Объединённый Западно-Сибирский металлургический комбинат» лидировал по количеству выбросов вредных веществ среди 7 предприятий Новокузнецка.

С конца 2015 года Кузбасс то и дело окутывает жуткий смог. Жители региона просто вынуждены вдыхать вредные вещества. Смог в Кузбассе образуется не только из-за климатических особенностей, но и из-за географического расположения региона. Дело в том, что при сопутствующей неблагоприятной погоде большая часть выбросов не рассеивается, а оседает в Кузнецкой котловине.

Необходимо отметить, что власти Кемеровской области стараются контролировать ситуацию с загрязнением. В Кемерово за счет средств городского бюджета содержится служба экологического контроля, которая в круглосуточном режиме следит за состоянием атмосферы. Кроме того, к 2018 году крупные промпредприятия Новокузнецка обяжут установить датчики, оценивающие выбросы в атмосферу и передающие показания в интернет.

Однако, несмотря на некоторые улучшения, ситуация с загрязненным воздухом в стране остается критической. В целом по России, где проживает, по экспертным оценкам, до 3,6 млн детей с бронхиальной астмой, суммарные экономические последствия от грязного воздуха оцениваются в 58−75 млрд рублей в год. Суммарная по России денежная оценка смертности и заболеваемости, обусловленных загрязнением атмосферного воздуха, составила €36−37 млрд в год, что составило 5,3−5,8% от валового внутреннего продукта (ВВП) — это больше, чем тратится на все здравоохранение и экологию.

Все, к чему сегодня сводятся действия власти при возникновении сильных загрязнений воздуха (и которые невозможно скрыть из-за ухудшения видимости или запаха) — это объявление НМУ — неблагоприятных метеорологических условий. НМУ объявляются при отсутствии ветра и осадков, которые способны рассеять смог и снизить концентрацию вредных веществ в воздухе. В зависимости от уровня загрязнения воздуха при объявлении НМУ предприятия могут снижать выбросы на 20, 40 и даже до 100%, то есть останавливаться. При успешном кратковременном прогнозе появления НМУ предприятия должны были бы сократить выбросы заранее, но обычно НМУ объявляются по принципу «пока гром не грянет…». Если ветер не появится, то даже при остановке предприятий ситуация не меняется.

После Нового года именно такая ситуация наблюдалась в Екатеринбурге, Челябинске и еще нескольких городах Урала на протяжении всего января. При этом фильтры, подобные тому, который собираются установить на заводе ЕВРАЗа, есть на многих крупных предприятиях, но жители и многие местные издания подозревают, что включаются эти фильтры только во время проверок, так как постоянное использование фильтров слишком дорого обходится. Поэтому экологи и население, в свою очередь, обвиняют «металлургических королей и баронов» и связанных с ними чиновников.

Для жителей многих городов смог и НМУ становятся обычными условиями существования. В Екатеринбурге в 2016 году «предупреждения о неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных примесей в атмосфере объявлялись не менее 27 раз. В общей сложности смог висел над Екатеринбургом почти 100 дней».

Но даже если все фильтры будут включены и каждое предприятие не превысит установленный для него уровень выбросов, суммарные выбросы близко расположенных предприятий создают загрязнения воздуха, многократно превышающие ПДК. При нынешней системе регулирования промышленных выбросов задача неразрешима. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский охарактеризовал сложившуюся ситуацию как «кризис существующей системы контроля и управления качеством атмосферного воздуха».

Среди поручений по итогам заседания Госсовета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений», состоявшегося 27 декабря 2016 года есть поручение под номером Пр-140ГС, п.1 б), посвященное данной проблеме:

«б) внести в законодательство Российской Федерации изменения, направленные на снижение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и предусматривающие в том числе:

разработку и утверждение порядка выполнения сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха и их применения при нормировании выбросов вредных (загрязняющих) веществ, включая использование системы квотирования таких выбросов;

разработку и утверждение критериев формирования предприятиями плана мероприятий по снижению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий».

ИА REGNUM писало о том, что из-за отсутствия в РФ государственной автоматизированной системы мониторинга выбросов вредных веществ в атмосферу и государственной системы оповещения о выбросах таких веществ, каждый год погибает от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч людей (см. статью «Озоновая дыра в системе национальной безопасности России») — точное количество неизвестно именно из-за отсутствия автоматизированной системы мониторинга. В Плане Года экологии вообще нет раздела «Воздух», несмотря на то, что в своем выступлении на экологическом госсовете президент именно проблему чистого воздуха выделил в качестве приоритетной.

Логично предположить, что отсутствие раздела «Воздух» в плане Года экологии связано с выдающимися успехами по снижению загрязнения воздуха российских городов. Действительно, в «Государственном докладе о состоянии и об охране окружающей среды в 2014 году» Минприроды сообщает, что за один год удалось уменьшить количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха со 123 до 51, а долю населения страны, проживающего в условиях высокого загрязнения воздуха, снизить с 52 до 19%. Как это удалось? Об этом читаем в том же докладе:

«Резкое изменение показателя загрязнения воздуха в городах обусловлено не улучшением качества воздуха, а связано лишь с установлением в 2014 г. нового значения ПДКс.с. формальдегида — более чем в 3 раза выше использовавшегося ранее значения. При использовании для оценки прежнего значения ПДКс.с. формальдегида, количество городов, в которых уровень загрязнения атмосферы оценивается как высокий и очень высокий составило бы 107 городов».

