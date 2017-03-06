В следующие несколько лет премьер-министр Японии Синдзо Абэ столкнется с рядом крайне важных вопросов, связанных с его обещанием пересмотреть статью 9 конституции страны, запрещающей государству иметь сухопутные, морские и военно-воздушные силы, а также иной военный потенциал, пишет Айзак Кфир в статье для The Strategist.

Токио

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Автор отмечает, что после выборов июля 2016 года Либерально-демократическая партия Японии получила большинство в 122 в Верхней палате парламента, благодаря чему у Абэ теперь есть контроль над обеими палатами законодательного органа. Поэтому для пересмотра Основного закона Токио нужно лишь убедить общественность, что может стать непростой задачей, поскольку более 50% граждан страны выступают против этого шага.

Силы самообороны Японии представляют собой внушительную структуру, располагающую 250 тыс. военнослужащих, более 500 летательными аппаратами, двумя авианосцами и крупным подводным флотом. На этом фоне многие стали утверждать, что статья 9 конституции уже устарела, однако другие утверждают, что из-за связанных с ней ограничений вооруженные силы Японии не могут в полной мере оказать поддержку своим союзникам или выполнять роль глобальной и региональной державы. Поэтому и звучат призывы создать Силы национальной обороны.

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Сторонники пересмотра также подчеркивают, что такой шаг повысит защищенность Японии от угроз её безопасности, среди которых ядерная программа КНДР и постоянные территориальные противоречия с Китаем. Эти споры стали вызывать особенно большое беспокойство Токио после присоединения Крыма, в ходе которого «фактическое обладание оказалось важнее международного права», а также на фоне заявлений Дональда Трампа относительно союза между Вашингтоном и Токио.

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Помимо сопротивления японской общественности пересмотру конституции, Абэ необходимо рассмотреть два вопроса. Во-первых, состояние японской экономики, которая находится по большей части в ситуации стагнации с 1980-х годов.

Во-вторых, вторым значительным вызовом премьер-министру страны является то, что население Японии — одно из самых старых, тогда как уровень рождаемости находится на одной из самых низких отметок. В 2010 году население страны составляло 128 млн человек, сократившись в 2015 году до 127 млн. Уровень рождаемости находится на отметке 1,4 детей на женщину, что ниже необходимых 2,1 для поддержания постоянной численности населения. С учетом демографических тенденций население страны может сократиться до 100 млн человек к концу нынешнего столетия.

Острой демографической обстановке способствует ряд причин, в частности отсутствие системы дошкольного образования, низкие зарплаты, а также большая продолжительность рабочего дня.

Одно японское правительство за другим предпринимало шаги, чтобы оборонный бюджет не превышал 1% ВВП страны, что отчасти связано с хрупкостью экономики и стагнации ВВП. На сегодняшний день оборонный бюджет находится на отметке 5,17 трлн йен ($50,2 млрд) и включает в себя средства, направленные на покупку шести подводных лодок, необходимых для противодействия, по словам Минобороны страны, «нападениям на острова». Бюджет береговой охраны также увеличен на 12%. Токио также решил приобрести шесть многоцелевых истребителей F-35 и направить средства на возведение радарной станции в Южно-Китайском море.

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Таким образом, на фоне наличия оснований для пересмотра администрацией Абэ статьи 9 японской конституции для осуществления этого плана Токио придется пойти на значительные внутренние реформы, в том числе для стимулирования корпоративных инноваций. Однако наиболее важным является решение проблемы «демографической часовой бомбы», которая оказывает значительное давление на японские экономику, социальные обязательства государства и способность поддерживать силы безопасности. Поэтому если пересмотр статьи 9 и произойдет, его результаты могут оказаться не теми, на которые надеется Абэ.