Ясно, что если заставить предприятия соблюдать советские ПДК, то промышленность остановится. Виктор Петрасюк и Александр Рубцов в статье «Границы технической нормы» по этому поводу писали:

«Конкретная норма зависит от экономического положения и состояния техники в стране. К тому же она может довольно дорого обходиться. Таким образом, техническая норма — это всегда договоренность человека (и общества) с самим собой относительно того, что он (мы) в данный момент может (можем) себе позволить. Можно и завтра, опередив человечество, ввести в РФ Евро-23, но тогда все сразу разорятся, и будет коллапс.

В результате такого подхода ГОСТами нередко невозможно было пользоваться — их требования промышленность просто не могла выполнить. Но от предприятий это и не требовалось — почти все они работали по «Отступлениям от ГОСТа». Отступления от ГОСТа были документами строгой секретности, никогда не публиковались и разрешались каждому отдельному предприятию, как правило, в индивидуальном порядке».

Теперь же в России с «ханжескими» ГОСТами покончено, наступила эра циничного реализма — нормирования по возможности и… по потребности, «в зависимости от экономического положения и состояния техники в стране». «Обосновал», что используемая предприятием технология является наилучшей доступной технологий (НДТ), и будет тебе счастье — освобождение от экологических сборов. Напомним, что до 2019 года предприятия должны утвердить проекты и программы перехода на наилучшие доступные технологии, а с 2020 года уже начать их внедрение. На данный момент при Бюро по НДТ всего числится 50 рабочих групп по разным отраслям, некоторые из которых уже справочники разработали, некоторые только приступают к работе, а для некоторых отраслей даже группы не созданы. Поэтому руководителям предприятий необходимо поторопиться с «доказательствами».

Чем грозит России переход на систему НДТ, подробно изложено в статье Виктора Потапова «Углеродный налог — гвоздь в крышку гроба российской экономики», в которой он пишет:

«Вообще введение принципов нормирования воздействия на окружающую среду по НДТ на территории России представители Комиссии ЕС в Москве начали лоббировать ещё в начале 2000-х годов. Нормирование ПДВ по ПДК мешало транснациональным компаниям стран ОЭСР сбрасывать грязные и устаревшие технологии в Россию. А нормирование ПДВ по НДТ было ими отработано в процессе сброса грязных и устаревших технологий в развивающиеся страны. Поэтому в этом процессе оценка реальной экологической эффективности НДТ — это недопустимая операция, раскрывающая всю мошенническую суть процесса по «открытию калитки» для сброса грязных технологий в Россию».

Однако МПР не разделяет такую точку зрения. Минприроды заявило, что до конца 2017 года сформирует все необходимые нормативно-правовые условия для перехода. В частности подготовит требования по установке автоматических и технических средств контроля выбросов, сбросов и концентрации загрязняющих веществ.

Напомним, что ИТС 22−2016 «Очистка выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при производстве продукции (товаров), а также при проведении работ и оказании услуг на крупных предприятиях» уже опубликован. Уже в преамбуле в нем заложены некоторые противоречия. Например, справочник уверяет читателей, что

«настоящий справочник НДТ разработан с учетом имеющихся в Российской Федерации технологий, оборудования, сырья, других ресурсов, а также с учетом климатических, экономических и социальных особенностей Российской Федерации».

Тем не менее, буквально на той же странице сообщается, что

«при разработке настоящего справочника НДТ были использованы положения европейского справочника НДТ «Системы обработки/обращения со сточными водами и отходящими газами в химической промышленности» и 29 отраслевых («вертикальных») европейских справочников НДТ».

Не оставляет сомнений, что ни в один Справочник НДТ экологической направленности не войдет отечественная технология активного воздействия на погоду «Атлант», которая давно внедрена в Австралии и Омане и способна значительно смягчить проблему смога и загрязнения атмосферы индустриальных городов, вообще устранив необходимость объявления неблагоприятных метеорологических условий. Подробно об этой технологии рассказал её автор Валерия Уйбо в статье «Система управления погодой должна быть международной», в которой сказано, что технология «Атлант» реализует «электрический метод активных воздействий на атмосферные процессы, в частности способ ионизации воздушных масс. Эта технология является несоизмеримо более перспективной в сравнении с традиционными методами, которые используются в настоящее время в мировой практике. Главными достоинствами метода, определяющими его перспективность является эффективность и экономическая целесообразность, то есть получение масштабного отклика на воздействие в виде изменения атмосферного процесса в целом или изменения нескольких его параметров при потреблении, весьма небольшого количества энергии (5 кВ)…

Данные свидетельствуют, что во время работы установки уменьшается процент ветров малой скорости (менее 2 м/с, красные столбцы) и значительно увеличивается процент ветров большой скорости (более 10 м/с). Это результат важен для устранения застойных загрязнений воздуха естественного и антропогенного происхождения».